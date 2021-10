L’oroscopo di oggi 29 ottobre 2021, previsioni segno per segno: Leone e Sagittario si vanno a prendere l’amore Nell’oroscopo di oggi, 29 ottobre 2021, quanto fuoco nelle emozioni di queste giornate: la Luna e Venere, i due pianeti che guardiamo per vedere come vengono vissuti i sentimenti e le emozioni, si trovano entrambe in due segni di fuoco, il Leone e il Sagittario, segni che hanno bisogno di libertà ma anche di riconoscimento e che sono pronti ad andare a conquistarsele. Nel frattempo, il Sole quadrato a Saturno, indica un’insofferenza verso le regole. Ecco le previsioni dell’oroscopo di oggi per tutti i segni.

Nell'oroscopo di oggi, venerdì 29 ottobre 2021, la Luna si trova nel segno del Leone ma sarà soprattutto il Sole, in quadratura a Saturno, ad attrarre l'attenzione. Sole quadrato a Saturno significa un rifiuto delle regole, un andare contro la tradizione, un bisogno di rompere con gli schemi anche a costo, data la Luna in Leone, di eccedere con le manifestazioni di insofferenza. Proprio come abbiamo visto nell'oroscopo della settimana. Il segno fortunato di oggi è la Bilancia che si gode l'ultimo giorno di Marte a favore che, diciamocelo, le è piaciuto parecchio. Il segno sfortunato di oggi invece è l'Acquario che sente, pur non volendo, di fare la parte di chi resta rigido nelle regole. Non è proprio nella sua natura.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Michele Fiore, candidata USA di origine italiana, ha girato uno spot per promuovere la propria proposta, con tanto di pistola e punti del programma da fissare bene nella mente degli elettori. Eccessiva e nemmeno troppo innovativa, la sedicente politica vorrebbe seguire le linee guida di Trump con una verve che solo una vera “Karen” riuscirebbe a tirare fuori… Attento alle tue mosse, caro Ariete. Non scadere nell'ovvio e nel ridicolo come certi personaggi… Anche se Mercurio non sembra volerti aiutare più di tanto!

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: prenota pure quel ristorante stellato per te e per la tua dolce metà! Stasera sarà davvero magica!

Lavoro: Mercurio oggi può poco: tu hai determinazione sufficiente a metterti in gioco seriamente! Anche a costo di ritentare fino allo sfinimento, riuscirai nei tuoi compiti!

Salute: ancora non propriamente “fuori pericolo”: Marte sta scivolando piano fuori dall’opposizione… non farti trainare dal troppo entusiasmo!

Il consiglio del giorno: tieni a freno gli impulsi e le alzate di capo: non sono esattamente la carta vincente quando si tratta di situazioni delicate! Prendila con calma…

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Te lo dico in anteprima: è in arrivo un tipo di asfalto, dal nome “Magment", che sarà in grado di ricaricare automaticamente tutte le auto elettriche che ci circolano sopra! Potrebbe essere la soluzione giusta anche per te, caro Torone! Per colpa di quel Marte che balla pericolosamente sul limite della tua opposizione, già senti le ossa che scricchiolano e i muscoli tendersi per la troppa stanchezza… Magari un dispositivo che ti ricarica le batterie mentre nemmeno te ne accorgi potrebbe farti comodo!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: sbuffi e fai l’offeso di continuo… non mi pare una gran tecnica per avere successo in amore, sai?

Lavoro: è una di quelle giornate nelle quali saresti super contento di lavorare da remoto su un’isola deserta nel mezzo del Pacifico.

Salute: fai scorta di rimedi della nonna, fiori di Bach e tanto zenzero: presto Marte potrebbe tentare di metterti K.O. con un super raffreddore!

Il consiglio del giorno: usa lo stretching! Di mattina, dopo uno sforzo o di rientro a casa dal lavoro! Può avere effetti galvanizzanti ad ogni ora della giornata!

Voto 5 –

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

È pronta la nuova Bugatti da 8 milioni di euro e prodotta in soli 10 esemplari. Esclusiva, elegante, preziosa… tutto il contrario di quello che vi sentite voi, cari Gemellini! Per colpa di Venere opposta, la vostra autostima ha raggiunto livelli massimi di depressione ed avete veramente una visione distorta delle vostra qualità! Se aveste soltanto il tempo di osservarvi meglio, scoprireste che siete ancora assolutamente sul pezzo! Con Mercurio pronto a darvi manforte e una Luna che, tutto sommato, vi regala quel qualcosa in più nello sguardo! Coraggio!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: avete cambiato tecnica: ora anziché buttarvi subito nella mischia dei sentimenti, vi prendete qualche secondo per riflettere sulla cosa giusta da dire o da fare. Ottimo punto di partenza per cambiare un po’ di cose…!

Lavoro: abbassate i toni. È giunto il momento di usare dialettica e mediazione per arrivare dove volete!

Salute: energie in esaurimento: la spia del cruscotto segna rosso! Meglio non sgasare troppo…

Il consiglio del giorno: non affondate la vostra bellezza naturale con chili di trucco: rimanete fedeli all’acqua e sapone! Il vostro successo sarà inequivocabile!

