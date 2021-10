L’oroscopo di oggi 5 ottobre 2021, previsioni segno per segno: Acquario e Bilancia mostrano i muscoli Nell’oroscopo di oggi, martedì 5 ottobre 2021, iniziano a sentirsi i contrasti che caratterizzeranno la prossima Luna nuova (di domani). La Luna entrerà nel segno della Bilancia nel primo pomeriggio mentre già per tutta la giornata Marte e il Sole si trovano in congiunzione nel segno però dominato da Venere, la Bilancia appunto. Nulla è solo come appare. Ecco le previsioni dell’oroscopo di oggi per tutti i segni.

Nell'oroscopo di oggi, martedì 5 ottobre 2021, il cielo astrologico inizia ad essere pieno di contrasti. Sole e Marte si trovano congiunti ma nel segno di Venere per eccellenza, la Bilancia appunto, mentre Plutone è in sestile a Venere rendendo l'amore profondo ma anche tormentato e pieno di contrasti. Vedremo come si comporteranno i pianeti durante la settimana.

Aspettando la Luna nuova che sarà nelle primissime ore di domani, ascoltiamo queste tensioni contrapposte che sembrano dirci che in qualsiasi situazione è bene comprendere anche parte dell'opposto. Forse il simbolo del Tao sarebbe il migliore per esprimere queste sensazioni. Il segno fortunato di oggi è l'Acquario che adora questi contrasti emotivi mentre il segno sfortunato del giorno è il Capricorno che sente arrivargli addosso tutta la tensione e non sa bene come farvi fronte.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Calmo Ariete. È vero che ti trovi a dover affrontare una marmaglia di pianeti opposti ma sono sicura che troverai il modo giusto per uscirne. Almeno non sei ridotto così male come il ragazzo ubriaco che, in Turchia, dopo essere stato dato per disperso si è messo a cercare se stesso con le squadre di soccorso! Nel tuo caso, sai bene chi sei e cosa devi fare! Devi solo trovare il modo giusto per rimettere le cose al loro posto e, vedrai, tutto andrà a meraviglia! (Mercurio opposto permettendo…)

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: non scaricare nel rapporto di coppia le tue preoccupazioni lavorative e, vedrai, andrà tutto bene!

Lavoro: stai tranquillo Ariete: tutto quello che oggi poteva andarti storto ci andrà sicuramente!

Salute: attento al livello di energie in serata: cadranno a picco!

Il consiglio del giorno: oggi mantenere la concentrazione e il buonumore sarà impossibile. Per limitare i danni chiedi di lavorare da casa. È l’unico modo attraverso il quale non entrerai a contatto con nessuno che non sia il tuo gatto.

Voto 5 –

L'oroscopo di oggi per il Toro (21 aprile – 20 maggio)

Britney Spears è libera. Finalmente sottratta al giogo del controllo del padre, la principessa del pop ha finalmente riguadagnato la propria libertà e può finalmente tornare ad appropriarsi della propria vita! Non si può dire esattamente la stessa cosa di te… Saturno ti guarda ancora malissimo, costringendoti a calcolare ogni mossa che fai… Persino Venere, ancora opposta, ti sta tenendo sotto torchio. Passerà un po’ di tempo prima che tu possa recuperare il pieno controllo dei tuoi spazi.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: si alleggerisce, di poco, il carico di Venere opposta. Qualche emoji coi cuoricini provi a mandarla anche tu!

Lavoro: ti ci vorrebbe qualcuno che tenga il tempo sulla tua tabella di marcia! Almeno così non perderesti mai il focus!

Salute: umore salvaguardato, almeno in parte, dalla Luna: riesci a sorridere persino al ritardo della metropolitana prima di arrivare in ufficio!

Il consiglio del giorno: usa i positive vibes che ti invia la Luna! Grazie a loro anche mettere le mani nelle questioni più spinose (persino quelle di coppia) potrebbe essere più semplice!

