Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 21 al 27 marzo 2022: Leone e Toro cercano ancora se stessi Ci sono ancora i segni baciati da Venere e Marte sulla cima di questa classifica settimanale dei segni più fortunati dell’oroscopo. I pianeti dell’amore stanno in Acquario e quindi ne godono per lo più i segni d’aria. Ecco le previsioni della settimana segno per segno.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Per la classifica dei segni più fortunati della settimana, che va dal 21 al 27 marzo 2022, le energie tornano a favore di (quasi) tutti i segni di fuoco. Questo grazie al Sole che da lunedì 21 marzo, con l'equinozio di primavera, entrerà nel segno dell'Ariete dando il via ad un nuovo anno zodiacale. La ruota dello Zodiaco infatti, essendo un cerchio, non ha un punto di inizio ma si fa coincidere il grado zero simbolico con il grado zero dell'Ariete, il primo dei dodici segni zodiacali che ha la forza e le energie della primavera.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Il 21 marzo è l'equinozio di primavera e nella cultura pagana, celtica e naturalista si festeggia con la dea Ostara e la sua festa che è uno degli 8 sabbat, le feste della ruota dell'anno. Ostara è molto simile alle divinità della fertilità: la caccia all'uovo ad esempio è proprio un gioco che le viene associato e l'uovo è il simbolo della nascita (o della rinascita) molto simile a questo periodo del ciclo dell'anno.

12. Toro

Ti senti decisamente incompreso caro Toro un po’ come il moscow mule che pare ultimamente aver fatto la fine di Dostoevskij: rinnegato senza avere nessuna reale colpa. L’unica motivazione qui è la quadratura di Venere e Marte che ti rendono nervosetto, allergico alle effusioni e privo di qualsiasi senso dell’umorismo (fioguriamoci dell'autoironia). Comunque abbiano deciso di chiamarlo direi che un moscow mule potrebbe essere un’ottima soluzione al tuo cattivo umore.

11. Leone

Sarebbe davvero una buona cosa per te e per chi ti circonda se questa settimana fossi accidentalmente colpito da una momentanea e innocua afonia. Nulla di grave, si intende, solo l’assenza totale di voce per qualche giorno. Questo in effetti ti impedirebbe di dire tutte le cattiverie che ti passano per la testa e solleverebbe tutti noi attorno a te dall'ascoltare il tuo continuo brontolio.

10. Scorpione

Pensare in piccolo non fa proprio per te, soprattutto in questi giorni, quando non sei appagato se non da dibattiti filosofici, geopolitici e dissertazioni ingegneristiche. Insomma al primo che cerca di attaccarti bottone parlando del meteo riservi occhiatacce che lo fulminano per davvero… In compenso nulla ti eccita di più dei programmi di politica in prima serata, ognuno ha le sue perversioni.

9. Vergine

Proverai il brivido in questi giorni di non avere niente da dire, nemmeno un commento, un’opinione, una proposta di qualsiasi genere. Tu che di solito devi annodarti la lingua per non dilungarti in spiegazioni, adesso non ti sforzi nemmeno di dire di "sì" ma scuoti la testa in segno di assenso. Che ti lascino in pace il prima possibile perché tu vuoi parcheggiare i neuroni davanti ad un reality show.

8. Capricorno

Il passatempo più attivo al quale ti dedicherai questa settimana sarà la caccia ma nemmeno alle uova, troppo faticosa, piuttosto al telecomando nascosto tra i cuscini. Perché si sa che il telecomando lo fa apposta a infilarsi dove tu non lo puoi trovare quando hai già spento la luce e sei pronto per goderti un bel film. Diciamo pure che nessuno sgarbo da parte dei device di ogni genere ti farà demordere dal desiderio assoluto di poltrire il più possibile.

7. Sagittario

È bene che tu ti dedichi questa settimana ad ascoltare anziché a parlare, a studiare anziché a insegnare. Dovrai trovare il modo di trattenere l’istinto di alzare la mano e correggere le persone che stanno parlando perché probabilmente potresti cadere in qualche errore… Un po’ come una fake news piazzata in prima pagina. In compenso, scoprirai che la gente intorno a te ha un sacco di cose interessanti da raccontare.

6. Cancro

Ti offri volontario anche per raccontare le favole al tuo cagnolino di pelouche perché sei tu, in realtà, che di favole hai bisogno in questi giorni. Anzi, stai sicuro che se userai tutta la tua fantasia per mescolare fiabe diverse e inventarti i finali lui non te lo farà notare. Ogni occasione è buona per farti brillare gli occhietti come un gattino in un cartone animato giapponese.

5. Pesci

Sei così buono e ripieno di buoni sentimenti come un arancino di riso e ragù che non sarai di certo la persona giusta per dare un giudizio sincero su qualcun altro… Anzi, sei così buono che quasi quasi ti scoccia scoprire l’assassino in un libro giallo. Tutto questo bisogno d’amore attorno a te potrebbe in effetti offuscarti un po’ l’istinto di sopravvivenza.

4. Gemelli

Se ci fosse in città un corso di portamento sui tacchi a spillo per imparare a farsi valere a partire dal suono del passo e, all’occorrenza, anche a sculettare come una gattona in amore, sicuramente lo terresti tu. Pare proprio che di questi tempi anche con l’accappatoio, la maschera all’argilla in faccia e il turbante sui capelli bagnati dal tuo sex appeal proprio non si possa sfuggire.

3. Ariete

Sei simpatico come il bicchiere della staffa caro Ariete e anche nel tuo caso non avremo nessuna voglia che finisca la serata in tua compagnia per farci tornare verso la nostra consueta routine. Sarà che inizia proprio la tua stagione e tu ti senti pronto a sbocciare come un bulbo sul balcone e non hai più nessuna voglia di tenerti dentro le energie che ti scuotono da un pezzo. Ti sentiremo cantare in mezzo alla piazza del paese come appunto dopo il bicchiere della staffa.

2. Acquario

Dentro il tuo cuoricino è già praticamente estate tanto che non solo organizzerai aperitivi con gli amici nel dopo ufficio al solo scopo di conoscere gente nuova ma quando ti toccherà fare il cambio degli armadi passerai direttamente dal maglione intrecciato di lana al bikini con il caftano. Di mezze misure non vuoi saperne perché ti senti pronto al decollo dei sentimenti senza nemmeno il giubbotto di salvataggio.

1. Bilancia

Ho letto che quando ci innamoriamo le sostanze positive create dal nostro cervello vanno a imbavagliare tutte le paure che ci portiamo dietro dalle relazioni precedenti. Anche nel tuo caso, nonostante tu sia una precisa contabile di tutti coloro che in passato ti hanno fatto anche solo uno sgarbo, sei pronta ad essere inondata d’amore con un cono gelato dalla panna montata.