L’oroscopo di oggi 22 novembre 2021, previsioni segno per segno: Cancro e Scorpione hanno un intuito infallibile Nell’oroscopo di oggi, lunedì 22 novembre 2021, il Sole si sposta nel segno di fuoco del Sagittario che è dominato da Giove. Eccole le previsioni astrali segno per segno.

Nell'oroscopo di oggi, lunedì 22 novembre 2021, troviamo il Sole appena entrato nel segno del Sagittario. Il Sagittario, che è il terzo dei segni di fuoco, è dominato da Giove e quindi, proprio per questo motivo, è predisposto naturalmente ai festeggiamenti. Parliamo di un segno sicuro di sé, coinvolgente, chiacchierone e ottimista. Con la sua positività coinvolgerà anche gli altri intorno a sé, proprio come abbiamo visto nell'oroscopo della settimana.

Il segno fortunato di oggi è proprio il Cancro che trova in sé stesso la stabilità per scegliere bene in ogni situazione mentre il segno sfortunato di oggi per oggi sarà l'Ariete che ha come l'impressione di essere sintonizzato su di una stazione diversa rispetto al resto del mondo.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

La Germania ha sospeso l’approvazione di un gasdotto utilissimo per tutta l’Europa e ha, conseguentemente, fatto schizzare alle stelle il prezzo del gas in tutta la UE. Immagino che il tuo umore sia pari a quello di tutti gli abitanti del vecchio continente, costretti a pagare di più per le decisioni di qualcun altro… Peccato che al tuo caso si aggiungano anche Luna e Venere quadrate. Una vera a propria ecatombe di umore e allegria… è già tanto se non vai in ufficio completamente vestito di nero.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: non è esattamente il lunedì più romantico della storia. Anzi: potresti persino piantare il muso e iniziare a discutere semplicemente per noia… Lavoro: la chiave per risolvere ogni questione è la pazienza. Se riesci a rimanere concentrato e a non farti prendere dalla Luna quadrata, sarai a cavallo.

Salute: un inizio settimana che vorresti posticipare a data da destinarsi. Stanco e spossato all’inverosimile.

Il consiglio del giorno: non dico troppo, ma almeno tentare un sorriso ogni tanto potrebbe persino convincerti che non è poi una giornata così pessima… sai?

Voto 5 +

L'oroscopo di oggi per il Toro

Alfonso Signorini l’ha davvero fatta grossa. Le sue ultime dichiarazioni in merito all’aborto hanno fatto scattare più di una persona. Endemol Shine, ad esempio, non ha perso tempo e si è subito schierata contro le opinioni del presentatore, espresse sicuramente con troppa leggerezza. Attento perché potrebbe capitare pure a te, sai? Mercurio opposto non ha assolutamente intenzione di darti il supporto sperato e potresti facilmente mettere il piedi, anzi, la lingua in fallo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: ti svegli con qualche dolce messaggino che ti aspetta già sul cellulare (ricordati di rispondere però!).

Lavoro: testa un po’ fra le nuvole. Mi spiace Torone ma il lunedì è già qua ed è il momento di mettersi al lavoro.

Salute: non male, se non fosse che Marte ti regala una pigrizia inenarrabile.

Il consiglio del giorno: preparati i discorsi importanti a casa. Mal che vada potrai cacciar fuori il biglietto con gli appunti su cosa dire e farli declamare a qualcun altro!

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Una lente innovativa, sviluppata per gli smartphone, consentirà di utilizzare la fotocamera dei dispositivi come fosse un vero e proprio microscopio. Utilissimo, penso, anche per leggere le clausole nei contratti scritte con carattere 1 che presto sarete chiamati a vagliare. Complici un Saturno a favore ed un Mercurio che si sta preparando per una fastidiosissima opposizione, la metterei già nel carrello Amazon. Come dicono gli inglesi “better safe than sorry”.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: dopo un weekend sbarazzino è tornato il momento di diventare seriosi e inavvicinabili.

Lavoro: giocate d’anticipo e preparate tutto il necessario per un controllo qualità a sorpresa (mi sembra già di vedere gli auditor avvicinarsi di soppiatto…).

Salute: ringraziate Giove. In qualche modo riesce ad aiutare il vostro umore anche in giornate impegnative come questa.

Il consiglio del giorno: sfruttate questo momento tutto sommato positivo per dare una rassettata a casa e alle vostre cose. Meglio farsi trovare preparati ai momenti concitati che verranno più avanti.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Mi spiace per chi prova a metterti in soggezione: oggi, davvero, non ha chance. Un po’ come Pillon, che ha criticato la mise di Damiano alla premiazione degli MTV Music Awards, anche tu oggi potresti trovarti di fronte a chi ha intenzione di mettere in risalto presunti difetti o errori da te commessi. Con questa Luna a favore, però, sarà facilissimo mettere tutti a tacere, persino questa Venere opposta che fa di tutto per farti sentire a disagio…

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: tu non demordi. Anche se la Venere ti da più di un motivo per desistere, la Luna oggi scende in campo per farti credere negli amori (impossibili?) che stai nutrendo…

Lavoro: imprevisti sul lavoro? Non c’è da preoccuparsi. Marte e Mercurio sono la squadra perfetta per farti reagire colpo su colpo ad ogni guaio inaspettato.

