L’oroscopo di oggi 26 ottobre 2021, previsioni segno per segno: Cancro e Ariete devono ripensare l’amore Saranno i sentimenti ad essere messi in discussione l’oroscopo di oggi, 26 ottobre 2021: mentre la Luna nel segno del Cancro sente profondamente quelle che sono le dinamiche delle emozioni, Venere in quadratura a Nettuno sembrerà ribaltare i valori, i bisogni e le percezioni sentimentali. Per fortuna, dato che Venere si trova nel segno del Sagittario, si va verso una grande apertura mentale anche in questo campo. Ecco le previsioni astrali dell’oroscopo di oggi per tutti i segni.

Eccoci qui con l‘oroscopo di oggi, martedì 26 ottobre 2021, con la Luna sensibilissima nel segno d'acqua del Cancro e la Venere, l'altro dei due pianeti emotivi, in netto contrasto con Nettuno. Venere in quadratura a Nettuno indica un momento di crollo degli ideali, dei valori, un cambiamento radicale in un pensiero alto, ampio, dal sapore universale. Cosa accadrà fino a venerdì? Il segno fortunato di oggi è il Cancro che, nonostante tutto, sente e vede la luce in fondo al tunnel mentre il segno sfortunato di oggi sarà l'Ariete che non si capacita di queste energie che non vogliono tornare.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Milano, metropolitana. Un tizio si addormenta, arriva al capolinea e poi, dopo essere stato risvegliato dal personale dell’ATM, inizia a menare mani a destra e a manca! Un film?! No purtroppo: è quello che è veramente successo nella città meneghina! Purtroppo, come leggi, non sei l’unico ad avere a che fare con un connubio letale per il tuo buonumore: Marte e Luna storti oggi ti rendono più rabbioso del solito! Tieni a bada le mani però!

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: l’entrata in campo di una Luna storta potrebbe rovinarti i tuoi piani per un appuntamento perfetto. Sei sicuro di volerla vedere proprio oggi?!

Lavoro: giornata pesante e poco produttiva. È facile tu la termini con la sensazione di non aver combinato nulla di costruttivo!

Salute: pieno di fiacca e segretamente in cerca di una scusa per tornare a letto…

Il consiglio del giorno: chiedi di lavorare da casa, nella totale solitudine! Almeno riuscirai a tenere lontane le voci stridule delle tue colleghe che ti danno sui nervi!

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Toro

Devi accettare il fatto che non tutte le tue idee sono destinate al successo. Soprattutto in questo periodo dove Giove ti fa puntare troppo in alto per le tue possibilità potresti dover fare i conti con qualche piccola ma importante delusione. Non tutto il male viene per nuocere comunque: ti verranno sicuramente date delle possibilità di rimetterti alla prova! Dopotutto anche la famosa torre Nakagin di Tokyo verrà demolita dopo 50 anni di completo inutilizzo! Succede a tutti…!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: la Luna ti coccola e ti invoglia a coccolare anche gli altri! Persino quell’antipatico dell’amministratore del condominio!

Lavoro: oggi cambi strategia. Finalmente riesci a prendere con ottimismo persino gli errori peggiori che ti capitano! È un buon modo per recuperare!

Salute: spronato dalla Luna a prendere le cose con più filosofia, ti riesce più facile sorridere e non cadere nella solita ansia da prestazione!

Il consiglio del giorno: come diceva il Dalai Lama: quando perdi, non perdere la lezione! Mettiti in gioco e alla prova le cose che hai imparato dagli errori!

