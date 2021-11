L’oroscopo di oggi 23 novembre 2021, previsioni segno per segno: Cancro e Ariete sguinzagliano il cuore L’oroscopo di oggi, martedì 23 novembre 2021, indica chiaramente che non sarà questa la giornata giusta per mantenere il controllo sulle emozioni per Cancro, Capricorno e Sagittario. Ecco le previsioni astrali segno per segno.

Nell'oroscopo di oggi, martedì 23 novembre 2021, le emozioni saranno decisamente incontenibili! Si preparino i Cancro, i Capricorno e anche gli Scorpione perché probabilmente non faranno in tempo a mettere la museruola al loro cuoricino che questo, senza nemmeno una lettera di preavviso, si sarà alzato in piedi per dire la sua attirando l'attenzione di tutti i presenti come al pranzo di Natale quando qualcuno si alza per fare delle comunicazioni ufficiali.

I pianeti legati alle emozioni infatti, la Luna e Venere, questa settimana sono entrambi piuttosto sollecitati: si trovano in opposizione tra loro ma ciascuna ha un ottimo rapporto sia con Marte sia con Urano. Marte e Urano, è abbastanza evidente, sono pianeti duri, decisi, impulsivi e dirompenti. Se avete un segreto da custodire tenetelo ben stretto. Il segno fortunato di oggi è lo Scorpione che ogni tanto vorrebbe non essere così bravo a tenere segreti mentre il segno sfortunato per oggi sarà la Bilancia che non ama quando il desiderio prende il sopravvento sul suo autocontrollo.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Camila Cabello e Shawn Mendes si sono lasciati. Hanno dato la (triste) notizia proprio loro, via social annunciando la fine di una relazione che ha fatto sognare gli uni e reso invidiosi gli altri. Peccato che, però, nessuno sia faccia troppi problemi in merito ai tuoi drammi amorosi. Mentre sono tutti concentrati su VIP tu sei quello che non ha ancora nessun invito per Capodanno né, tantomeno, ha ancora trovato una motivazione valida per indossare qualche vestito luccicante e con lo spacco inguinale… maledetta Venere storta.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: la Luna in questa posizione sa tanto di bisticci inutili sponsorizzati, peraltro, anche da Venere quadrata… Lavoro: dovresti prender le cose con più calma, senza lanciare per aria fogli e penne quando un conto non ti torna. Salute: non al top… purtroppo i pianeti ti sfiancano e ti innervosiscono… Il consiglio del giorno: rincarare la dose e mandare messaggi a chi non sembra avere intenzione di darti corda mi sembra una mossa sbagliata. Non sarebbe meglio concentrarti su altro?

Voto 5

L'oroscopo di oggi per il Toro

Badiucao, artista dissidente cinese che sfida il regime della “Terra di Mezzo” dipingendo a tinte fosche e sanguigne, sta facendo parlare di se per il coraggio col quale denuncia fatti di attualità con le sue opere. Peccato che, nel tuo caso, sia proprio il coraggio a mancare. Marte opposto ti rende impaurito e timido. La Luna passerà più tempo a rassicurarti che a renderti veramente sicuro di te stesso… perlomeno si può dire che tu abbia un pianeta veramente a tuo favore (eccezion fatta per Venere!).

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: oggi sei in vena poetica. Mandi al partner sonetti scritti di sana pianta via messaggio per mostrare il lato romantico del vostro amore. Lavoro: in ufficio continui ad essere distratto e poco produttivo. Però sei di supporto emotivo a chiunque si trovi in difficoltà. Almeno quello… Salute: moralmente “una viola”. Sono le energie fisiche che si fanno desiderare… Il consiglio del giorno: ritirati dalla vita pubblica, per oggi, e concediti una serata privata con chi conosci veramente a fondo. Un po’ di intimità emotiva è quello che ci vuole…

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Il nostro amico Elon Musk punta molto in alto… forse troppo. Ha dichiarato che dal prossimo anno inizieranno le prime prove per il volo orbitale attorno alla Terra e immersi nello spazio profondo. Lo scopo? “Quello di portare gli umani via da questo pianeta inabitabile”. Non fate come lui: rimanete coi piedi ben piantati al suolo e non date ascolto a questo Mercurio già in procinto di entrarvi in opposizione. Sempre meglio volare bassi che bruciarsi con questo assetto planetario…

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: come al solito, da qualche giorno a questa parte, siete leggermente schivi. Non vi fidate di chi si dichiara senza timore. Diffidenti. Lavoro: il vostro cammino professionale promette molto. Dovete comunque farvi trovare pronti a prossime difficoltà. Le dovrete affrontare con decisione. Salute: non avete di cui lamentarvi. A meno che non possiate proprio farne a meno per attirare l’attenzione… Il consiglio del giorno: è giunto il momento di darsi una regolata. Soprattutto di evitare di twittare quello che vi viene in mente senza pensarci troppo…

