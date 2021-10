L’oroscopo di oggi 27 ottobre 2021, previsioni segno per segno: Cancro e Scorpione indagano nell’amore Nell’oroscopo di oggi, mercoledì 27 ottobre 2021, la Luna si trova in esaltazione nel segno che la rappresenta ovvero il Cancro. In più sarà in trigono a Nettuno quindi ancora più sensile, profonda e intuitiva. Il Sole in Scorpione amplifica questa capacità di dare ascolto al proprio subconscio che, si sa, arriva alla verità molto prima della ragione. In questa ottica anche Venere quadrata a Nettuno può portare a dei dubbi davvero costruttivi in amore. Ben accetti! Ecco le previsioni astrali dell’oroscopo di oggi per tutti i segni.

Quanto intuito nell'oroscopo del giorno di oggi, mercoledì 27 ottobre 2021! La Luna si trova nel segno del Cancro in trigono a Nettuno, il pianeta delle emozioni alte, idealizzate, dei pensieri di comunione universale. La Luna trigono a Nettuno, soprattutto quando c'è molta acqua nel cielo, è un momento di intense emozioni e di grande sensibilità in cui per bene sfruttare il sesto senso e le intuizioni. Vedremo se sarà così fino alla fine di questa settimana. Il segno fortunato di oggi è il Sagittario che è anche pronto ad indagare i suoi sentimenti mentre il segno sfortunato di oggi è il Capricorno che si sente sempre più pronto per la notte di Halloween.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

L’eccesso di zelo potrebbe essere pari al non avere affatto discernimento di ciò che ci troviamo ad affrontare. Ecco perché devi trovare il modo giusto di contrattare con questo Mercurio opposto! Non fare come la polizia del Cairo che, per non incorrere in alcun problema, è saltata alle conclusioni ed ha arrestato il robot artista Ai-Da durante una mostra in Egitto. Il corpo di sicurezza ha infatti considerato la sua capacità di fotografare i volti e riprodurli su tela come un atto di spionaggio… forse esagerando e non comprendendo il vero utilizzo del cyborg!

L'oroscopo di oggi per il segno dell'Ariete

Amore: la Luna di oggi ti fa sentire scomodo. Ti senti a disagio a comunicare i tuoi sentimenti… anche se sono talmente forti da essere inequivocabili!

Lavoro: giornata piena di tensioni. Oggi non la farai passare liscia a chi non ha voglia di lavorare!

Salute: Marte e Luna quadrati ti tengono un po’ sotto torchio. Il giusto per farti sentire spossato e in perenne ricerca di una tazza di caffè.

Il consiglio del giorno: fermati! Prima di provare veramente l’ananas sulla pizza, per toglierti definitivamente il dubbio, pensa a tua nonna! Le farai del male se lo verrà a sapere!

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Corri ai ripari. Fatti trovare preparato e non rimandare a domani quello che puoi fare oggi. Devi trattare la tua vita quotidiana così come la popolazione mondiale dovrebbe fare con la tematica del clima… anche se non lo sta facendo! Lo scioglimento del permafrost in territorio sovietico sta avendo effetti disastrosi sul paesaggio e sta anche portando al crollo di costruzioni civili! Non trovarti nella stessa situazione: prima che Marte arrivi in opposizione, corri ai ripari!

L'oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: stai tastando il terreno. Vorresti tanto chiedere di uscire alla tua bella ma quel Marte indeciso ti tiene sotto scacco e ti toglie un po’ di coraggio!

Lavoro: riesci ad osare un po’ di più. La Luna è talmente bella, oggi, che ti permette di prendere le cose con più positività del solito.

Salute: propositivo e carico per affrontare la giornata! Non riuscirai a fermarti un attimo nemmeno a volerlo!

Il consiglio del giorno: che ne dici di cominciare ora coi corsi di GAG su YouTube!? Un po’ di attività fisica, iniziata già da ora, potrebbero essere la scelta più giusta per trovarti in forma per la prossima estate!