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Change.org ha lanciato una petizione per fermare il fascino e il successo di “Squid Game”. Il popolarissimo show di Netflix sembra abbia effetti importanti su i più piccoli e un gruppo di genitori sta chiedendo il blocco della serie per salvaguardarli. Peccato per i suoi ideatori: non si può mica piacere a tutti! D’altronde voi lo sapete bene: Venere opposta vi mette contro un sacco di gente che speravate vi avrebbe dato il suo appoggio… invece siete costretti a cavarvela da soli!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: non avete ancora capito che l’amore non è una questione di somme matematiche e di regalini che potete fargli… il sentimento è una cosa a parte e dovete mettervi l’animo in pace: o c’è o non c’è. Lavoro: fulminei. Mandate mail al capo con report e schemini perfetti in tempo zero! Siete molto meglio di Excel in quando a precisione e velocità! Salute: vigore e forza fisica sono quasi al massimo! Ma Venere vi rende insoddisfatti comunque… (che noia!). Il consiglio del giorno: non prendetevela troppo se alcuni colleghi non sono disposti ad aiutarvi e a dividere il peso dei vostri compiti assieme a voi! Ricordatevi che, alla fine, chi fa da se fa da sempre per tre!

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Bill Clinton, dopo un ricovero in ospedale durato qualche settimana, è tornato finalmente alla sua vita di tutti i giorni. Emaciato ma sicuramente pronto a riprendere tutto da dove l’aveva lasciato, ha anche trovato il tempo per consigliare a tutti di prendersi cura del proprio corpo e di non trascurare il proprio benessere. Un consiglio che dovresti prendere alla lettera! Considerati Marte e Mercurio quadrati, è una fortuna che la Luna si sia decisa e cullarti un po’ fra le sue salvifiche “braccia"!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: non riesci a sbloccarti e forse la sensualità è una dimensione che, per il momento, preferisci non esplorare. Ma i sentimenti, quelli teneri, ti riempiono nuovamente il cuoricino grazie alla Luna!

Lavoro: Mercurio quadrato è l’acerrimo nemico di calcoli e correttezza grammaticale nelle mail che mandi. Mettiti l’animo in pace: oggi sbagliare sarà facilissimo.

Salute: ti svegli più carico del solito: la Luna sta facendo il suo effetto galvanizzante!

Il consiglio del giorno: metti in stop il mondo, gli impegni improrogabili e le corse forsennate verso i risultati. Oggi puoi, e devi, prenderti un momento sto e soltanto per te!

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

La Regina Elisabetta ha dovuto annullare qualche viaggio di rappresentanza dietro consiglio del medico: ha bisogno anche lei d riposo dopo tutto! Tu non sei ancora al livello di farti prescrivere da nessuno relax o distensione ma, presto, Marte potrebbe abbandonare la posizione a favore costringendoti a rallentare. Se proprio vuoi ultimare alcune cose che hai in ballo, affrettati ora! Poi potrebbe essere più complesso portarle a termine a causa della stanchezza eccessiva!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: Venere ti solletica e convince a osare un po’ di più! Il partner potrebbe essere piacevolmente stupito da qualche tuo improvviso momento di romanticismo estremo!

Lavoro: instancabile. Per quanto Saturno ci si metta a renderti le cose difficili, la tua passione per le cose che fai riesce a trarti in salvo da ogni impasse!

Salute: un po’ più pensieroso e insicuro di ieri… ma si tratta soltanto di un transito veloce della Luna!

Il consiglio del giorno: anticipa colloqui e riunioni importanti: hai già le risposte pronte e non ti porterà a nulla temporeggiare!

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Katia Ricciarelli continua a dare spettacolo. Prima ha discusso con Carmen Russo ed ora si è attaccata con Alex Belli minacciando di voler lasciare la casa del GF e tutti i concorrenti! La pazienza sembra non essere il suo forte ed anche tu, in questo senso, non scherzi proprio! Venere quadrata ti rende più irascibile del solito e sicuramente meno disposta ad ascoltare le moine degli altri. Peccato… proprio oggi che la Luna stava cercando di renderti la vita più semplice…

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: più riflessiva del solito. Oggi la Luna ti permette di aprirti un po’ di più: sfruttala per chiedere scusa al partner se avete litigato per delle sciocchezze ultimamente!

