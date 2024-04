video suggerito

Oroscopo di maggio 2024, le previsioni del mese segno per segno: Gemelli e Acquario attendono Giove L’oroscopo del mese di maggio 2024 e le previsioni segno per segno per tutti i segni zodiacali: questo mese segnerà il passaggio del pianeta della fortuna, Giove, dal segno del Toro a quello dei Gemelli. Questa posizione porterà fortuna economica e benessere ai segni d’aria insieme ad Ariete e Leone. Dovranno invece vedersela con qualche difficoltà economica e la sensazione di grande stanchezza e insofferenza i segni mobili: Vergine, Sagittario e Pesci. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il grande evento astrologico nell'oroscopo del mese di maggio 2024 sarà il 26 del mese, quando Giove passerà dal segno del Toro al segno dei Gemelli. Giove è il pianeta della felicità e del benessere, sia fisico che emotivo e sta in un segno zodiacale circa 13 mesi. Per questo il suo passaggio da un segno zodiacale ad un altro è particolarmente significativo per definire quali segni saranno più in difficoltà e quali vedranno lo scorrere della vita più sciolto e semplice. Quando Giove passerà nel segno dei Gemelli porterà fortuna economica e benessere ai segni d'aria insieme ad Ariete e Leone. Dovranno invece vedersela con qualche difficoltà economica e la sensazione di grande stanchezza e insofferenza verso gli altri i segni mobili: Vergine, Sagittario, Pesci. Vergine e Sagittario continuano a vedersela anche con Saturno contro.

I pianeti veloci saranno così posizionati: Mercurio in Ariete fino al 15 maggio, Venere in Toro fino al 23 maggio e Marte in Ariete per tutto il mese. Solo Plutone nei primi giorni del mese inizierà il suo percorso retrogrado che durerà fino all'11 ottobre, riportandolo a toccare il grado 29 del segno del Capricorno.

Ariete

Dato che gli spostamenti di Giove ti coinvolgeranno ma solo di striscio, e comunque positivamente, direi che puoi concentrarti almeno nei primi giorni del mese sulla combinazione di Marte e mercurio entrambi nel tuo segno zodiacale. Questo significa che se da un lato sarai ancora più testardo del solito, dall'altro potrai contare sulla tua meravigliosa capacità di convincere chi intorno a fare quello che vuoi tu. Lo so che la cosa ti piace tantissimo.

Voto 8

Toro

Goditi quest'ultimo mese nel quale uno dei tuoi pianeti preferiti, Giove, si trova nel tuo segno zodiacale amplificando, insieme al pianeta dell'amore Venere, la tua grande capacità di goderti la vita soprattutto grazie all'apprezzamento e alla gratitudine delle cose semplici. L'amore, l'amicizia, la dolcezza e il benessere di una quotidianità serena e tranquilla. Questi sono i tuoi punti di forza che saranno particolarmente valorizzati proprio nel mese di maggio.

Voto 8

Gemelli

Abbiamo capito che questo 2024 non è certo iniziato nel modo più semplice anche per un segno zodiacale come te, sempre pronto a guardare il lato positivo delle cose con ottimismo e vitalità. Spesso quindi probabilmente ti sei sentito spento e perso. Per fortuna per la fine del mese arriverà Giove nel tuo segno zodiacale a riportarti grande energia e voglia di condividere emozioni con chi ti sta intorno. Nel frattempo, aspettandolo, goditi le energie di Marte e usa la posizione di Venere proprio per indagare in profondità i tuoi sentimenti.

Voto 7

Cancro

Questo mese di maggio potrebbe non essere particolarmente leggero per te che contemporaneamente, almeno per i primi 15 giorni, dovrai vedertela con la quadratura di Marte e Mercurio insieme. Questo significa che ti sembrerà che sia tornato a galla il Cancro indeciso e tormentato di sempre, mentre tu ti eri ormai abituato a questo Saturno a favore che ti dava grande determinazione. Sono transiti passeggeri ma potrebbero aiutarti a rallentare un po'.