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

I vostri pensieri sono più frenetici ed incasinati delle strade italiane. Secondo recenti studi, il traffico del Bel Paese è tornato ai livelli pre-pandemia e, anzi, potrebbe essere anche peggiorato! Nei vostri percorsi mentali, anche voi vi arrovellate su questioni in sospeso senza fine. Con Mercurio a favore avete praticamente i pensieri che sfrecciano anche di notte! Peccato che molte di queste riflessioni hanno a che fare con le faccende di cuore… la Venere opposta vi sta proprio dando del filo da torcere, eh?

L'oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: nemmeno se vi sforzate riuscite a risultare carini ed affabili. Questa Venere opposta è proprio acida e inavvicinabile… (e vi rende altrettanto!).

Lavoro: bravissimi a portare a termine lavori meccanici e dove non dovete mettere l’ingegno. Ma se vi chiedono di realizzare presentazioni Powerpoint o lavori di grafica rifiutate immantinente con la scusa che: “la Venere non vuole darmi una mano. Verrebbe comunque uno schifo”. Se lo dite voi…

Salute: non preoccupatevi troppo dei dolorini che sentite… si chiama “ipocondria” e fa male solo alle orecchie di chi vi sta vicino…

Il consiglio del giorno: staccate la mente e soprattutto il cuore da alcuni momenti difficili ancora irrisolti. L’unico modo per riuscire a risolvere dei drammi, a volte, è prendere la distanza per osservarli meglio!

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Non nascondi nulla, nemmeno gli errori e gli imprevisti che ti possono capitare. La Luna di oggi ti rende super confident e non hai paura di mettere nero su bianco le tue insicurezze. Come Barbara D’Urso durante l’ultima puntata del suo programma dove ha insistito per far inquadrare la pulizia dello studio dopo che, in diretta, sono esplosi alcuni tavoli di vetro, anche tu sei pronto per affrontare di petto ogni difficoltà. Nulla ti spaventa. Bravo così.

L'oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: la Luna ti spinge ad essere romantico e tenero come solo tu sai esserlo… cerca solo di esserlo con le persone giuste!

Lavoro: mi spiace Cancretto. So che stai facendo tutto con la massima determinazione ma i risultati tardano ad arrivare per colpa di quel Mercurio quadrato…

Salute: sotto pressione a causa di Marte: ti fa venire la sudarella e ti convince di essere troppo stanco per fare praticamente qualsiasi cosa…

Il consiglio del giorno: essere sinceri ed onesti ripaga sempre. Anche a costo di risultare eccessivamente diretto.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Leone

Al cuore, lo sanno tutti, non si comanda. Ma questo non include soltanto i sentimenti romantici, bensì anche le passioni e la travolgente sensazione che ci fa sentire vivi quando facciamo qualcosa che ci piace! A volte, a pensarci bene, queste passioni sono doni da sfruttare, come quello della giovanissima recluta di 4 anni che è stata già assoldata dalla squadra di calcio dell’Arsenal! Segui i tuoi sogni, Leoncino mio. Questa Venere a favore ti vuole sapere vivo e pieno di passione!

L'oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: Marte ti regala ancora momenti talmente passionali che Siffredi, al confronto, è una mammoletta!

Lavoro: astuto e lungimirante. Non ti fai fregare dalla messa alla prova di colleghi e superiori. Rispondi sempre sul pezzo ma con classe. Bravissimo!

Salute: ottima. Hai imparato a bilanciare bene fra momenti di attività e riposo permettendoti di avere sempre energie a disposizione!

Il consiglio del giorno: ripesca i tuoi vecchi hobby. Disegno, pittura, musica o ginnastica. Sentiti di nuovo “in fiamme” mentre fai quello che ami!