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Fai davvero fatica a comprendere le decisioni degli altri! Forse per colpa di quel Mercurio quadrato che rende ogni decisione altrui veramente intelligibile, ma ti senti effettivamente come Spalletti che, durante l'ultima partita di Roma-Napoli, è stato espulso dall'arbitro Massa per un semplice fraintendimento! Oggi ti senti davvero un pesce fuor d’acqua: incapace di raccapezzarti in mezzo a tutte le mail e le comunicazioni da risolvere che non sai nemmeno come siano arrivate sulla tua scrivania!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: quel Marte lì ti strizza già l’occhio. È pronto a farti apparire sexy e senza misura!

Lavoro: sembra quasi che Mercurio si diverta a farti saltare tutti gli appuntamenti importanti.

Salute: molto presto il pianeta delle energie si convincerà che è l’ora di finirla con questa allergia che ti fa consumare otto pacchi di fazzoletti al giorno!

Il consiglio del giorno: regalati un vocabolario con Sinonimi e Contrari! Ti sarà utilissimo per quando leggerai le mail da parte dei tuoi capi! (A volte scrivono così difficile…).

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Leone

Si respira aria tesa intorno a te. Anche se la Luna si trova a favore per praticamente tutta la giornata, Marte sta intentando un accumulo di tensione che potrebbe farti perdere un po’ le staffe. Peggio della fuga di Bolsonaro, inseguito dal Brasile con un accusa di omicidio di massa e salvaguardato dalla città di Anguillara Veneta, la tua giornata si presenta come una vaporiera pronta ad esplodere! Attenzione alle polemiche inutili… non portano da nessuna parte!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: Luna e Venere a favore ti fanno venire voglia di film romantici da guardare accoccolato sul divano!

Lavoro: con un po’ di sfrontatezza e di sicurezza in te stesso, riesci a dire la cosa giusta al momento giusto! (E ti fa guadagnare un sacco di punti!).

Salute: sul pezzo: merito di Venere, Luna e Marte che, ancora per poco, è dalla tua!

Il consiglio del giorno: evita con maestria tutte le discussioni inutili: la Luna ti aiuterà a trovare la battuta giusta per non incappare in situazioni spiacevoli!

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine

La vita di tutti i giorni ti va stretta? Hai bisogno di mettere distanza fra te e i tuoi colleghi? Il tuo coinquilino, nonché partner, non capisce che con questa Venere quadrata non c'è proprio trippa per gatti e ti devi lasciare in pace? Ho la soluzione che fa per te! Una crociera record da 274 notti, con otto ristoranti e con un prezzo di minimo 60.000 dollari a persona! Dispendioso? Può darsi… ma almeno sei comodamente “dispersa” a bordo di una nave di lusso senza che nessuno ti rompa le cosiddette!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: non è che non ci provi… è che proprio non ti viene da fare la romantica!

Lavoro: controlla sempre il “tono” delle mail che invii. Qualcuno mi ha detto che ultimamente suonano un po’ troppo aggressive…

Salute: Venere ti fa sentire spompata e con poca energia a disposizione. Tranquilla: presto Marte si farà sentire tornando a tuo favore!

Il consiglio del giorno: ricorda sempre di mettere un’emoji a forma di cuoricino al termine di ogni tuo messaggino di Whatsapp. Renderà più digeribili anche le tue solite acidate inviate agli amici…

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Antonio Pappalardo, alto funzionario del Ministero di Giustizia, non ha avuto peli sulla lingua quando ha descritto Mario Draghi come un “vile affarista a capo di un governo delinquente” in un video su Facebook. Eccessivo, fuori contesto e sicuramente poco elegante, il suo messaggio è molto lontano dal modo in cui tu, normalmente, esprimi il tuo dissenso. Tu, al contrario di Pappalardo, sai sempre cosa dire e come dirlo: grazie a Mercurio a favore, riesci a rendere poetico anche un insulto!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: stai già mettendo in pratica tutte le idee che ti vengono in mente per dei regali di Natale stratosferici alla tua dolce metà! Come sei premurosa…!

Lavoro: Mercurio lavora al tuo fianco e ti rende rapida, organizzata e infallibile!

Salute: ottima: Luna e Venere giocano di sponda assicurando una giornata senza stress e con grandi risorse da investire.

Il consiglio del giorno: evita i giochetti d’ufficio e non fartici trascinare dai colleghi! Ricorda: meno mail con dettagli sensibili circolano e meglio è!

Voto 8

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Britney Spears, dopo i 13 anni di “prigionia” che l’hanno vista allontanarsi dalle scene e a ritrovarsi isolata da tutti, è finalmente pronta per il proprio riscatto. Disposta a tutto pur di farla pagare a chi non l’ha amata, né tutelata, la principessa del pop degli anni ’90 è tornata alla riscossa. Stesso movente che anima anche te, caro Scorpione. Quel Marte si avvicina con fare rivoluzionario verso di te ed è pronto a dare battaglia a tutti quelli che osano metterti i bastoni fra le ruote!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: non esattamente la giornata in cui riceverai il premio come fidanzato più romantico…

Lavoro: devi allenarti e mantenere la concentrazione senza andare in escandescenze. Con la mente fredda vengono meglio anche gli affari!

