video suggerito

L’oroscopo di domani, domenica 12 maggio 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, domenica 12 maggio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Le energie risolutive e fattive sono ancora forti, mitigate dalle emozioni della Luna in Cancro. Il segno fortunato è il Cancro stesso, mentre il segno sfortunato l’Acquario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Anche nell’oroscopo di domani, domenica 12 maggio 2024, come in quello di ieri c'è una forte influenza energica di Urano e dell’Ariete: simboli di impulsività, concretezza e risoluzione. La Luna resta in Cancro e i sentimenti ci guidano. Il segno fortunato è il Cancro mentre il segno sfortunato l’Acquario.

Ariete

Amore: lasci scie di cuori palpitanti.

Fortuna: ti senti come un re nella sua sala del tesoro.

Il consiglio del giorno: compra un nuovo paio di occhiali da sole per la bella stagione.

Voto: 7

Toro

Amore: possessivo! Se fossi un cane avresti già segnato tutto il territorio attorno al partner.

Fortuna: devi avere un quadrifoglio tatuato da qualche parte.

Il consiglio del giorno: inizia gli allenamenti in vista dell’estate.

Voto: 9

Gemelli

Amore: tralasciate i preliminari e andate velocemente al sodo.

Fortuna: pensate di non averne bisogno.

Il consiglio del giorno: scegliete con cura gli outfit per la prossima settimana. Voto : 7

Cancro

Amore: hai tanto bisogno d’amore, ma ci irriti come un bambino che fa i capricci.

Fortuna: è molto soggettiva.

Il consiglio del giorno: Sforna manicaretti come se lavorassi alla mensa dell’esercito.

Voto : 8

Leone

Amore: non esagerare che vai in ansia da prestazione.

Fortuna: se ti capita un altro imprevisto, fai tombola.

Il consiglio del giorno: scala una marcia. Un po’ meno e andrai benissimo.

Voto: 6

Vergine

Amore: innamorata anche dell’amore.

Fortuna: come se avessi fatto il pieno di stelle cadenti.

Il consiglio del giorno: cerca un retreat per fare un weekend lontano da tutto e da tutti. Voto: 8

Bilancia

Amore: gira alla larga dalle discussioni come i gatti dall’acqua.

Fortuna: devi aver rotto almeno qualche specchio, altrimenti non si spiega questo accanimento.

Il consiglio del giorno: partecipa ad una lezione di Thai boxe e sfoga la tua frustrazione. Voto: 5

Scorpione

Amore: il partner mette il casco e allaccia le cinture per salire sulle tue montagne russe emotive.

Fortuna: non ti ha trovato a casa e ti ha lasciato un avviso di tentata consegna.

Il consiglio del giorno: dedicati anche tu alla cura del nido, puoi farlo anche se preferisci starci da solo.

Voto: 5

Sagittario

Amore: anche in questo campo ci fai volentieri da tutor.

Fortuna: gli imprevisti sono solo sassolini sul tuo percorso.

Il consiglio del giorno: leggi un manuale di Tantra senza pensare di poterci insegnare subito tutto.

Voto: 7

Capricorno

Amore: sei professore di ars amatoria, ma vieni rimandato nella pratica.

Fortuna: in attesa, come il pescatore con la sua lenza.

Il consiglio del giorno: sciogli le tensioni con un bel massaggio di coppia.

Voto: 5.

Acquario

Amore: cerchi solo porzioni soddisfacenti ma monouso, meglio non approfondire.

Fortuna: occhio alle bucce di banana.

Il consiglio del giorno: tira il fiato e fermati un secondo a riflettere.

Voto: 6 –

Pesci

Amore: tante smancerie, ma con la testa sulle spalle.

Fortuna: vi sentite d’aver vinto alla lotteria della vita.

Il consiglio del giorno: preparatevi un picnic da gustarvi su un bel prato.

Voto: 9