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Nel centro di Milano ha aperto il primo negozio monomarca dell’azienda di “Giochi Preziosi”. Un vero e proprio paradiso per i più piccoli… ma anche per te. Con una Luna a favore che ti coccola e ti addolcisce nonostante Venere opposta, un tuffo fra morbidi peluche è quello che ti ci vuole per tornare improvvisamente bambino. Lasciarsi andare alle tenerezze oggi è più semplice e, magari, ti aiuta anche a lasciarti un po’ andare con chi vorrebbe più attenzioni da parte tua.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: Venere opposta non assicura risultati ma con Luna e Marte a favore, secondo me, un bacio rubato oggi ci potrebbe scappare. Non demordere. Lavoro: Mercurio ti vuole preciso, rapido e “senza scrupoli”. Non guardi in faccia a nessuno quando invii mail che potrebbero mettere in luce errori e sbagli altrui. Salute: Marte a favore è una garanzia. Ti regala energie importanti da investire come e dove vuoi. Il consiglio del giorno: lascia un bigliettino con una poesia dedicata a chi ami sul suo parabrezza. Certi gesti, uno, non li dimentica mai.

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per il Leone

Tom Pages, campione di motocross, ha dato sfoggio delle sue capacità tramite acrobazie di varia natura debitamente riprese da qualche cameraman con lo stomaco forte. Roba che, se ci avessi provato tu, pure Saturno si sarebbe coperto gli occhi con le mani. La tua coordinazione odierna è quanto di più lontano possa esistere dalle atlete di ginnastica di Tokyo 2020. Eppure, ne sono certa, presto tornerai anche tu in lizza per qualche campionato di Parkour.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: le tue doti amatorie sembrano essere in letargo… non penso riusciresti a svegliarle nemmeno con delle granate a base di baci e coccole hot… Lavoro: Mercurio quadrato non ti aiuta a far di calcolo, tantomeno a tenere discorsi impegnati alle riunioni ufficiali. Fatti i bigliettini come a scuola per un supporto immediato. Salute: giornata in salita. Tutto ti sembra più faticoso del solito. Il consiglio del giorno: oggi devi adottare lo stile “nonnino”. Copertina attorno alle ginocchia, scialle sulle spalle e sforzo zero. Solo così potrai riprenderti completamente dalla spossatezza.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Dal 2022 Apple consentirà ai suoi utenti di aggiustare in autonomia i propri dispositivi incidentati. Fiducia o scarico di responsabilità? Nel dubbio, tu sei già sicura di poter mettere mano a qualsiasi aggeggio super tecnologico e uscirne viva e vittoriosa. D’altra parte, con un Mercurio a tuo favore come questo, è già strano che non ti abbiano chiamato per partecipare a qualche complesso programma spaziale per dare il tuo contributo.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: le coccole ti riescono naturali. Abbracceresti persino il tuo vicino di posto sull’autobus. Lavoro: decisa e intuitiva. Segui le idee improvvise e, vedrai, non te ne pentirai. Salute: fresca e riposata, la giornata riuscirai ad affrontarla di petto e non ne verrai sfiancata. Il consiglio del giorno: esperta in spionaggio e stalkeraggio: potresti mettere su un’agenzia di investigazioni per recuperare dati sui ragazzi carini che le tue amiche beccano sui mezzi. Riusciresti sicuramente a scovarli tutti.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Delusa e un po’ abbacchiata… colpa di Luna e Venere quadrate che ti fanno sentire come Lulù Selassie dopo l’ennesimo tira e molla con Manuel Bortuzzo. L’abbiamo capito ormai: l’amore non è proprio fra i campi da inserire nel tuo curriculum come punto di forza. C’è bisogno di tanta pazienza e di attendere un po’ di più: fin quando il pianeta dell’amore non si convincerà a darti il suo pieno supporto non se ne farà nulla purtroppo…

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: giornata molto complessa per i sentimenti. Metti tutto in dubbio e non sei più sicura di nulla… Lavoro: il tuo cervello continua ad elaborare progetti imprenditoriali fantastici. Devi, però, trovare il momento giusto per metterli in pratica (e non credo proprio sia questo…). Salute: rallenta. La Luna di oggi ti mette confusione e ti fa sembrare tutto complesso. Diminuendo la velocità di “crociera” avrai più tempo per valutare.

Il consiglio del giorno: ricordati che non sei sola. Ci sarà sempre qualche amica disposta a condividere un bicchiere di vino in tua compagnia! (Ma ricorda che va invitata, eh!).

Voto 5 +

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Google Meet ed altre piattaforme pensate per lo smartworking verranno potenziate ulteriormente per far fronte alla crescente necessità del prolungamento dell’home office. Tu, però, di tanti miglioramenti non ne hai bisogno. Con Mercurio e Luna a tuo favore, la cura che metti nelle pubbliche relazioni e nelle comunicazioni ad ampio raggio è talmente efficace e precisa che puoi persino dimenticarti di questi add-on: riesci già a raggiungere chiunque fra mail, videochiamate Whatsapp e il caro vecchio telefono.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: col tuo sguardo misterioso riesci ad ammaliare qualcuno anche a chilometri di distanza (in videochiamata, si intende). Lavoro: senza peli sulla lingua. Le tue mail arrivano dritte al punto anche a costo di risultare scomode e anche di qualche ramanzina dal capo. Salute: Marte è di grandissimo aiuto. È grazie a lui se riesci a tener testa a fatica e a Saturno (che è sempre in prima linea quando si tratta di farti dispetti). Il consiglio del giorno: punta tutto sul tuo carisma e sulla tua parlantina. Sono doti che non possono che rivelarsi vincenti!

Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Una nuova serie di Amazon Prime presenterà la seconda faccia di un club calcistico come quello della Juventus e porterà sugli schermi, senza filtri, anche le urla motivazionali dei suoi allenatori e del suo capitano. Elementi che farebbero bene anche a te, caro Sagittario, ora che i pianeti si stanno muovendo appositamente per darti qualche chance in più, non mi aspetto altro da te che coraggio e determinazione. Vedi di fare del tuo meglio perché ho scommesso su di te.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: fai il piacione ma senza intenzioni serie. Preferisci una versione del “grazie, ma sto solo dando un’occhiata” al mercato delle relazioni. Lavoro: goditi gli ultimi momenti di calma. Mi pare di capire che Mercurio stia solo scaldando i motori prima di una sgasata professionale che ti coinvolgerà in pieno. Salute: in lento miglioramento. Anche gli ultimi grammi di stanchezza della Luna opposta nei giorni scorsi stanno per dissiparsi. Il consiglio del giorno: segna sul calendario alcuni tuoi obiettivi per, almeno, il prossimo mese e mezzo. Voglio ti impegni a raggiungerli con tutto te stesso senza mollare di un centimetro.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

È in lavorazione il guanto-prototipo che ci consentirà di immergerci completamente nel Metaverso. Con lo scopo di rendere la realtà virtuale un vero e proprio universo parallelo, toccabile con mano, gli ideatori vorrebbero commerciare questo dispositivo con l’intento di rendere le sensazioni degli avatar percettibili anche sulla nostra pelle. Tu, grazie al cielo, non hai bisogno di strane trovate per attivare i sensi: Venere a favore li ha rodati e funzionano tutti più che bene.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: ti fai, davvero, troppi problemi. La Luna opposta di oggi puzza di paranoie inutili sui sentimenti. Lasciati vivere in pace quello che provi, per una volta. Lavoro: intuizioni super interessanti, potrebbero portarti lontano. Peccato che tu ci metta dei dubbi inutili a darti l’impressione di aver dimenticato qualcosa… Salute: la Luna di oggi guasta tutto il piano degli altri pianeti. Come risultato potresti provare una piccola nota di disagio in sottofondo che ti rovinerà l’umore. Il consiglio del giorno: concediti qualche momento solo per te: spiaggiato sul divano, musica a tutto volume allo stereo e un sanissimo bicchiere di vino (o di succo di frutta) da gustare in solitaria. Il benessere passa anche per questi momenti.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

A Londra, lo chef Pierre White, ha assaggiato una bistecca vegana stampata in 3D ammettendo, senza false promesse, di essere rimasto stupito dalla bontà del prodotto. Le trovate, alimentari e non, ultimamente ti spaventano un po’. Marte e Mercurio quadrati sembrano non essere esattamente dell’umore per farti fare da cavia con cose troppo distanti dal tuo seminato… Vero che Giove è eccitato anche dalla paura ma dopo i lombrichi e le locuste, non ti va proprio di aprire la tua mente verso la carne-non carne stampata da una macchina…

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: amico di tutti ma partner di nessuno. Non hai intenzione di legarti. Lavoro: Mercurio quadrato è una incombenza che non riesci a sbrogliare. Continuerà a darti fastidio ancora per poco, comunque… Salute: Marte quadrato fornisce sbadigli in stile orso che se ne vuole andare in letargo. Troviamo una grotta? Il consiglio del giorno: imposta il tuo status sulla piattaforma che usi per lavoro su “sono online ma non dovete rompermi”. Chissà che così non capiscano l’antifona.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per i Pesci

“Meglio tardi che mai” avrà pensato il pugliese che, dopo aver smarrito il suo vecchio Ciao nel 1998, se l’è visto recapitare a casa dai Carabinieri dopo averlo finalmente ritrovato. Peccato che, alcune cose, arrivino sempre troppo tardi… Nel vostro caso questa Luna potrebbe andare a ripescare vecchi amori e conoscenze, considerate perdute per tanto tempo e magicamente farle riapparire innanzi a voi. A voi la scelta: tenere o rispedire al mittente?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: il tripudio di emozioni e batticuori continua senza sosta. Sembrate dentro una puntata di Gossip Girl. Lavoro: Mercurio è ancora dalla vostra. Volate fra documenti, file e calcoli con la radice quadrata come foste già stato insignito del titolo del miglior impiegato dell’anno. Salute: Marte e Luna garantiscono una giornata serena e costellata di piccole soddisfazioni che vi faranno sentire sereni e allegri. Il consiglio del giorno: mia nonna diceva sempre: “la minestra riscaldata fa schifo. Non mangiarla”. Magari aveva anche un secondo significato ben preciso, no?

Voto 8 e mezzo