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Dovreste vestire d’oro come Kate Middleton che, in una recente apparizione pubblica, ha deciso di smettere gli abiti da principessa sommessa e ha indossato un vestito da sera abbagliante e di grande impatto. Poco importa qualcuno non apprezza le vostre decisioni: Mercurio, Marte, Saturno e Giove sono tutti dalla vostra parte e non esiste Luna quadrata che possa convincervi di non valere abbastanza! Calcate il red carpet a testa alta: siete voi le star della giornata!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: non cadete nel tranello di qualche foto falsa inviatavi via chat. Prima di accordarvi per un’uscita fatevi le vostre indagini!

Lavoro: Mercurio è una bomba quando si trova a vostro favore. Vi rende puntigliosi a livello quasi maniacale!

Salute: dopo una mattinata sotto tono, potrete prepararvi ad una ripresa top. Tipo diesel, per intenderci.

Il consiglio del giorno: per godere al massimo della giornata non dovete tirarvi indietro. Soprattutto nel pomeriggio, quando molti pianeti saranno dalla vostra, date il meglio di voi stessi e persino di rientro a casa dal lavoro. (Se vi fermate per far shopping prima dell’orario di chiusura nessuno avrà qualcosa da ridire!).

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro (22 giugno – 22 luglio)

La situazione afghana non sta volgendo al meglio… dopo tutti i divieti già imposti alla popolazione ora viene impedito persino il suonare strumenti musicali e l’indossare jeans! Per fortuna, da noi, questo tipo di bellissima libertà viene ancora salvaguardato ma, nel tuo caso, l’imposizione di pianeti opposti come Marte e Mercurio ha un brutto effetto sulla tua serenità! Oggi, più di altre volte, ti sembrerà di non avere abbastanza spazio per te!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: puoi avere tutti e perplessità su tutto ma, al momento, il tuo amore per il partner non è n discussione!

Lavoro: giornata complessa: fingi problemi di connessione nel pomeriggio. È l’unico modo per saltare le riunioni più noiose!

Salute: se lo sbadiglio fosse una disciplina olimpica tu avresti già guadagnato una dozzina di medaglie d’oro!

Il consiglio del giorno: Leonardo Da Vinci utilizzava il metodo di mini-pisolini da venti minuti per rimanere sempre attivo. Se, e solo se, riesci a contenerti nel limite di tempo massimo concesso, potresti provarci anche tu! Magari è il modo giusto per sopravvivere a questo Marte quadrato!

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Leone (23 luglio – 23 agosto)

A Cuba le bellissime spiagge sono state riaperte e sono pronte ad accogliere tutti di nuovo… a patto che ci si vada muniti di mascherina e ben salvaguardati! Un piccolo prezzo da pagare per poter godere di così tanta bellezza, no? È un po’ quello che dovresti ripeterti tutte le volte che, alzando gli occhi al cielo, incontri Saturno. Il suo influsso è sì, una grande rottura di maroni, ma grazie a lui ti stai facendo forte per godere di tutte le bellezze che Mercurio, Marte e Luna hanno in serbo per te!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: prepara i tuoi completini intimi più sexy: Venere è quasi pronta a tornare a tuo favore!

Lavoro: pronto ad una giornata di novità!? Qualcosa mi dice che qualcuna potrebbe anche interessarti direttamene e portarti buonumore!

Salute: giornata perfetta per iniziare jogging dopo mesi di vita sedentaria! (Assicurati solo di fare stretching anziché partire “da freddo”!).

Il consiglio del giorno: è il momento che aspettavi per far partire i progetti epocali: Luna, Marte e Mercurio amano le inaugurazioni in grande stile! Puoi anche esagerare con i festeggiamenti!

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Mentre i grandi critici culinari si danno battaglia per scegliere se siano più apprezzate e “buone” le lumache oppure le “escargot”, tu resti sui piaceri semplici e ben conosciuti. Grazie a questa Luna ti potrebbe venire in mente persino di rispolverare qualche vecchia ricetta di nonna e rimetterla in pratica per riassaporare odori e sapori della tua infanzia. Qualche grammo di dolce malinconia non ha mai fatto male a nessuno dopotutto… dico bene?