Salute: propositivo e pieno di determinazione. Non ti manca nulla.

Il consiglio del giorno: se cercano di farti notare errori e difetti, tu prendili alla sprovvista e mostra loro quanto hanno torto: la Luna di oggi ti da la verve necessaria a contrastare ogni critica.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Leone

Ebbene sì: anche Eugenio Montale, il famoso poeta, era una chiavica nelle materie scientifiche. Lo recita la sua pagella, ritrovata recentemente, dove campeggia un bel 5 in chimica. Impossibile pensare altrimenti… e se non c’è riuscito un luminare del pensiero letterario italiano a combattere contro un Mercurio quadrato, nemico del ragionamento razionale, come potresti riuscirci tu? Semplice: proprio non puoi. Abituati a non riuscire a far tornare nemmeno un conto…

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: stai ancora valutando il da farsi… nessun cavaliere in armatura argentea si profila all’orizzonte per ora…

Lavoro: Mercurio è impegnativo: è a causa sua se ti passano tutte le magagne più complesse da gestire. (La tua scrivania ne è piena persino il lunedì mattina).

Salute: fiato corto e ginocchia doloranti. Questo perché Marte e Saturno si stanno divertendo un mondo a metterti sotto pressione.

Il consiglio del giorno: Marte e Mercurio potrebbero averla vinta facilmente e costringerti a dar buca agli amici. D’altro canto non farebbe male a nessuno una serata in casa senza troppi sforzi per vestirti ad hoc per un aperitivo, no?

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

È tempo di scelte importanti, fatte con chiarezza mentale e con la voglia di risolvere a fondo questioni spinose. Se avessero messo te a capo dei dipartimenti di ambiente e sicurezza di Nuova Delhi, in India, sono certa che saresti riuscita a risolvere con molta più rapidità il problema dell’inquinamento che sta costringendo tutta la metropoli ad un lockdown anticipato. Con Mercurio e Marte a favore, sei pronta a prendere lo scettro del comando e a disporre regole ed editti con decisione e lungimiranza. Ancora meglio di un sovrano dell’800.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: Venere e Luna si impegnano a fondo per farti credere ancora nelle favole (e secondo me ci riescono pure…).

Lavoro: le intuizioni geniali vanno messe alla prova. Non aver paura di sbagliare e dacci dentro.

Salute: Marte e Luna sono in posizione super positiva: puoi reputarti pronta per la prossima maratona in programma.

Il consiglio del giorno: la tecnica migliore per prendere decisioni importanti? Arrivare al momento della scelta con mente libera e priva di condizionamenti. Meglio se ti ascolti qualche canzone che ti piace prima di apporre una firma importante.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Senza freni. Come Greta Thunberg oggi non hai intenzione di farti andar giù nulla che non ti sembri fatto con tutti “i crismi”. Mentre la più giovane attivista della storia ha messo alla berlina le decisioni prese durante l’ultimo Cop26, comparandole ad un “BlaBlaBla” ancor peggiore del precedente, tu oggi non accetti assolutamente lavori raffazzonati o poco precisi. Pretendi e ottieni grazie ad una determinazione a tratti scomoda… attenta a non beccare qualcuno innervosito, come te, da questa Luna opposta!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: devi allenarti a non rispondere di traverso a tutti. Con questa Luna quadrata potresti davvero essere esiziale e spietata…

Lavoro: nulla da ridire sul tuo operato ma i rapporti coi colleghi avrebbero bisogno di un’aggiustatina…

Salute: umore sereno come quello Bambi ad inizio della pellicola. (Sono ironica, s’intende…).

Il consiglio del giorno: non esser troppo testarda. Non farai che allungare i tempi e rendere la vita più difficile agli altri e a te stessa…

Voto 5 –

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Le difficoltà di questo periodo sono tante: con Saturno e Giove quadrati ti viene fatto sudare tutto e nulla sembra andare per il verso giusto al primo tentativo. La nota positiva, però, c’è sempre. Anche dopo le intemperie più serie, arriverà presto la soddisfazione di averle superate indenni. Come dopo la nevicata da record a Sestriere si è potuto godere dello spettacolo magnifico del sole sulla bianca coltre, anche tu presto ti volgerai indietro per godere il paesaggio della strada che hai fatto.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: pianeti in formazione interessante. Se non hai pretese di arrivare al matrimonio entro i prossimi due incontri, potresti anche godertela senza drammi.

Lavoro: Mercurio e Giove si fronteggiano in cielo. Potresti faticare un po’ più del dovuto per far approvare le tue richieste ma, alla fine, arriverai dove devi.

Salute: Marte ti carica a molla e la Luna, finalmente a tuo favore, promette grandi cose per questa giornata.