Salute: Luna quadrata è sinonimo di nervosismo che si deposita tutto su stomaco e intestino! Arrabbiati di meno e prendi più camomille calmanti!

Il consiglio del giorno: non te le legare proprio tutte al dito! Ogni tanto si può anche soprassedere su qualche piccolo screzio, no?!

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

La principessa del Giappone, Mako, è finalmente convolata a nozze col proprio compagno dopo anni di polemiche e di opposizioni. Dopo uno scandalo inerente ad un presunto prestito mai restituito dalla famiglia di lui, la coppia è riuscita comunque a coronare il proprio sogno d’amore fregandosene delle dicerie! Tu fai un po’ lo stesso, Sagittario: inebriato dai fumi delle emozioni di questa Venere, non ascolti i consigli di nessuno… anche se, a dirla tutta, ogni tanto sarebbe meglio che prestassi un po’ più di ascolto…!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: favoloso! Momenti magici da condividere con chi ami in programma!

Lavoro: Mercurio e Luna sono pronti per darti il consiglio giusto! Se ti fermi solo un attimo in più a pensare noterai dettagli importantissimi per farti fare una bella figura!

Salute: Marte ancora a favore ti regala qualche grammo di energia in più che ti permette di giocare a nascondino con il nipotino stasera!

Il consiglio del giorno: organizza un weekend fuori porta col tuo partner! Sarà felicissimo di portare il vostro sentimento su un panorama diverso, come quello della Tour Eiffel (per dirne una…!).

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

L’ha fatto un’altra volta. Gianluca Vacchi, già influencer seguito da milioni di follower, ha deciso di punto in bianco di darsi allo street food. È così ha aperto la catena “Kebhouze”, incentrata ovviamente sul Kebab, chi aprirà in pochissimo tempo ben cinque locali fra Milano e Roma! Tutto il contrario delle tue doti imprenditoriali caro Capricorno! Con un Mercurio ancora quadrato come questo è tanto se ti viene la fantasia di andare in ufficio oggi… figurarsi costruire nuove realtà aziendali!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: si avvicina sempre di più il momento del tuo riscatto! Hai preparato il completino intimo delle grandi occasioni!?

Lavoro: ricordati di prendere appunti quando ti spiegano qualcosa di importante! Non puoi stare sempre a richiedere spiegazioni da capo!

Salute: ci stiamo lavorando! Fra un paio di giorni non avrai più problemi ad alzarti da letto!

Il consiglio del giorno: cosa rispondiamo ad una serata a Trivial Pursuit organizzata dagli amici che richiede la tua presenza!? “Grazie, come se avessi accettato!”, ovviamente!

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Ti vedo un po’ confuso, caro Acquario. Forse è per colpa della Luna opposta oppure per via di Marte che sta entrando in quadratura! Fatto sta che le tue scelte sembrano essere guidate un po' dal caso è un po' dalla fortuna. Mi sembri un po' come Manuel Bortuzzo che, dopo aver spergiurato che non cercava la ragazza all'interno della casa del Gf VIP, ha baciato nuovamente Lulù Selassié di fronte alle telecamere!… Sei sicuro di aver ben capito quello che vuoi?

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: la Luna di oggi non è esattamente il massimo. Potrebbe darti problemi di gelosia e fraintendimenti col partner!

Lavoro: Mercurio assicura lo svolgimento di un buon lavoro… a patto che i colleghi non facciano chiasso come loro solito mentre tu cerchi di produrre!

Salute: umore nero e un Marte ballerino che ti fa stancare facilmente…

Il consiglio del giorno: la Luna di oggi ti fa agire di impulso, o meglio, seguendo la stizza! Invece, onestamente, sarebbe meglio te ne stessi buono senza far danni!

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per i Pesci

I giudici di X Factor dell’ultima edizione ancora in onda sono stati aspramente criticati per le loro scelte in merito ai finalisti: "troppe poche donne” gli viene accusato. Loro però ribattono dichiarando che hanno preso decisioni legate alla bravura e allo stile, senza considerare questioni di genere! La realtà, cari Pesciolini, è che qualsiasi strada siate disposti a prendere, vi condurrà comunque ad incontrare qualche detrattore… soprattutto con questa Venere quadrata: proverà in ogni modo a farvi sentire inadatti e sbagliati!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: l’erotismo sembra pian piano risvegliarsi ma di papabili al fidanzamento nemmeno l’ombra…

Lavoro: nei progetti di gruppo non venite mai scelti! Chissà come mai nessuno si decide ad includervi…!

Salute: le energie stanno per tornarvi, dovete solo pazientare un altro poco! Nel frattempo, non date retta a Venere che vi da l’impressione di essere spompati!

Il consiglio del giorno: mettetevi quello che vi va, prima di uscire di casa, senza stare troppo a pensare agli abbinamenti! La gente avrà comunque qualcosa da ridire!

Voto 6 e mezzo