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: si respira aria di tensione… rimani aperta al dialogo!

Lavoro: lasci fare agli altri limitandoti a supportarli. Vuoi proprio vedere fino a che punto sono disposti a spingersi.

Salute: non richiederti troppi sforzi: il supporto di Luna e Venere è oramai allo stremo… ed anche tu non sei proprio al top della forma!

Il consiglio del giorno: gestisci le cose nel giusto tempo: è il trucco per dare il meglio di te! Limita ogni piccolo compito in un intervallo di tempo definito per non finire, a causa della stanchezza, per commettere errori grossolani (come mettere i piatti in lavatrice!).

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per la Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Avellino, associazione Apple Pie. Questo gruppo di persone ha iniziato a chiedere a gran voce che alcuni diritti fondamentali della persona vengano rispettati e che l’adozione dei bambini venga estesa anche ai single e alle coppie omosessuali. Tu, con tutti quei pianeti importanti a tuo favore non puoi che schierarti a favore di questo movimento. Sei stanca di vedere ingiustizie e diseguaglianze e, con Saturno e Marte dalla tua, sei super pronta a lottare per i diritti di tutti!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: l’amore è ancora un aspetto Viminale delle tue giornate. Riprenderà piede solo fra qualche tempo.

Lavoro: giornata top! Sei veloce, precisa e non sbagli un colpo! E riesci persino a prendere tutto con leggerezza! Che vuoi di più!?

Salute: con tutti quei pianeti a favore sei già pronta a correre la maratona di New York!

Il consiglio del giorno: non fermarti di fronte le prime difficoltà: se qualcuno ti dice "no" esiste sicuramente un modo per fargli cambiare idea! La sfida è solo quello di trovarlo!

Voto 9

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Sara Preceruti, chef italianissima, ha raccolto un guanto di sfida che in molti hanno debitamente evitato: ha voluto dimostrare come un cibo surgelato abbia ancora tanto da raccontare e possa essere messo allo stesso livello di piatti stellati! Allo chef, evidentemente, non piacciono soltanto le sfide ma è anche super convinta delle proprie passioni…! Un po’ come te che, con quella Venere ancora a favore, riesci a farti incantare dagli interessi che coltivi e a passarci le ore senza nemmeno accorgertene!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: sono gli ultimi giorni di coccole e baci senza pensieri: goditeli!

Lavoro: è una di quelle giornate in cui vorresti avere almeno 72 ore da investire! Hai troppo da fare e troppo poco tempo!

Salute: non puoi lamentarti: Venere e Luna riescono, almeno in parte, a sopperire le tua necessità di energie!

Il consiglio del giorno: fare le moine per convincere qualcuno a farsi carico dei tuoi compiti non ha alcun effetto: rimboccati le maniche e datti da fare in prima persona! (Ti ricordo che Saturno ti guarda!).

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Non devi perderti d’animo. Se gli scienziati della NASA non hanno perso il controllo nemmeno dopo che il drone-elicottero ha dato segni di anomalia sul lontanissimo Marte, tu puoi sicuramente reggere la quadratura di una Luna come questa! Dopotutto non è una posizione che terrà a lungo e, molto prima di quanto credi, riuscirai a riprendere la voglia di sorrisi e leggerezza! Ricordati che tutto è passeggero e tutto è risolvibile! Basta solo rimanere sul pezzo!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: non è proprio una giornata top, ma partire dal primo pomeriggio riesci a poco a poco a rimettere in gioco qualche emozione!

Lavoro: sempre più convinto che le tue idee siano quelle vincenti! Fossi in te non mi farei problemi e partirei all’avventura verso nuovi orizzonti professionali!

Salute: in recupero. Non appena la Luna lascerà la quadratura ti sentirai ringalluzzito!

Il consiglio del giorno: aspetta il momento giusto per far presente le tue perplessità a qualche superiore! Cogliere subito l'occasione potrebbe portarti a dire le cose con un po' troppa irruenza: rifletti, metti in ordine le idee e poi parti all’attacco!

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Prima di lamentarti per la giornata pesante, con un sacco di pianeti già opposti e con una Luna che presto si unirà al gruppetto, ricordati che il l’ex presidente Sarkozy in Francia è stato condannato ad un intero anno di carcere per finanziamento illegale della campagna elettorale. A lui, come a te, le cose sembrano non andare benissimo ma tu, almeno, non devi per forza presentarti in tribunale per l’appello! A te basta chiuderti in cameretta e darti per malato… almeno il tempo necessario alla Luna di farsi la sua passeggiata senza romperti le scatole!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: se devi fare un gesto carino fallo assolutamente prima dell'ora di pranzo: nel pomeriggio potrebbe già passarti un po' la voglia!

Lavoro: il capo sembra non apprezzare particolarmente la tua scelta in merito all'outfit da mostrare oggi in riunione! Ricordati di essere sobrio e mai troppo sopra le righe!

Salute: la stanchezza potrebbe sorprenderti poco dopo la pausa pranzo: assicurati di avere con te un integratore per la seconda parte la giornata!

Il consiglio del giorno: normalmente non te lo consiglierei… Ma vista la situazione attuale dei pianeti, se davvero ti senti in dubbio sulla strada prendere lancia una monetina! Il caso, a volte, è più lungimirante della ragione!

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per l'Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

L’idea geniale di mettere all’asta un pezzo di “Luna Rossa” per finanziare il ripristino degli ecosistemi marini della Sardegna non può che essere venuta a te! Con quell’agglomerato di pianeti che ti trovi in trigono e un Saturno sempre attento a fare le cose con responsabilità, non potevi avere idee migliori! Oggi, a dirla tutta, sei proprio una fucina di trovate e invenzioni spettacolari! Permettiti di mettere in moto il tuo ingegno! Non rimarrai deluso dai risultati!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: finalmente anche il tuo cuore di ghiaccio sembra andare incontro al disgelo… Non siamo ancora totalmente pronti ma, presto, si potrà dare di nuovo inizio alle danze!

Lavoro: giornata ottima per gli incontri coi nuovi finanziatori. Con la tua parlantina potresti convincerli persino che gli asini volano!

Salute: fra una Luna quasi entrata in trigono e una Venere che allenta la sua presa su di te, possiamo quasi dire che il peggio è già passato!

Il consiglio del giorno: se devi scommettere su qualcosa, fallo sulle tue scelte! Sei talmente centrato e sul pezzo che difficilmente il tuo intuito si sbaglia!

Voto 9

L'oroscopo di oggi per i Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Abb ha lanciato il caricatore elettrico più veloce al mondo, in grado di fare il pieno a 4 auto nel giro di pochi minuti! Voi, probabilmente, potreste averne bisogno per riprendervi da questi pochi giorni di Luna opposta che, comunque, vi hanno spossato tantissimo! Non avete da temere comunque: prima che possiate rendervene conto, si sarà spostata lasciandovi spazio di manovra per gestire le vostre emozioni! (Dopotutto Venere non si è ancora decisa a lasciarvi andare!).

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: non facciamoci cogliere dal panico. Sono solo piccole incomprensioni di coppi! Con calma risolverete tutto! Lavoro: vorreste essere inclusi anche voi nelle decisioni importanti e non solamente metterci tutto il vostro impegno per aiutare gli altri a fare bella figura!

Salute: piccoli miglioramenti riscontrabili grazie alla Luna: finalmente si toglierà dall’opposizione!

Il consiglio del giorno: non fate partire un dramma per un buongiorno mancato dal parte del partner! Avete mai pensato che, forse, dipende da un problema di connessione del vostro cellulare!?

Voto 6 +