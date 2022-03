Cosa significa la Luna piena in Vergine di venerdì 18 marzo 2022: la perdita del controllo è creativa Venerdì 18 marzo 2022 ci sarà la Luna piena in Vergine: un vero scontro tra ragione e sentimento nel quale trovare l’equilibrio non sarà facile. Periodo ottimo per un detox di fegato e intestino. Ecco gli effetti di questa luna piena su tutti i segni zodiacali.

La Luna Piena in Vergine di venerdì 18 marzo 2022

La Luna piena in Vergine ci sarà venerdì 18 marzo 2022, quando in Italia saranno le 8:15 di mattina circa. Questa Luna piena avviene anche a ridosso dell'equinozio di primavera che in astrologia è un momento molto importante perché segna l'inizio del nuovo anno astrologico quando il Sole entra nel segno dell'Ariete (ma, badate bene, non nella costellazione dell'Ariete!).

Come accade per ogni Luna, anche alla Luna piena in Vergine storicamente vengono dati dei nomi che sono legati al momento specifico dell'anno nel quale avviene e al percorso della natura. Questa è la Luna dei corvi (il cui gracchiare segnava la fine dell'inverno) ma anche Luna dell'aratro, del seme o luna piena dei vermi, tutte caratteristiche della natura che si sta rimettendo in moto dopo la pausa invernale.

Tra soli due giorni con l'equinozio di primavera si festeggerà Ostara, dea della fertilità e simbolo appunto della rinascita. Con questa Luna piena in Vergine sentiamo il bisogno interiore di comprensione e ordine così come di un importante detox: la Vergine è legata al fegato e all'intestino come organi principali e da quelli vuole scacciare le tossine accumulate con l'inverno.

Il significato della Luna piena in Vergine di venerdì 18 marzo 2022

Nel caso della Luna piena in Vergine di venerdì 18 marzo 2022 c'è come un controsenso: i Pesci che sono un segno emotivo (segno d'acqua) ospitano il Sole, simbolo della ragione, mentre la Vergine che è un segno razionale e pragmatico (segno di terra) ospita la Luna, simbolo dei moti più interiori e profondi. In più, durante questa Luna piena in Vergine nel cielo astrologico troviamo tanti pianeti nel segno dei Pesci che rendono molto forti le caratteristiche di creatività, idealismo ma anche perdita della ragione più controllata di questo segno zodiacale. La recente congiunzione di Giove al Sole e la grande congiunzione che attendiamo di Giove a Nettuno amplificano il nostro sentire: l'empatia ma anche l'ansia, l'immaginazione ma anche il senso di vuoto.

I sogni in questo periodo sono molto potenti proprio come valvola di sfogo del subconscio e si vanno ad aggiungere alla forza onirica della fase lunare della Luna piena. Quindi insomma le emozioni sono forti e la Luna in Vergine che cerca di controllare non sembra essere soddisfatta anzi appare quasi frustrata. È vero che la Luna piena in Vergine è ottima per riordinare quello che abbiamo in sospeso (anche se in questo caso è meglio la Luna nuova in Vergine, a settembre) ma si rischia che il bisogno di capire razionalmente amplifichi la nostra sensazione di non avere il pieno controllo di molti degli eventi che viviamo.

Gli effetti della luna piena in Vergine su tutti i segni zodiacali

Questa Luna piena in Vergine sollecita molto i segni mobili ovvero Pesci e Vergine ma anche Gemelli e Sagittario, soprattutto dell'ultima decade, segni che spesso per natura faticano a restare concentrati su di un unico argomento, un solo progetto da far crescere. La Luna piena di suo è un momento nel quale la nostra parte controllata si sbilancia, perde l'equilibrio e le emozioni, gli istinti hanno la meglio.

Ariete

Non noterai particolari interferenze di questa Luna piena con la tua vita anche perché pare proprio che tutto scorra con una rinnovata vivacità e serenità.

Toro

Questa Luna piena in Vergine non farà che rendere ancora più urgenti i cambiamenti del tuo io, qualsiasi sia l’ambito nel quale ti sia richiesto dalla vita di concentrarti.

Gemelli

Complici anche Mercurio e Giove nel segno dei Pesci direi che la perdita dell’orientamento è tipica di queste giornate. Mi raccomando a non prendere decisioni dalle quali non si possa tornare indietro.

Cancro

Le emozioni si fanno sentire forti e avrai la sensazione di avere voglia di far vedere chi sei senza cambiare una virgola della tua personalità. Ottimo!

Leone

Se ti senti nervosissimo non dare la colpa alla Luna piena! Devi solo dare retta a Saturno che ti vuole maturo e concentrato sulle parti della tua vita che hanno bisogno di essere ripulite e riordinate. Proprio come vorrebbe la Vergine!

Vergine

Le caratteristiche di stabilità e controllo che ti contraddistinguono adesso vengono quasi imbavagliate e messe a tacere. Direi che puoi cogliere l’occasione di provare il brivido dell’abbandono alle emozioni e alle sensazioni. Che ne dici??

Bilancia

Questa Luna piena non ti coinvolge particolarmente quindi continui a goderti Venere e Marte a favore che ti rendono sexy e anche molto dolce. Che vuoi di più?

Scorpione

Il periodo non è dei migliori ma questa Luna piena in Vergine ti farà capire quali siano i tuoi veri bisogni e ti farà tornare la determinazione nel volerli soddisfare.

Sagittario

La tua rinomata tendenza a spiegarci la vita sarà messa in discussione ma non tanto dagli eventi esterni, piuttosto dalle tue insicurezze personali su tutte le faccende intellettuali e sul confronto con gli altri.

Capricorno

Troverai un equilibrio in questo momento se saprai abbandonarti all’ascolto di chi sei davvero nel profondo mettendo da parte la grande attenzione all’immagine che dai di te all’esterno.

Acquario

È un momento magico per te e le forze della Luna piena in Vergine non faranno che enfatizzare i due lati del tuo carattere, l’immaginazione e la concretezza, che sanno bilanciarsi e convivere così bene.

Pesci

Forse sei proprio tu a saper vivere meglio di tutti le sollecitazioni di questa Luna piena in Vergine: sarà che da sempre sei abituato a veleggiare tra l’immaginazione e l’irreale. Tentare, seguendo il tuo sesto senso, non è certo una novità.

Cosa fare durante la luna piena in Vergine di venerdì 18 marzo 2022

Come abbiamo detto nell’introduzione la Vergine governa gli organi dell’intestino e del fegato che proprio in vista della primavera hanno bisogno di un bel detox. Ecco qui qualche accorgimento che consideri sia la Luna piena in Vergine sia la grande forza nettuniana di queste giornate: