L’oroscopo della settimana dal 22 al 28 novembre 2021: Leone e Sagittario vogliono dire la loro L’oroscopo della settimana dal 22 al 28 novembre 2021 è chiarissimo: sarà assolutamente inutile cercare di far ragionare o zittire uno dei segni di fuoco. Ariete, Leone e Sagittario non vorranno ascoltare alcun consiglio.

Nell'oroscopo di questa settimana che va da lunedì 22 a domenica 28 novembre 2021, la principale novità nel cielo astrologico riguarderà il segno dello Scorpione. Questo segno sarà attraversato prima dal sole e poi da Mercurio. Questo passaggio farà sì che saremo invitati a delle feste di compleanno decisamente divertenti dato che il Sagittario è un segno dominato da Giove, pianeta perfetto chi ha voglia di fare baldoria.

Oroscopo settimanale 22 – 28 novembre 2021: le previsioni segno per segno

Con mercurio nel segno del sagittario, Rispetto a mercurio nel segno dello scorpione, aumenta vertiginosamente il desiderio di chiacchierare, comunicare, raccontare e, diciamocelo pure, anche di insegnare.mercurio in sagittario è particolarmente sollecitato perché questo è un segno zodiacale perfetto per lo studio, la curiosità e appunto l'insegnamento. Tutti e tre i segni di fuoco godranno di un aumento immediato della sicurezza nelle proprie opinioni.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Speriamo proprio che questa settimana nessuno ti chieda un abbraccio, un momento di conforto e nemmeno un attestato di stima perché tu, che parti con tutte le migliori intenzioni, in realtà vorresti soltanto un biglietto di sola andata per un'isola deserta di quelle in cui persino le scimmiette si fanno gli affari loro… Tutta colpa di Venere che ti rende decisamente freddino verso i tuoi simili. In compenso, grazie a Mercurio, la compagnia di un buon libro ti renderà felicissimo.

Voto 6 e mezzo per il buon libro che mi trova sempre d'accordo.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

L'amore è davvero una cosa meravigliosa almeno fino a che il partner ti darà incondizionatamente ragione! Che poi, si sa che qualche piccolo battibecco non fa che ringalluzzire l'intesa ma, conoscendoti, la situazione potrebbe sfuggirti di mano e tu potresti poi tenere il muso per un sacco di tempo… Colpa di questo Marte che ti rende particolarmente permaloso. Ma in compenso, quando si parla di preparare dolcetti e manicaretti per la tua dolce metà, non hai praticamente rivali.

Voto 8 per i manicaretti.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Hai come l'impressione che il tuo cervello in questa settimana ti chieda di firmargli un permesso per le ferie. Succede qualche volta, anche a dei grandi pensatori come voi, di avere bisogno di spegnere i radar che di solito vi tengono connessi con tutti i mezzi di comunicazione possibili al mondo là fuori. In momenti come questo la cosa migliore da fare è smettere di cercare informazioni all'esterno per ascoltare quello che ha da dirvi il vostro cuoricino. Vi assicuro che sarà un'esperienza ugualmente creativa.

Voto 7 per la voglia di nuove esperienze.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Quando una persona tendenzialmente sensibile, emotiva e delicata si trova improvvisamente ad avere Marte a favore e Venere in opposizione può succedere che la voglia di cercare un riscatto e di tirare fuori, come un fruttivendolo sul banco del mercato, tutte le rimostranze per troppo tempo trattenute sfugga di mano. Quello che pensi e che provi non riuscirà più non solo ad essere trattenuto ma spesso nemmeno ad essere comunicato gentilmente. Se c'è qualcuno che ha tirato troppo la corda dovrà vedersela con un Cancro che non ha nessuna intenzione di mostrarsi comprensivo.

Voto 7 di incoraggiamento.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

La brutta notizia, caro Leone, è che anche questa settimana ti incazzerei parecchio, non sempre a ragione e soprattutto non sempre con una motivazione plausibile. Hai così tanta voglia di sbraitare che coglierai la prima occasione che qualcuno ti darà. La bella notizia però è che con Mercurio a favore sarai così bravo a motivare le tue polemiche che, mentre fino alla settimana scorsa sembravi semplicemente sull'orlo di una crisi di nervi, adesso quasi quasi ci fai venire il dubbio che tu qualche ragione ce l'abbia. Direi che la situazione è decisamente migliorata.

Voto 6 per la dialettica sciolta.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Per fortuna, cara Vergine, avrai voglia di coccole per un buon 90% del tempo questa settimana. Dico per fortuna perché, dato che avrai la sensazione che i pensieri ti scivolino via come i pesci rossi quando cerchi di acchiapparli per cambiare l'acqua alla boccia, se il tuo desiderio principale fosse stato quello di conversare avremmo avuto decisamente un problema. Invece succederà in questi giorni che quando i tuoi pensieri scapperanno dalla tua testolina come gli alunni da scuola al suono della campanella, ne approfitterei per un pisolino oppure per una scarica di baci.

Voto 8 per lo spirito di adattamento.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Non si può proprio dire che tu sia di cattivo umore in questa settimana, cara la mia Bilancina, il punto è che ti vedremo insofferente e avremo l'impressione di non poter fare davvero niente per farti sorridere un po'. Con Venere in quadratura sei praticamente inconsolabile persino se la tua migliore amica ti proponesse un venerdì sera in un tete a tete nel vostro locale preferito in compagnia di un cameriere che ad ogni occhiata è disposto a portarvi due spritz fino a che non arriverà irrimediabilmente il momento di chiamarvi un taxi. A tutto questo preferirai fare le coccole al tuo gatto e ascoltare l'ultima canzone di Adele.

Voto 6 di consolazione.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Marte continua ad essere nel tuo segno zodiacale e la cosa continua a piacerti parecchio. Adori questo desiderio erotico che si insinua nella tua testolina a partire dal primo caffè della mattina e, a scadenze ravvicinate, si ripropone per tutta la giornata fino alla tisana della sera… Sappi che lo adorerà persino la tua dolce metà che potrebbe essere un po' provata da tutto questo esercizio fisico extra. Il bello è che, a differenza del solito, avrai anche voglia di coccole dopo aver dato il meglio di te sotto le coperte.

Voto 9 per la combo sesso e coccole.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Con Mercurio nel tuo segno zodiacale sarà assolutamente impossibile far sì che tu abbassi la mano che tieni alzata come se fossi ancora seduto ai banchi di scuola. Non ci sarà argomento di discussione che non ti appassioni al punto da ordinare immediatamente tutto ciò che è stato pubblicato a riguardo con consegna flash. La tua testolina iperattiva non si accontenta di spiegazioni approssimative e ti ritroveremo a riempire di domande anche il tassista o l'imbianchino. Zitto proprio non ci stai.

Voto 8 per la voglia di imparare sempre

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Quanto ti piace provare l'ebrezza della pazienza, della calma della dolcezza e del desiderio di coccole. Questa settimana uscirai addirittura prima dall'ufficio per fermarti dal fiorista, dal pasticcere e in un bar per goderti un aperitivo in solitaria pensando alle cose che ti fanno felice e scrivendo un bigliettino d'amore (rigorosamente a mano) e di gratitudine alle persone che ti stanno vicine. Ovviamente intorno a te si avrà l'impressione che tu ti sia ammattito ma tu sorridi persino al cane isterico dei vicini.

Voto 10 e lode

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Per la prima volta da tanto tempo hai come l'impressione di non essere in grado di portare avanti i tuoi impegni. Saturno pesa sulle tue spalle come lo zaino per un viaggio di trekking in Tibet e tu senti di non avere più le forze ma nemmeno la motivazione per fare quello che avevi creduto assolutamente alla tua portata. Vuoi un consiglio dell'astrologa? Puoi fare tutto quello che desideri ma, forse, adesso hai bisogno di un po' di riposo.

Voto 6 solo se hai risposto "sì" alla proposta del consiglio dell'astrologa.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Sarà assolutamente inutile cercare di consigliarti di pensare, valutare e magari chiedere anche qualche consiglio ad un professionista prima di prendere una decisione. Che si tratti di un commercialista, di un avvocato oppure della tua migliore amica, in tutti i casi li zittisci perché non metti nemmeno in discussione quello che stai provando, quello che hai deciso e che comunicherai ufficialmente anche senza la nostra benedizione. Impulsivo sì, ma decisamente coraggioso: così mi piaci.

Voto 8 per non essere come al solito pieno di dubbi.