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

La tendenza musicale prevalente degli ultimi mesi è sicuramente il K-Pop (o pop coreano, per i neofiti). Dalla musicalità potente, ritmata e con una lingua che la maggior parte di noi non comprenderà mai, è riuscita a conquistare molti, soprattutto i più giovani… ma non te. No. Tu rimani assolutamente fedele alla tradizione, a ciò che conosci e non hai intenzione di lasciare i vecchi classici. Poco importa quanto la Luna ci provi… Venere in questa posizione ti preclude ogni possibile viramento dalla strada maestra… almeno per ora…

L'oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: i tuoi tentativi di essere carina e socievole non vengono apprezzati… Colpa di Venere: ti rende invisibile agli occhi di vorresti conquistare…

Lavoro: spinta dai pianeti a favore, riesci ad ottenere quello che vuoi. Basta solo un po’ di furbizia in più!

Salute: un po’ distratta e un po’ sognatrice. Non passeggiare guardando troppo in giro! Rimani connessa e guarda dove metti i piedi!

Il consiglio del giorno: fatti accompagnare da un figlio, un nipote o da qualche amico più giovane alla scoperta della musica contemporanea! Magari scopri che ti piace pure!

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Le doti fisiche non ti mancano, grazie ad un preparatore atletico come Marte, e nemmeno l’ingegno per studiare piani impossibili. Ecco perché, al posto del detenuto cinese che è riuscito ad evadere grazie ad alcune capriole degne dei film, avresti potuto esserci tu! Anche senza carcere, comunque, le tue capacità possono essere messe in mostra anche nel quotidiano. La Luna storta ti indurrà a trovare tutti gli stratagemmi possibili per sottrarti al suo pessimo umore!

L'oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: è più forte di te. Pur andando tutto bene col partner, insisti per controllargli il cellulare… questa Luna quadrata ti sta rovinando la serenità di coppia. Per fortuna fra poco se ne va…

Lavoro: arcigna e un po’ dispotica. Oggi sei un po’ come Crudelia De Mon (quella originale eh!): dai disposizioni e pretendi risposte in tempo zero!

Salute: energie che fioccano grazie a Marte e Venere. Peccato per la Luna che ti rende indispettita…

Il consiglio del giorno: un film comico è quello che ci vuole. Ti aiuterà ad esorcizzare il malumore di questa giornata così… pesante!

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Dovresti pensare bene agli acquisti che fai, Scorpione. Sono quasi sicura che sia stato tu ad aggiudicarti “Big John”, il triceratopo più grande del mondo ad un’asta francese. Non è tanto per il costo di 5,5 milioni di euro, ma per l’esposizione in casa! Dove pensavi di metterlo? Accanto al servizio da tè che ti ha regalato la suocera?! Io comprendo che ami la rivoluzione e che questa Luna vuole tu segua il cuore… ma qua pure Giove ti guarda stupito! Nemmeno lui avrebbe potuto fare una scelta più sconclusionata!

L'oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: la Luna a favore ti invoglia a scrivere letterine romantiche… anche se poi dovrai dirmi a chi intendi spedirle!

Lavoro: sembra che tutto si mette storto di proposito… o forse è Saturno che ti fa gli scherzetti con Giove…

Salute: stanco. Ma confidi in questa Luna che ti fa prendere tutto con positività…!

Il consiglio del giorno: prima di comprare qualsiasi cosa in un negozio, fatti un selfie e mandalo ad un tuo amico molto più saggio di te. Solo dietro suo ok potrai procedere!

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Christina Aguilera è tornata sulle scene con un nuovo singolo dal titolo “Pa Mia Muchachas”. Finalmente anche la celebre cantante americana è tornata a mietere successi dopo parecchio tempo di silenzio! Fra le altre cose, il ritmo sensuale del pezzo si sposa tantissimo con il tuo mood del momento: sensuale, provocante e che strizza gli occhi allo charme del pop degli anni 2000! Potresti persino pensare di metterlo come sottofondo musicale del tuo prossimo appuntamento!

L'oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: tenerezze e baci si sprecano. Passeresti il tempo a tubare con la tua nuova fiamma!

Lavoro: stimolato e pieno di voglia di fare. La combutta fra Venere e Mercurio è talmente micidiale che oggi riuscirai a produrre ciò che, normalmente, fai in una settimana!

