L’oroscopo della settimana dal 25 al 31 ottobre 2021: la Bilancia passa il testimone allo Scorpione Con l’oroscopo di questa settimana che va da lunedì 25 a domenica 31 ottobre 2021 iniziamo a festeggiare i nati sotto il segno zodiacale dello Scorpione! Venere resta però nel Sagittario rendendo meravigliosa la vita dei segni di fuoco mentre Marte e Mercurio dal segno della Bilancia donano creatività e fermezza ai segni d’aria.

Eccoci qui, benvenuti all'oroscopo della settimana che va da lunedì 25 a domenica 31 ottobre 2021. Dopo l'importantissima e fortissima Luna piena della settimana scorsa, adesso la Luna continua nel suo percorso calante ma sarà il Sole, già dal 23 ottobre, ad essere ufficialmente nel segno dello Scorpione. Questa quindi è la prima settimana tutta dedicata all'ottavo dei 12 segni dello zodiaco, il secondo dei segni d'acqua, lo Scorpione appunto!

Oroscopo settimanale 25 – 31 ottobre 2021: le previsioni segno per segno

E dato che proprio alla fine di questa settimana festeggeremo Halloween, la commemorazione dei defunti, non è possibile non notare quanto il segno dello Scorpione, che domina questo periodo, sia governato (si dice proprio così in termine tecnico astrologico) dal pianeta Plutone. Plutone simboleggia tutto ciò che riguarda il mondo nascosto degli inferi, l'aldilà, lo sconosciuto ombroso e, chiaramente, la morte. Non temete però perché, proprio come risulta ben chiaro in tutte le antiche culture, dove simbolicamente c'è morte c'è immediatamente anche una rinascita.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Sono davvero gli ultimi giorni di Marte in opposizione caro Ariete ma, dato che contemporaneamente almeno Venere è a favore, sarà più probabile vederti incontrastabilmente inchiodato al divano piuttosto che battagliero e agguerrito. Al massimo, da sdraiato, ti concederai qualche polemica e ben più di una lamentela ma diciamo che possiamo supportarti.

Voto 5 e mezzo perché vai verso la riconquista della pace.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Per te che sei senza dubbio il massimo esperto mondiale di piaceri, ozio, godimento della vita senza alcun senso di colpa, questa settimana deve essere il massimo della nullafacenza produttiva, il che, ricordatelo, non è un controsenso perché nel tuo caso il piacere è il meglio della produzione desiderabile. Quindi insomma, prima che arrivi Marte a darti fastidio e a renderti insofferente, dedicati ad una settimana di puro relax con solamente qualche piccolo sgarro per abbandonarti all'amore, in quel caso senza freni.

Voto 8 per l'ìamore senza freni nel quale darai il meglio di te, lo so.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Sarà davvero difficile capire che cosa vi passi per la testolina e, ve lo assicuro, persino voi spesso vi troverete a litigare con le diverse personalità che contemporaneamente vogliono dire la loro nei centimetri quadrati del vostro cervello. Altro che gemelli: qui siete nel pieno dell'assembramento! Datevi allo sport che è il modo migliore per scaricare le tensioni, assecondare l'endorfina e soprattutto sfuggire a chi vuole solamente chiacchiere e coccole.

Voto 7 perché lo sport fa sempre bene.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Oramai è chiaro a tutti che avere consapevolezza di sé e soprattutto trovare un centro di gravità attorno al quale far muovere pensieri, desideri, emozioni e sensazioni è il modo migliore per vivere la vita. Peccato che questo centro nel tuo caso sia assolutamente introvabile e a differenza del solito hai come l'impressione che sia stato danneggiato il cavo che normalmente connette in automatico la tua mente al tuo cuore. Anzi, nel cuore c'è proprio un corto circuito di tensione. Si prega di chiamare l'assistenza!

Voto 5 perché ti voglio bene.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Sole in Scorpione a parte, anche in questa settimana resti invincibile. Perché, si sa, quando un segno di fuoco han anche solamente una fiammella di sicurezza e self-control (che in questo caso ti donano Marte e Mercurio a favore) diventa davvero più potente dei razzi ipersonici cinesi. Sfrutta tutte queste energie non (solo) per notti di passione ma (anche) per dare il via a routine di benessere sia fisico sia mentale. È il momento di mettere le basi per i buoni propositi.

Voto 9 per incotraggiarti nei buoni propositi.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

L'amore è una cosa meravigliosa… Per gli altri! Tu infatti ne fai volentieri a meno e anzi, per chi ha intenzione di approfittarsi un po' troppo della tua gentilezza ed educazione, hai una scusa sempre pronta a portata di mano per svignartela… Non ti tirerai certo indietro dai tuoi doveri di accudimento e responsabilità verso il resto del mondo, sconosciuti compresi, ma per quanto riguarda le coccole hai decisamente esaurito le risorse.

Voto 6 per l'onesta!

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Forse il Sole cambierà segno questa settimana ma di certo tu resti una delle reginette indiscusse dell'oroscopo! Stai tranquilla… Sarai davvero brava a bilanciare (e chi se no?) la dolcezza con la determinazione, la fermezza degli intenti con le buone maniere sorridenti dell'apparenza. Quindi insomma se hai qualcosa di difficile da comunicare direi che è assolutamente il momento giusto.

Voto 8 per il bilanciamento degli opposti.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Dopo settimane nelle quali anche la decisione di cosa ordinare dal menu in pausa pranzo era un tormento di ripensamenti e dubbi e dopo che la tua empatia ha raggiunto livelli d'amore cosmico incondizionato, adesso piano piano reintegri persino la sicurezza in te stesso. Tieniti pronto a stappare bottiglie di bollicine non solo per festeggiare il tuo compleanno ma anche il ritorno del desiderio, da tutti i punti di vista. Dopo le settimane di introspezione sarai ancora più luminoso.

Voto 8 per festeggiare con le bollicine insieme all'astrologa.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Tutto intorno a te cadono le foglie e la gente indossa strati su strati di vestiti ma nel tuo cuore è piena estate con temperature (ormonali ed emotive) davvero da allerta. Qualsiasi sia la tua condizione sentimentale hai proprio l'impressione di non avere bisogno di nulla in più di quello che già hai perché se l'amore è tutta una questione di percezione personale, nel tuo caso ti senti felice come uno sposino novello.

Voto 10 per lo sposino novello che è in te!

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Lo so che odi tutti, caro Capricorno ma, credimi, tieni duro perché l'inverno rigido dei sentimenti è davvero sul finire. Anzi, per tirarti un po' su di morale vorrei raccontarti una cosa importante: tra una decina di giorni Venere entra nel tuo segno ma ci resterà, in una lunga sosta, fino a febbraio, San Valentino compreso. Quindi insomma non stare a preoccuparti che avrai modo di farti perdonare e di goderti tutti i baci che adesso ti perdi.

Voto 5 + per l'ottimismo (mio non tuo).

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Tu sì che sai proprio come farti amare anche senza impegnarti più di tanto! Si ha sempre l'impressione, e in questa settimana ancora di più del solito, che a te vada sempre tutto bene, che tu sia sempre in sintonia con il cosmo e anche con la tua agenda e che nulla possa davvero scalfire il tuo buon umore. In effetti credo che non sia solamente un'impressione ma anche che tu ci metta del tuo nel dare un aiutino al karma.

Voto 8 per il lavoro di squadra col karma.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Avreste anche voglia di far correre i vostri sentimenti come dei purosangue argentini liberi nella pampa ma poi vi sembra che il cancello del maneggio sia chiuso da fuori senza alcuna possibilità di scavalcarlo. L'unica cosa che potete fare è tenerli, buoni buoni, cercando di rivolgere tutto il vostro amore all'interno anziché all'esterno. Con Venere in quadratura è bene spegnere le luci e ritirarsi a meditare.

Voto 6 e mezzo perché nel ritirarvi a meditare siete bravissimi.