Lavoro: giornata di valutazioni profonde. È il caso di domandarsi se stai andando nella direzione che desideri oppure se è meglio valutare altre strade.

Salute: la Luna rientra in campo sostenendo umore e percezione delle energie a disposizione. È grazie a lei se oggi non hai ceduto al tentativo di rimanere a letto!

Il consiglio del giorno: sforzati di mostrare interesse mentre le colleghe ti parlano dei loro ultimi drammi amorosi… e non alzare gli occhi al cielo! Non sta bene!

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Fai scelte impopolari ma che, in cuor tuo, sai benissimo essere necessarie. Come la recente cernita di televisori adatti a ricevere i nuovi canali disponibili, anche tu scegli di fare piazza pulita di tutte le cose vecchie e che non funzionano più. Molti potrebbero aver da ridire (specialmente questa Luna quadrata che si lamenta del tuo improvviso raptus di pulizia radicale!) ma Mercurio ha deciso: al bando il disordine. Rimarrà solo l’essenziale!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: oggi ti senti un po’ infastidita dei comportamenti del partner e molto gelosa. Attenta a non inventare scuse soltanto per il gusto di litigarci. Non mi sembra una buona scelta…!

Lavoro: pronta ad alzare la voce con chiunque si permetta di mettere in dubbio il tuo operato. Sei un misto di determinazione e orgoglio spropositato…

Salute: il malumore della Luna quadrata ti scompiglia mente e umore. Attenta a non farti raccogliere da vortice di emozioni contrastanti!

Il consiglio del giorno: butta soprattutto quelle vecchie lettere d’amore di quei falsi dei tuoi ex: non hai bisogno di loro ma di occasioni nuove per costruire bei ricordi!

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Oggi più che mai potresti venir sorpreso dall’insospettabile. La bellezza e le occasioni irripetibili possono cogliere l’attimo e presentarsi al tuo cospetto senza che tu nemmeno te ne accorga! Grazie alla Luna tornata a favore, potresti avere la fortuna di imbatterti in qualcosa di raro e sorprendente… come è successo ai Måneskin che hanno incrociato un loro talentuosissimo fan ad Amsterdam che ha cantato per loro la versione di “Begging” stupendo persino i passanti! Torna a credere nell’incredibile e fatti sorprendere!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: più romantico e delicato del solito. La Luna ti convince a svelare il tuo lato più nascosto (perché ti fa sentire più protetto vicino al partner!).

Lavoro: non ti perderai d’animo. Per te, oggi, le sfide sono solo opportunità di mostrare quanto in là ti puoi spingere! Anche quando si tratta di estrapolare dati impossibili dal sistema per farne dei grafici!

Salute: sempre grazi alla Luna, riesci a vivere con più serenità la giornata. Ti permette di ritrovare un piccolo angolo di pace dove raccogliere energie e benessere! (Come suona New Age, eh!?).

Il consiglio del giorno: potrei quasi sfidarti a mandare quel messaggino che non hai ancora avuto il coraggio di inviare! Chissà che tu non riesca a ricevere la risposta che tanto speravi!

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Super convinto della tua bellezza e del tuo charme, non ci pensi due volte a presentarti al pubblico in un look indiano liberamente ispirato a quello di Sara Jessica Parker. L'attrice si è presentata con un toppino a scacchi ed i capelli ornati di rose viola e rosse in abbinamento! Solo tu puoi sapere quanto si sentisse top in quella mise: Venere a favore ti fa sentire super sexy con qualsiasi cosa tu abbia indosso… non ti fai certo problemi per qualche rosellina fucsia, dopo tutto!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: torni alla ribalta. Cambi foto profilo sull’app di incontri e ci metti pure qualche foto nuova di te! Dopotutto, ora la Luna è di nuovo fuori dai maroni! Lavoro: torni in carreggiata dopo un paio di giorni passati a chiederti perché ti trovi in ufficio e non a vendere cocchi alle Barbados… Salute: Venere e Marte continuano ad essere la tua principale fonte di energia durante la giornata! Anche un banale raffreddore ha paura di avvicinarsi a te! (Rischierebbe di venire annullato!).

