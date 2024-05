video suggerito

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 13 al 19 maggio 2024: Ariete e Toro si contendono il podio Nella classifica dei segni più fortunati della settimana che va da lunedì 13 a domenica 19 maggio 2024 troviamo il passaggio di Mercurio, dopo la sua sosta lunga in Ariete, in Toro a metà settimana. E saranno proprio Ariete e Toro a contendersi il podio, insieme alla Vergine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella classifica dei segni più fortunati della settimana che va da lunedì 13 a domenica 19 maggio 2024, Marte resta in Ariete e Venere in Toro ma è Mercurio che dopo la sua sosta lunga in Ariete passa in Toro a metà settimana. Nel frattempo la Venere si congiunge a Urano, il che mi rende fiduciosa in qualche colpo di coda di diritti civili e parità conquistate.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco la classifica completa di tutti i segni zodiacali per la prossima settimana con le previsioni sulla fortuna segno per segno:

12. Bilancia

Sei nervosa ancora come all’esame della patente se c’è lo sciopero dei mezzi e piove. L’ansia si impossessa di te e tu almeno fino a mercoledi compreso senti di avere il cervello in panne. Inutile pensare a delle soluzioni perché puoi solo peggiorare le cose. Mettiti lí buona buona e aspetta che passi.

11. Acquario

Con anche Mercurio che passa a sfavore (da mercoledì) i pensieri scivolano via nel tuo cervello come il traffico di Mumbai il giorno del derby di cricket, sport nazionale. È tutto un rincorrersi di clacson e insulti tra te e il resto del mondo ma di essere gentile te ne frega meno che di essere simpatico.

10. Scorpione

Con anche Mercurio che si mette in opposizione sarai davvero intrattabile. Il broncio fara così parte di te che te lo richiederanno anche nella foto del passaporto. Il partner ci ha rinunciato a fare di tutto per farti felice perché tu sei antipatico più del tipo alla farmacia notturna quando lo svegli alle 2 per i preservativi. Che ovviamente lui non userà ma tu sì.

9. Cancro

Non ci credi più ma ti assicuro che la situazione migliora. Quantomeno entro la fine della settimana recuperi le tue energie intellettuali quindi continuerai a litigare con tutti tranne che con il capo. Senti di essere stremato e sull’orlo di una crisi di nervi come i bambini al supermercato quando devono lasciare giù l’ovetto Kinder.

8. Leone

Per fortuna resti appetibile come un piatto di parmigiana fumante quando sei a digiuno da 24 ore. Sexy così non ti si vedeva da tempo e anche se le coccole non le farai nemmeno come preliminari, comunque ti si continuerà a desiderare. Ti spazientisci nel giro di un minuto se non ti rispondiamo velocemente quanto desideri e soprattutto con le informazioni che desideri.

7. Capricorno

Per fortuna c’è l’amore e mai avresti creduto di essere proprio tu a dirlo. Eppure in questi giorni chiamerai la tua dolce metà quanto di solito la chiami in un anno intero. Ti senti così insicuro che ti rileggi anche i vecchi messaggi con i complimenti e li segni con la stelletta come importanti.

6. Pesci

Sei bello e dolce come il treno che il venerdì sera ti porta al mare! Ti senti in ordine come dopo un pomeriggio di combo parrucchiere + estetista e non ci sarà minaccia di pioggia che possa rovinarti la messa in piega. Tutto scivola via facile come lo programmi sulla carta e tu rispondi all’universo carico di gratitudine.

5. Gemelli

Oscilli senza fare una piega tra il flirt che non lascia scampo e la malinconica dolcezza di chi ha voglia di parlare di sentimenti anche davanti alla terza birra al pub. Hai l’aria da sexy e dannato ma poi ti sciogli come un cioccolatino dimenticato nello scooter. Nel mezzo della pista da ballo potresti essere colto da un momento di solitudine inatteso come uno starnuto.

4. Sagittario

Ti piaci così tanto che ti specchi anche nei finestrini delle auto parcheggiate e se non sono pulite come meriti ti scoccia anche un po’. Sembri proprio aver ritrovato quella meravigliosa capacità di orientarti nella vita così come nelle città straniere con solo la mappa gratis che si trova in hotel. Impossibile non fidarsi ciecamente di te.

3. Vergine

Sei così in vena di dichiarazioni d’amore che ne fai anche su commissione. D’altronde con tutte le cose che hai accumulato nel tuo cervello sarà difficile che resti senza parole, soprattutto se si tratta di parole sussurrate nell’orecchio che fanno venire i brividi sul collo.

2. Toro

Sei così ottimista e fiducioso nel resto del genere umano che quasi quasi non metti nemmeno il lucchetto alla bici. Senti che ti meriti delle cose belle anche solo per tutto l’amore che provi e che sei disposto a dichiarare senza disclaimer o limitazioni. Non ti riservi nemmeno il diritto di ritrattare perché sei sicuro di quello che senti.

1. Ariete

Le 8 ore di sonno consigliate da tutti i medici tu le spalmi in una intera settimana, perché hai troppe cose da fare e troppa voglia di divertirti. E poi nonostante le ore piccole nemmeno l’ombra di un’occhiaia. Marte nel segno ti fa sentire carico di passione come l’intera curva sud allo stadio