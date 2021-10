L’oroscopo della settimana dal 4 al 10 ottobre 2021: Bilancia e Gemelli al galoppo Nell’oroscopo della settimana che va da lunedì 4 a domenica 10 ottobre 2021 assisteremo, con il fine settimana, al passaggio di Venere dal segno dello Scorpione al segno zodiacale del Sagittario. Per questo da venerdì l’amore, la dolcezza e la voglia di coccole invaderanno, dolci come la cioccolata calda, i segni di fuoco. Ecco le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni.

Oroscopo di Fanpage.it per la settimana che va dal lunedì 4 a domenica 10 ottobre 2021. Mercurio resta retrogrado in Bilancia anche se abbiamo capito che non tutti dovranno preoccuparsi ma solamente Ariete, Cancro e Capricorno che è bene si consultino prima di aprire bocca.

Oroscopo settimanale 4-10 ottobre 2021: le previsioni segno per segno

La grande novità di questa settimana sarà Venere, il pianeta dell'amore, che da venerdì entrerà nel segno del Sagittario portando armonia e dolcezza ai tre segni di fuoco che, diciamocelo, ne avevano proprio bisogno! Occhio anche alla Luna nuova di mercoledì 6 ottobre 2021 nel segno della Bilancia con Sole e Luna congiunti tra loro e congiunti anche a Marte.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Inutile che cerco di indorarti la pillola Arietone mio perché ancora per questa settimana Marte, Mercurio e pure la Luna nuova sembrano mettercela davvero tutta per innervosirti parecchio. Il bello è che ci riescono senza nemmeno impegnarsi troppo ma è anche vero che tu sei abituato a gestire le energie in eccesso come un cowboy fa con il purosangue più bizzarro di tutto l'allevamento. Ecco, questa settimana potresti sentirti un cowboy!

Voto 5 se mi fai anche il lancio del lazo!

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Tieni duro ancora qualche giorno con questa sensazione di essere attraente come quando vieni beccato a schiacciarti un punto nero allo specchio! Non appena Venere si toglierà di torno tu tornerai ad essere il re dell'improvvisazione sia che si tratti di imbandire una cena per invitati non attesi sia che una noiosa giornata in ufficio si trasformi in una noiosa giornata in ufficio più un bellissimo aperitivo con i colleghi.

Voto 6 per la capacità di sopportazione fino a venerdì.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Il bello di settimane come queste è che vi sentite talmente bene che non avete nessun bisogno di leggere l'oroscopo per sapere che continuerete a mietere vittime con il vostro fascino tutto attorno. Occhio però che Venere arriverà in opposizione dal fine settimana un po' come fosse un temporale autunnale decisamente inatteso mentre voi eravate usciti per sfoggiare le infradito un'ultima volta prima del cambio dell'armadio.

Voto 8 e mezzo ma uscite con l'ombrello, metaforicamente parlando…

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Avete come l'impressione di dire sempre la cosa sbagliata nel momento sbagliato e questa, purtroppo, non sarà spesso soltanto un'impressione ma proprio l'amara verità! Per fortuna, almeno fino a venerdì, l'amore sarà salvo dalle gaffes e dai fraintendimenti ma anche, diciamocelo, dagli agguati erotici che sarebbero perfetti per farti perdonare. Dal weekend la situazione diventa più complessa ma ne riparliamo il prossimo oroscopo.

Voto 6 se almeno cedi agli agguati erotici del partner.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Se la settimana ti sembrerà passare sotto tono, senza né alti né bassi e con un generale fastidio verso ogni genere di rapporto fisico, fosse anche quello col parrucchiere, dal weekend è tutta un'altra musica. Tornerai ad essere il Leone che conosciamo in tutta la sua maledetta voglia di essere adorato. Non vedo l'ora.

Voto 7 ma non fare la faccia infastidita anche quando il cassiere ti porge lo scontrino.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Il senso del possesso ti sta decisamente sfuggendo di mano, cara Vergine! Si sa che tu vuoi tenere davvero sempre tutto sotto controllo ma potresti ritrovarti anche a cronometrare il tempo che il tuo fidanzato ci mette da quando (dice) di uscire dal supermercato a quando citofona. Stai tranquilla che quello che hai tu non te lo porterà via davvero nessuno.

Voto 7 ma cerca di non essere troppo invadente, potrebbero persino denunciarti…

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Quando si dice voler essere a tutti costi la protagonista indiscussa della settimana astrologica! Mercurio, Marte ma anche Sole e Luna che si congiungono mercoledì mattina prestissimo saranno tutti nel tuo segno zodiacale. Il bello, per te più che per noi, è che tutte queste energie sembrano una Red Bull bevuta prima di andare a dormire al posto della camomilla: ti sovraeccitato e ti senti potente come un supereroe.

Voto 10 per il supereroe.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Vedi di darci dentro con coccole, baci, messaggini dolci e cuoricini a profusione su tutti i social! Dal prossimo weekend infatti Venere non sarà più nel tuo segno zodiacale e tu ritornerai brontolone e dalla facilissima doppia ruga di disapprovazione in mezzo alle sopracciglia. Per ora stai sereno.

Voto 8 se mi prometti che stai sereno.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Quando le cose vanno già bene ma l'astrologa ti dice che in pochissimo tempo andranno ancora meglio! Quindi insomma la tua famosa baldanza nel prendere la vita questa settimana sarà ancora più frizzante e tu non vorrai vedere un problema nemmeno quando dovesse essere evidente sotto i tuoi occhi… Anche se ti dovessero rimuovere l'auto la vivresti come una magnifica opportunità!

Voto 9 per l'ottimo umore.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Per amarti profondamente, totalmente e senza limiti ci si deve proprio impegnare, caro il mio Capricorno! Tu infatti farai davvero di tutto per dissuaderci ogni volta che avremo un pensiero carino nei tuoi confronti. Infatti ancora per tutta la settimana Mercurio, Marte e persino la Luna nuova sembreranno fare di tutto per innervosirti a te, che, si sa, non sei famoso né per l'empatia né per la leggerezza. Forse anche se non lo ammetti hai bisogno di coccole.

Voto 5 e mezzo perché ti voglio bene.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Chi se ne importa di Venere che rende i tuoi abbracci calorosi come quelli del nuovo robot di Amazon! Tu stai così bene con te stesso, con le tue idee, con i tuoi progetti e con tutte le persone che ti stanno attorno senza volere niente di emotivamente compromettente che puoi decisamente fare a meno del pianeta dell'amore.

Voto 8 per la consapevolezza.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Nel vostro caso specifico, quando ce l'amore c'è tutto! Per questo fino a venerdì, baciati su tutta la faccia da Venere a favore, sorriderete con dolcezza a tutto quello che potrà accadervi. Anzi, la vostra agenda sarà così piena di appuntamenti di amore, di amicizia e di bellezza che lascerete davvero poco tempo al caso per rompervi le scatole.

Voto 7 e mezzo per voler condividere l'amore.