Il consiglio del giorno: più che darne io uno a te, saresti tu a dovermi insegnare come si fa a sentirsi sempre così sul pezzo ed inarrivabili! Goditela!

Voto 9 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Ti senti sotto pressione come la SIAE, dopo l’attacco hacker che la ha sottratto diversi gigabyte di informazioni importanti in merito alla sua clientela. Forse è per colpa di Marte quadrato… o forse è per la Luna opposta! Fatto sta che oggi è davvero difficile rimanere concentrato e senza sudarella! Ti sembra di essere al banco dei testimoni pronto ad essere torchiato e incalzato mentre a te, davvero, servirebbe soltanto un po’ di serenità!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: oggi bisogna proprio starti alla larga. Scontroso e brontolone come solo un Capricorno con la Luna opposta sa essere… Lavoro: Mercurio si è messo in combutta con la Luna… preparati a fronteggiare ostacoli insormontabili come un aggiornamento imprevisto del tuo pc che durerà un’eternità…!

Salute: umore nero, energie al minimo storico… ci basterebbe soltanto una pioggia torrenziale a renderla una delle giornate peggiori di quest’anno…

Il consiglio del giorno: dichiarati “out of office” mettendo persino un messaggio automatico nella tua risponderia del telefono. Hai davvero bisogno di prendere una pausa da tutto!

Voto 4 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Alitalia, ora rinnovata in Ita Airways, ha dichiarato che i punti MilleMiglia rimarranno validi grazie alla collaborazione di alcuni partner dell’azienda. Rispettano così gli accordi presi e, come te, si sono sentiti sicuramente in dovere a causa degli influssi di Saturno e Mercurio a favore. Anche tu mantieni la parola data… più per obbligo morale che per motivi “legali”! Sei responsabile, serio e pronto persino a qualche ora di straordinari per consegnare il compito che avevi promesso al capo!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: nulla di preoccupante all’orizzonte: innamorato, dolce e pieno di attenzioni per il partner! Che si può volere di più!?

Lavoro: non ti sfugge nessun particolare. Sei in grado di vedere l’errore di battitura in un documento ufficiale a sei metri di distanza. Ti chiameranno “Occhio di Falco”!

Salute: Marte e Venere sono ancora dalla tua: ancora per oggi puoi dirti immune ad ogni malanno di stagione o acciacco da scrivania!

Il consiglio del giorno: …non esagerare quando prometti! So che i pianeti ti fanno sentire sicuro di se ma dare la tua parola che riuscirai a trovare il famigerato “ago nel pagliaio”, a volte, potrebbe essere complesso… se non impossibile!

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Se nessuno vi si fila, voi vi create il vostro giro di interessi ed estromettete tutti quelli che non hanno intenzione di considerarvi. Un po’ come ha fatto l’ex presidente Trump che, in barba a tutte le opposizioni e alle censure dei social, si è creato la propria piattaforma ed è pronto a lanciarla col nome di "Truth" nei prossimi mesi. Comprendo che Venere vi stia rendendo le cose difficili ma… non vi pare un po’ troppo esagerato!?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: finalmente un momento di respiro! La Luna, tornata a favore, vi consente di lasciarvi andare a qualche dichiarazione d’amore non preventivata…!

Lavoro: per quanto ci proviate, non riuscite proprio ad entrare in sintonia coi vostri colleghi… recupererete questi momenti di “isolamento volontario”…

Salute: vi siete finalmente presi una vacanza da Venere quadrata. Per un paio di giorni avrete una Luna a garantirvi tranquillità e qualche momento di relax in più!

Il consiglio del giorno: non tenete il muso per più di dieci minuti! Fatelo anche per una questione di convenienza! Fa venire le rughe!

Voto 7 –