Il consiglio del giorno: la Luna ti invoglia a prenderti una pausa e fare un punto della situazione. Hai molto di cui esserti grato: non dimenticare di valorizzarti.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Finalmente la Luna si è tolta dall’opposizione… ed ecco tornare la voglia di chiacchierare, condividere e spettegolare così come piace a Giove (ancora a favore nonostante tutto). Per celebrare questo nuovo mood, ti annuncio che Whatsapp sta lavorando ad una funzione innovativa che permette, come già succede su Telegram, di iscriversi a gruppi di varia natura dove si può parlare di tematiche comuni e di fare conoscenza. Interessante, non è vero?

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: recuperi un po’ di affabilità durante la giornata. Ti aiuterà ad evitare bisticci inutili e, magari, a fare pace.

Lavoro: Giove cerca di spingerti a espandere la tua attività: pensaci bene e valuta i rischi sedendoti al tavolo con Saturno (si dice sia bravissimo a calcolare rischi e vantaggi).

Salute: in recupero: merito della Luna che se ne va dall’opposizione.

Il consiglio del giorno: iscriviti a qualche forum o a qualche gruppo Clubhouse dove poter parlare delle tue ultime fissazioni! Sono certa che troverai qualcuno a cui piace discutere del design norvegese dell’ultimo secolo.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Ok, la Luna è opposta e farà di tutto per convincerti che il mondo è un posto pieno di brutte persone che non ti amano… la realtà però è che hai un sacco di pianeti a favore e che sono pronti per far baldoria! Per risollevarti la giornata, ad esempio, ti potrei spoilerare alcuni nomi di qualche comico pronto a far parte della seconda stagione di LOL: Virginia Raffaele e Diana Del Bufalo per dirne un paio… Dai che, presto, questa giornata sarà solo un lontano ricordo…

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: la Luna opposta non può nulla contro tutti i pianeti che hai a favore. Devi solo tenere a bada la tua suscettibilità e prendere con filosofia le battute che ti fa il partner.

Lavoro: non demordere alla prima difficoltà: Mercurio saprò sicuramente consigliarti bene e, grazie a lui, recupererai ogni piccolo errore.

Salute: convivi con la Luna storta e il malumore che ti porta. Aleggerà per qualche giorno ed è meglio farci subito il callo.

Il consiglio del giorno: l’ottimismo, a volte, può molto più delle reali possibilità. Pensa a quelli che si son visti vincere un montepremi miliardario solo perché hanno “tentato” la fortuna una volta. Mai perdere la speranza.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Caro Acquario: attento a quello che dici. Benché Saturno sia dalla tua, Mercurio e Marte quadrati non sono propriamente alleati in prima linea in questa giornata e potrebbero farti parlare un po’ a vanvera. Non vorrei mai che facessi qualche uscita scomoda come quella di Xi Jinping che, ultimamente sembra aver criticato le opere del “Grande Timoniere” Mao Zedong di fronte a tutto il popolo cinese… non so, sinceramente, se avrei fatto lo stesso. Praticamente è come dire, di fronte a mia nonna, che mia suocera fa delle millefoglie più buone delle sue…

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: la passione sembra non far parte delle tue giornate. Preferisci qualche chiacchiera casta nel bar sotto casa…

Lavoro: non propriamente una giornata facile. Sono quasi convinta che ti verrà chiesto di rimettere mano ad un documento infinito che speravi di esserti tolto di mezzo.

Salute: Marte ti lascia senza energie. Prendi un paio di caffè in più durante la giornata.

Il consiglio del giorno: devi imparare a valutare bene i rischi. Non puoi semplicemente sparare a zero senza renderti conto che potresti offendere qualcuno…

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Il libro di Lady Gaga sul potere della gentilezza è finalmente arrivato in Italia. Voi sarete senz’altro suoi promulgatori di punta, considerato quanto Venere e Luna stiano influenzando il vostro carattere negli ultimi tempi. Oggi, grazie ad una posizione non più quadrata, sarà proprio il nostro satellite a convincervi ad essere più malleabili, disponibili ed aggraziati. Riuscirete persino a rispondere con garbo a quel collega che fa di tutto per farvi andare su tutte le furie. Praticamente invincibili.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: i vostri batticuore sono potenti e pieni di romanticismo. Oggi, con una Luna tornata a favore, sognare e amare vi sembrerà ancora più facile. Lavoro: sfruttate Mercurio ancora a favore: fareste bene a mettere già per iscritto alcuni progetti che volete sviluppare.

Salute: Marte e Luna sono entrambi pronti a farvi fare scintille! Non sentirete stanchezza nemmeno dopo una spesa di tre carrelli colmi al supermercato vicino casa.

Il consiglio del giorno: chi pensa che un bel sorriso e le buone maniere non siano una soluzione valida non ha mai fatto la fila alle poste per arrivare di fronte all’impiegato svogliato e senza nessuna intenzione di farvi il cambio di PostePay…

Voto 8 e mezzo