Salute: carico a molla e super in forze. Sembra quasi tu ti sia messo sotto carica assieme al cellulare stanotte!

Il consiglio del giorno: impara qualche passo di ballo latino americano (anche su YouTube!). Ti potrebbero risultare utili per mettere in mostra le tue doti da ammaliante ballerino!

Voto 9

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Ha fatto il giro del mondo la notizia di un increscioso incidente sul set di un film western con Alec Baldwin. Con un’arma caricata per davvero, l’attore ha ferito seriamente alcune persone della troupe e causato il panico. Purtroppo, anche se non lo vogliamo, gli incedenti capitano e bisogna fare di tutto per limitare i danni anche quando sembrano irreparabili. È un po’ quello che ti devi impegnare a fare oggi, caro Capricorno. Con questa Luna opposta puoi solo correre ai ripari dopo che la frittata è stata fatta!

L'oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: perdura la tua acidità apparentemente immotivata. Se continui così nessuno vorrà farti il regalo per tuo compleanno, eh!

Lavoro: giornata in salita, con una pendenza minima del 35%! Sicuro di non voler prendere altre strade?!

Salute: talmente stanco e confuso che stamattina rispondi alle chiamate accostando il mouse all’orecchio e bevi il caffè dalla cornetta del telefono… non ci siamo…

Il consiglio del giorno: prevenire è sempre meglio che curare. Per questo, fossi in te, preverrei i chili di troppo non comprando più la cioccolata spalmabile!

Voto 5

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

La cosa bella di avere un Giove a favore come questo è che non ti senti mai in colpa per aver speso qualche soldino in più per le cose che ti piacciono… nemmeno quando eccedono il budget di parecchio! Potresti addirittura fare un pensierino sull’affresco di Caravaggio messo all’asta a Roma! Peccato che il prezzo di partenza sia mezzo miliardo di euro e che, per quanto tu ci abbia buttato l’occhio, hai sempre un Saturno a favore che ti risparmia le scelte troppo azzardate!

L'oroscopo di oggi per il segno dell'Acquario

Amore: Marte e Venere a favore trasformano la tua relazione in un capitolo di 50 sfumature di grigio…!

Lavoro: spingi al massimo oggi: metti in campo progetti e tentativi. Avrai tempo fra qualche giorno per raccogliere i primi dati!

Salute: sei talmente in forze che riesci persino a fare attività fisica dopo una giornata di lavoro condita di qualche ora di straordinario!

Il consiglio del giorno: segui l’entusiasmo che i pianeti ti forniscono oggi! Potresti addirittura decidere di andare vestito da maschera di Halloween al lavoro, giusto per movimentare un po’ la giornata!

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

In un centro di skydiving indoor d Barcellona si è organizzata una sessione di paracadutismo simulato per persone non vedenti. L’esperimento, bellissimo, ha consentito a chiunque abbia perso la vista, o non l’abbia mai avuta, di godersi un momento di vera libertà senza l’ausilio di qualcuno che li guidasse per librarsi nell’aria. Dovreste davvero prendere insegnamento da questo evento, cari Pesciolini, e librarvi anche voi per volare lontano da tutte le preoccupazioni che questa Venere vi impone! Lasciate andare i pesi!

L'oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: anche oggi avete qualche impulso romantico in più. È la Luna: combatte strenuamente per farvi addolcire nonostante Venere sia ancora storta!

Lavoro: non sentitevi “fuor d’acqua”. Anche se non avete ancora tutte le competenze potete comunque mettervi alla prova con successo! Salute: assonnati e poco invogliati ad uscire dalle coperte… Ma non si può posticipare la sveglia di un paio d’ore!?

Il consiglio del giorno: iniziate la giornata con un sorriso rivolto a voi stessi e usate la memoria muscolare delle labbra che si incurvano per influenzare anche il vostro umore! Fidatevi, funziona!

Voto 6 e mezzo