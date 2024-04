video suggerito

L'oroscopo della settimana dal 29 aprile al 6 maggio 2024: Venere riscalca Vergine e Toro Con l'oroscopo di questa settimana che va dal 29 aprile al 6 maggio 2024 vedremo cambiare un pochino le dinamiche amorose: saranno più dolci segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno) grazie a Venere, e più focosi i segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) grazie a Marte.

Nell'oroscopo di questa settimana che va dal 29 aprile al 6 maggio 2024 troviamo Venere e Marte, l'amore e il sex appeal, cambiare di segno zodiacale. Trattandosi di pianeti veloci, il cambiamento di segno zodiacale non è una cosa che desta clamore ma da adesso e per qualche tempo Venere renderà decisamente più morbidi e pazienti i segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno) mentre Marte amplificherà la forza, le voglie e le energie dei segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario).

Oroscopo della settimana: le previsioni segno per segno dal 29 aprile al 6 maggio 2024

L'oroscopo settimanale per tutti i segni zodiacali, con le previsioni astrali dal 29 aprile al 6 maggio 2024.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Venere ti abbandona ma in compenso nel giro di pochissime ore sembrerebbe risarcirti con Marte che entra nel tuo segno zodiacale. Insomma caro Ariete, mi sento di dirti che in questo scambio ci guadagni addirittura dato che Marte è proprio il tuo pianeta preferito, quello che si chiama il tuo pianeta governatore. Le energie tornano a fiumi proprio nel periodo dell'anno in cui la primavera, finalmente, esplode anche dal punto di vista metereologico e tu sei carico di buoni propositi.

Voto 8 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Venere, il pianeta dell'amore, entra nel tuo segno zodiacale per starci per i prossimi 25 giorni. Venere è proprio il pianeta che tu ami di più, quello che ti rappresenta in pieno.quindi preparati a vedere amplificate tutte quelle caratteristiche che ti appartengono di dolcezza, bontà, amorevolezza, desiderio di stare bene circondato dai piaceri e di far star bene tutte le persone che ami. Non vorrei dimenticare, infine, Venere in quanto dea della bellezza: anche in questo caso farà il suo mestiere e tu ti sentirai più bello e affascinante del solito.

Voto 9

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Ti liberi finalmente ecco l'oroscopo di questa settimana da Marte a sfavore che ha decisamente schiacciato, come si fa con la bottiglia di plastica prima di buttarla nel bidone della raccolta differenziata, tutte le tue energie, la voglia di fare e anche la sicurezza in te stesso. Insomma credo che nonostante il tuo sorriso siano state settimane davvero particolarmente faticose. Torna piano piano il desiderio di piacere e piacerti mentre Saturno contro si concentrerà sulle relazioni, su quello che c'è inevitabilmente da cambiare.

Voto 6

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Quando penserai di esserti liberato dallo sfavore di Venere arriverà quello di Marte ma con caratteristiche decisamente diverse.quindi, riassumendo, questa settimana ti vedrà di nuovo desideroso di conquistare (o riconquistare) l'amore delle persone a cui tieni veramente mentre ti darai decisamente una tregua su quelli che sono i tuoi obiettivi. Si sa che ultimamente, con Saturno a favore, sei stato particolarmente intransigente nel definire le tabelle di marcia per ottenere quello che desideravi. Adesso viviti questa situazione come se fosse uno stop forzato ma goditi la dolcezza ritrovata.

Voto 6

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Un leone con Venere a sfavore sembra anche solo apparentemente e temporaneamente perdere l'interesse per tutto quel mondo di piaceri, di bellezza e di complimenti attorno al quale di solito gira il suo mondo. In compenso Marti a tuo favore amplifica il calore del tuo essere un segno di fuoco, solletica le voglie soprattutto non raccontabili e ti dona una determinazione che potremmo chiamare testardaggine. Deciso quindi, anche fin troppo, ma molto molto sexy.

Voto 6 e mezzo

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

In questo anno che non è stato particolarmente clemente con te fino ad ora hai però ben capito, perché sei una tipa sveglia, che i bei periodi vanno presi quando arrivano, senza farsi troppe domande.così farai anche questa settimana nella quale finalmente ti libererai da tutte le opposizioni e addirittura il pianeta dell'amore e della bellezza sarà a tuo favore. Quindi, nonostante Saturno contro, avrai voglia di essere consolata e coccolata da chi ami. Mi pare che te lo meriti!

Voto 7

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Venire finalmente ti lascio in pace cara Bilancia e per te questa informazione davvero importante dato che a Venere ci tieni parecchio e in queste settimane ti sei sentita decisamente snaturata. La brutta notizia però è che in opposizione oltre a restarci Mercurio, pianeta del pensiero, ci si mette anche Marte quindi resta praticamente a zero la tua voglia di fare, la tua sicurezza in te stessa e anche il desiderio erotico di lasciarti coinvolgere in un valzer d'amore col partner. Insomma resti molto più freddina del solito.

Voto 5 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Venere si piazza in opposizione mentre Marte smette di sostenerti e quindi tu di punto in bianco vorresti soltanto trasferirti in Groenlandia dove non puoi comunicare con nessuno e soprattutto il meteo continua rispecchiare il tuo stato d'animo. Tutta questa primavera solare che fiorisce intorno a te ti infastidisce parecchio. Usciranno allo scoperto le caratteristiche dello scorpione DOC che se ne sta benissimo per i fatti suoi.

Voto 5

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Finalmente almeno Marte si toglie di torno e tu puoi incominciare a sfruttare mercurio a favore che ti rende ancora più saputello del solito, senza alcuna remora o freno. Ti vedremo salire in cattedra anche per spiegarci quanto miele vada messo nello yogurt. Ti piace però davvero tantissimo questa sensazione di aver ritrovato la fiducia in te stesso e addirittura credo possa essere utile per prendere un po' di quelle decisioni che appunto Saturno rende inevitabili.

Voto 7

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Tu, il capo dello zodiaco, con Marte e Mercurio contemporaneamente a sfavore sarai davvero intrattabile perché le tue certezze sembreranno sbriciolarsi come il biscotto quando lo tieni nello zaino per un po' troppo tempo. In compenso però ti ritroverai a sentire e a desiderare momenti d'amore che di solito prima avresti snobbato. Insomma più con capricorno sarai un cucciolo di Labrador, di quelli che hanno tanto bisogno di coccole e rassicurazioni.

Voto 6

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Diciamo che questo non sarà un periodo da ricordare per i vostri partner come uno nei quali siete stati più affettuosi, dolci e desiderosi di condividere il tempo in due.la situazione potrebbe anche peggiorare con Venere che si piazza a sfavore. Il tuo senso dell'indipendenza e il bisogno di avere i tuoi spazi di libertà sarà decisamente amplificato tanto che ci dovremmo ritenere fortunati se ci risponderai al telefono e se vorrai quantomeno passare con noi qualche ora durante la settimana.

Voto 6

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Marte ti ha abbandonato ma l'informazione non ti sconquassa più di tanto. Sarà che tu ti senti stranamente particolarmente solido grazie a Saturno nel segno o sarà che Venere ti rende rosa la visuale e tu amplifichi il tuo ottimismo e la tua voglia di essere amico di tutti. In tutti i casi caro Pesciolone se abbiamo imparato ad amarti in queste ultime settimane non smetteremo certo adesso.

Voto 8