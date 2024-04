video suggerito

L’oroscopo di domani, mercoledì 1 maggio 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, mercoledì 1 maggio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Alzate le antenne se siete di un segno fisso come Toro, Acquario, Leone o Scorpione perché oggi la Luna in Acquario, e Plutone quadrato a Venere, possono far venire a galla involontariamente cose nascoste. Il segno fortunato è il segno dei Gemelli mentre il segno sfortunato è il Leone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo di domani, mercoledì 1 maggio 2024, mentre la Luna calante si trova nel segno dell'Acquario, Marte è ufficialmente stanziato nel segno dell'Ariete. Marte in Ariete insieme a Mercurio potrebbe portare a importanti dichiarazioni senza diplomazia e senza mezze misure, ma con grande schiettezza. Oggi c'è anche la quadratura tra Venere e Plutone che amplifica la possibilità di far venire a galla cose nascoste. Il segno fortunato è il segno dei Gemelli mentre il segno sfortunato è il Leone.

Ariete

Amore: avanti tutta!

Lavoro: riesci sempre ad essere super performante.

Fortuna: ti mette la sveglia presto per un work out super energico.

Il consiglio del giorno: hai energie da vendere per fare tutto quello che vuoi.

Voto: 7 e mezzo attivissimo.

Toro

Amore: amabile a tratti.

Lavoro: niente ‘sbattimenti’.

Fortuna: ti raddrizza quando vedi tutto ‘nero’.

Il consiglio del giorno: indossa un giubbotto di pelle da vero duro.

Voto 7 – con il broncio.

Gemelli

Amore: amore libero.

Lavoro: è una vocazione.

Fortuna: senza limiti né confini.

Il consiglio del giorno: avete sempre bisogno di dire il vostro punto di vista.

Voto 7 e mezzo protagonisti.

Cancro

Amore: per te è ‘moglie e buoi dei paesi tuoi’.

Lavoro: investi solo per la tua casa.

Fortuna: non hai bisogno né voglia di cercarla in giro.

Il consiglio del giorno: indossa una comoda tuta per stare in casa.

Voto 6 per la comodità.

Leone

Amore: non è di tuo interesse.

Lavoro: vuoi risolvere problemi impossibili.

Fortuna: se non proviene da un ragionamento logico, non la consideri.

Il consiglio del giorno: sei un filino troppo razionale.

Voto 6 – tutto testa.

Vergine

Amore: pronta a tutto.

Lavoro: divertente come un gioco di società.

Fortuna: sei alla moda anche senza saperlo.

Il consiglio del giorno: sei entusiasta come una guida turistica.

Voto 7 sorridente.

Bilancia

Amore: tutto alla luce del sole.

Lavoro: niente di troppo complicato.

Fortuna: va a richiesta, come piace a te.

Il consiglio del giorno: prepara un club sandwich con il bacon croccante.

Voto 6 e mezzo facilona.

Scorpione

Amore: meglio starti alla larga.

Lavoro: detti legge.

Fortuna: è fuggita per il ponte e non rientra prima di lunedì, forse.

Il consiglio del giorno: organizza un torneo di carte a casa ma non ti arrabbiare se non vinci.

Voto 6 – irascibile.

Sagittario

Amore: fugaci effusioni.

Lavoro: ti perdi nei dettagli che ami profondamente.

Fortuna: è sempre nelle piccole cose.

Il consiglio del giorno: lascia parlare anche gli altri.

Voto 7 curiosissimo.

Capricorno

Amore: una dimensione fatta solo di morbidezza.

Lavoro: non sai ben quantificare i valori.

Fortuna: viaggia come le targhe alternate.

Il consiglio del giorno: cerca di mantenere un po’ della tua routine.

Voto 7 tenero.

Acquario

Amore: lo guardi molto incuriosito.

Lavoro: pretendi che tutti viaggino alla tua stessa velocità.

Fortuna: la sproni a dare il massimo.

Il consiglio del giorno: sei un filino troppo impaziente.

Voto 7 pressante.

Pesci

Amore: super teneri.

Lavoro: deve essere come una vocazione.

Fortuna: siete i favoriti della dea bendata.

Il consiglio del giorno: siete così presi bene che fate una certa invidia.

Voto 7 e mezzo felici e contenti.