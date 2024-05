video suggerito

L'oroscopo della settimana dal 6 al 12 maggio 2024: Toro e Vergine sono molto dolci L'oroscopo della settimana dal 6 al 12 maggio 2024 vedrà ancora grande sicurezza e vivacità intellettuale per i segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) mentre se vogliamo delle coccole e un po' di comprensione dovremo rivolgerci ai segni di terra: Toro, Capricorno e Vergine.

Nell'oroscopo di questa settimana che va da lunedì 6 maggio a domenica 12 maggio 2024 non troveremo particolari variazioni per quanto riguarda la posizione dei pianeti veloci. Mentre Marte e Mercurio continuano a restare nel segno dell'Ariete, testardi e passionali, Venere in Toro dona morbidezza e desiderio di accudimento. La vera notizia astrologica però è che Plutone inizierà il suo moto retrogrado che protrarrà fino a ottobre 2024, ritornando per l'ultima volta al 29º grado del segno del Capricorno. Questo significa che tutti coloro che nel 2024 dovevano sentire il transito, positivo o più difficile, di questo pianeta rispetto ad un loro punto della carta, l'hanno già sentito una volta.

Oroscopo settimanale 6 – 12 maggio 2024: le previsioni segno per segno

Ecco l'oroscopo settimanale per tutti i segni zodiacali, con le previsioni astrali dal 6 al 12 maggio 2024.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Con Marte e mercurio nel tuo segno zodiacale ti senti forte, potente, inespugnabile.hai una sicurezza di te completa che va dalla capacità intellettuale di pensare e progettare fino alla fattività fisica. Sarà davvero difficile vederti triste, malinconico, o anche soltanto dubbioso perché il più delle volte mostrerai il tuo lato più coraggioso, passionale e dirompente. Di fianco a te ci si sente travolti come da un tornado, ma piacevolmente!

Voto 9

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Mentre Marte e mercurio possono portarti qualche dubbio, qualche momento di stanchezza o qualche desiderio di pigrizia, Venere e Giove insieme nel tuo segno zodiacale ti rendono ancora più del solito il segno zodiacale migliore quanto a godimento della vita e gratitudine verso le piccole cose che portano un immenso piacere. Dovresti davvero insegnarci questa bellissima tecnica per essere felici di quello che si ha, godendoci prima di tutto l'amore in tutte le sue forme.

Voto 8 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Piano piano abbiamo visto che stai decisamente riprendendo quota soprattutto per quanto riguarda la tua capacità intellettuale e la tua voglia di comunicare, interagire, scambiarti spunti intellettuali e recepirne dall'esterno. Questa per te è davvero la parte migliore della vita! Soltanto qualche volta, un po' per colpa di Saturno e un po' per colpa di Venere, ti fermerai a riflettere in profondità sulle tue relazioni che oltre ad un lato intellettuale devono ritrovare il piacere delle emozioni fisiche.

Voto 6 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Marte mercurio decisamente a sfavore sembrano parlare una lingua a te sconosciuta e usano dei modi che proprio non riesci a fare i tuoi.nonostante Saturno che ti vuole molto più deciso del solito tu resti un segno zodiacale che vuole ottenere i suoi obiettivi senza aggressività alcuna. Per questo in questa settimana ogni tanto avrai la sensazione di non essere abbastanza incisivo, audace e coinvolgente. Nonostante le persone che ami cercheranno di farti vedere il contrario, tu ti metti molto in discussione soprattutto nella tua parte lavorativa.

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Tutta la tua dolcezza, la delicatezza e persino l'amore sconfinato e appassionato per tutto quello che hai a che fare con i piaceri, soprattutto i tuoi personalissimi piaceri, verrà temporaneamente messo in stand-by. Colpa di Venere a sfavore! In compenso però ti rimboccherei le maniche per darti da fare dal punto di vista lavorativo, intellettuale e progettuale. Marte e Mercurio a favore ti riattivano i neuroni e anche le energie. Il partner dovrà accontentarsi del tuo desiderio erotico ma non chiederti coccole.

Voto 6 e mezzo

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Ti sembra proprio che il vento abbia finalmente girato a tuo favore tu non ti farai ripetere due volte dai pianeti di goderti la vita e soprattutto l'amore. Era troppo tempo che il tuo cuoricino si sentiva arido e infeltrito come un maglione del quale hai sbagliato lavaggio. Per fortuna ci metti davvero poco a riconquistare tutte le persone che ultimamente si erano sentite trascurata da te.

Voto 7 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Con Marte e mercurio ancora in opposizione al tuo segno zodiacale direi che le relazioni sociali, di qualsiasi genere, saranno davvero difficili. Soltanto con le persone con le quali hai un certo grado di intimità riuscirai a far passare il tuo lato più dolce, quello più sensibile e anche temporaneamente molto confuso. Tutti gli altri invece avranno l'impressione di non riconoscerti più.

Voto 5 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Nonostante tu sia un segno zodiacale che da sempre punta tutto sul sex appeal e il fascino più burbero e profondo, una settimana con Venere in opposizione non è certo una passeggiata. Soprattutto ti sarà davvero difficile intrattenere rapporti dolci e pazienti con le persone che ti circondano anche perché, grazie a Saturno, tu sei particolarmente risolutivo e non hai decisamente pazienza con chi non tiene il tuo passo.

Voto 5 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Direi decisamente che Marte e mercurio ti faranno dimenticare anche in questa settimana Saturno contro. Tu che sei un segno zodiacale di fuoco che adora avere in pugno la situazione e soprattutto poterla spiegare, adesso sentirai come se tutte le tue idee veleggiassero rapidamente nella giusta direzione. Impossibile placare anche solo di un po'la pressione del tuo ego!

Voto 7

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Sarai un Capricorno decisamente anomalo in questi giorni perché Venere ti rende molto ma molto più dolce, accogliente e morbido del solito mentre Marte e Mercurio a sfavore sembrano distruggere tutte le tue certezze, calpestandole proprio! Per una volta non vorrai usare le maniere forti per imporre quelli che sono i tuoi desideri anche perché avrai dei grossi dubbi su quelli che siano i tuoi desideri. Proverai il brivido dell'indecisione e anche dell'insicurezza.

Voto 6

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Chi si aspetta da te in questa settimana coccole dolcezze resterà decisamente deluso ma diciamo che non sei certo uno dei segni zodiacali che in questo ambito ha dato maggiori speranze! In compenso però Marte ma soprattutto Mercurio a favore ti donano di nuovo una grande vivacità intellettuale così che non solo sarai il collega migliore con il quale condividere anche qualche piccolo problema di lavoro ma soprattutto insieme a te ci si divertirà parecchio e si impareranno un sacco di cose.

Voto 7

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Non hai davvero nulla di cui lamentarti in questa settimana caro pesci nonostante Marte ti abbia abbandonato! Puoi ancora contare su tutto l'amore che avrai voglia di esprimere e che risulterà davvero incontenibile e affascinante. Anche nel godere dei piaceri di ogni genere ti ritroverai stranamente e meravigliosamente concreto.

Voto 7 e mezzo