Voto 6 e mezzo

Leone

Non sarà certo un mese nel quale ti ricorderemo per la tua dolcezza, per l'affettuoso comportamento verso chi ti sta intorno. Questo ultimo mese con Giove contrario si fa sentire parecchio tanto che quando passerà a favore, dal 26, noteremo senz'altro la differenza. Per ora sembra proprio che non ti interessi esserci simpatico quanto piuttosto che siamo tutti pronti ad ubbidire ai tuoi ordini che saranno inderogabili e perentori. Alla faccia della diplomazia!

Voto 6 e mezzo

Vergine

Questo mese di maggio si vedrà molto più dolce del solito, addirittura con la voglia di liberarti da tutti i pesi dei doveri per poterti accomodare tra le braccia delle persone che ami e farti finalmente coccolare. La tua modalità di chi è sempre perfetta e impeccabile sembra finalmente lasciarti un po' libera. Tutto merito di Venere a favore. Sembra come se l'universo voglio farti un'ultima coccola prima di spostare Giove in una posizione dalla quale non sarà più particolarmente favorevole.

Voto 8

Bilancia

Nel mese di maggio sarà soprattutto Marte a darti fastidio. Questo pianeta che già di solito non ami particolarmente, nella sua durezza un po' aggressiva e un po' troppo erotica,

Voto 6

Scorpione

Sopporta, caro Scorpione, l'ultimo mese dell'opposizione di Giove al tuo segno zodiacale che, per non farti credere che la vita sia dolce e semplice nemmeno per un momento, si aggiunge all'opposizione di Venere. Dovrai contare ancora più del solito sulla tua corazza coriacea e sulla tua meravigliosa capacità di trovare anche nel momento di difficoltà un buon insegnamento. In effetti tutto questo non farà che renderti ancora più saggio se non effettivamente più simpatico.

Voto 5

Sagittario

Fossi in te Sagittario, e te lo dico proprio come se fossi la tua sorella maggiore, sfrutterei questo mese di energie e di lucidità intellettuale proprio per affrontare tutte le problematiche che Saturno contro porta a galla. Non che con il mese prossimo tu perda il desiderio di risolvere ma l'opposizione di Giove potrebbe renderti un po' meno sicuro di te stesso. insomma non rimandare a domani quello che potresti fare oggi anche se so che tu da buon segno di fuoco non lo farai.

Voto 7

Capricorno

Questo mese di maggio non sarà particolarmente rilassante ma sia tu che tutte le persone che ti stanno intorno scopriranno un lato di te che spesso tieni nascosto: quello dolce e tenero! Venere e Giove infatti continuano ad essere a tuo favore mentre Marte e Mercurio si scontrano col tuo Sole. Questo significa che discutere con te sarà ancora più difficile del solito ma tu, nel tuo cuoricino, non ti sentirai più sicuro come prima.

Voto 6

Acquario

Stringi i denti ancora per questo mese in cui, tra Giove e Venere, avrei proprio la sensazione di desiderare soltanto l'isolamento, praticamente come un monaco tibetano che si ritira per meditare. Anche nel tuo caso di pensieri ce ne saranno tantissimi ma, a differenza del monaco tibetano, avrai anche tanti desideri erotici da voler mettere in pratica. Tutto purché ti si lasci sempre il tuo ampissimo margine di libertà.

Voto 6 e mezzo

Pesci

Goditi questo mese di maggio ancora pieno d'amore e di voglia di fare perché poi, col passaggio di Giove nel segno dei Gemelli, sarai anche tu uno dei segni zodiacali a soffrire un senso di solitudine, inadeguatezza, difficoltà in qualsiasi evento quotidiano. Ci ripenseremo quando succederà soprattutto perché ovviamente dipenderà dalla tua decade di appartenenza. Nel frattempo accumula più amore che puoi.

Voto 8