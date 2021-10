L’oroscopo di oggi 19 ottobre 2021, previsioni segno per segno: Ariete e Leone si riaprono all’amore L’oroscopo di oggi, martedì 19 ottobre 2021, vede tanta passione e focosità. La Luna infatti si trova nel primo, il più forte dei segni zodiacali: l’Ariete dominato da Marte. Venere invece in Sagittario è fortissima grazie anche al sestile con Mercurio. Giove trigono a Marte rende audaci anche le iniziative, soprattutto quindi quelle sentimentali. Ecco le previsioni astrali dell’oroscopo di oggi per tutti i segni.

L'oroscopo di oggi, martedì 19 ottobre 2021, vede il Sole allontanarsi velocemente dalla quadratura a Plutone della quale abbiamo parlato ieri. Per fortuna gli aspetti con i pianeti lentissimi come Plutone sono potenti ma solo quando l'aspetto è stretto ovvero preciso quanto a gradi. In compenso oggi abbiamo una Venere bellissima che sarà sestile a Mercurio e per buona parte della giornata anche trigono alla Luna nel segno dell'Ariete. Vediamo come si comporteranno i pianeti in questa settimana. Il segno fortunato di oggi è l'Ariete che vede una luce (lontana) in fondo al tunnel mentre il segno sfortunato di oggi è il Cancro che con anche la Luna storta deve tornare coi piedi per terra!

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

La stazione “Radio Radio” è stata accusata di frasi antisemite e ispirate al nazifascismo. Agcom ha assicurato addirittura che verranno presi provvedimenti e applicate sanzioni e poco importa quanto tempo dovrà passare! Anche tu, oggi, te ne freghi di tutte le implicazioni burocratiche o dei tempi della giustizia: esigi che le cose vengano fatte bene e nel modo giusto! La Luna di oggi ti fa capire sin da subito il risultato che vuoi ottenere… anche a discapito dell’opposizione di Mercurio!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: con la Luna a tuo dichiarato favore, oggi ti riesce facile tessere dichiarazioni d’amore e promesse. (Vedi di mantenerle eh!).

Lavoro: mi spiace Ariete, credo che le magagne d’ufficio non siano ancora finite.

Salute: per quanto tu possa impegnarti a rimanere sveglio durante le interminabili riunioni coi colleghi, questo Marte ti stanca troppo… ed un sonnellino potrebbe scapparti!

Il consiglio del giorno: non demordere assolutamente davanti ai primi ostacoli. Pure a costo di dover sacrificare tempo ed energia, stai pur certo che arriverai esattamente dove desideri.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Toro

Al GF Vip le cattiverie si sprecano. Alex Belli e le principesse sparlano amabilmente degli altri concorrente pensando di non essere visti né sentiti ma, purtroppo per loro, Saturno e Giove (che imperversano quadrati su di te) hanno le orecchie lunghe e l’udito fino! Tu hai già capito che è meglio non farsi sfuggire troppi dettagli ad alta voce… pena un caziatone da Saturno in persona! Tieni un profilo basso e risparmia le tue impressioni per quando ti verranno richieste!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: Venere ti guarda di sottecchi… tutto dipende da te: se ti fai avanti potresti avere un 50% di probabilità di un bel due di picche. Sta a te tentare!

Lavoro: lo so: lavorare in questo periodo è massacrante. Revisioni i tuoi lavori fino allo sfinimento per evitare di inviare fogli di calcolo pieni di errori scemi…

Salute: nulla di preoccupante all’orizzonte. Solo il solito Giove quadrato che si diverte a farti mettere su qualche chilo!

Il consiglio del giorno: se proprio hai voglia di shopping compulsivo, passa in pasticceria eprendi qualche dolce buonissimo per accompagnare la cena con gli amici che hai in programma per i prossimi giorni! Per allora, la Luna sarà tornata a tuo favore!

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

La gita in bagno di un bimbo di 11 anni di Pontedera si è trasformata in un viaggio di 350 chilometri verso la capitale per vedere il Colosseo. Il bimbo, prima cercato dai carabinieri e poi ritrovato verso Roma, non ha saputo contenere il suo entusiasmo e si è buttato all’avventura senza considerare possibili pericoli. Con questa Venere opposta e Luna a favore, potreste lasciarvi prendere la mano anche voi… evitate di esagerare però! Altrimenti qualcuno vi metterà in punizione!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: cercate di fare battute di spirito per risultare i simpatici ma con Venere opposta vi riescono tutte un po’ male.

Lavoro: ci sono buone probabilità che le vostre richieste vengano accolte dal capo. Avrete la sensazione di averla finalmente avuta vinta!

Salute: è grazie alla Luna se oggi riuscite a prendere bene pure la notizia di una multa per divieto di sosta. Avete una resistenza allo stress più alta del solito!

Il consiglio del giorno: siate realisti e meno idealisti. La Venere di oggi potrebbe cogliervi in inganno facendovi puntare un po’ troppo in alto! Meglio un uovo oggi…

Voto 8-

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Adele, non volermene, ma chiamare il tuo prossimo album “30” in onore, probabilmente, di quelli vecchi è una tattica un po’ trita che non giova moltissimo all’immagine della tua intelligenza! Comprendo benissimo come la “squadra vincente non si cambia” ma qua sembra proprio che il mio amico Cancretto non sia l’unico ad avere problemi con l’inventiva! Per colpa di Mercurio, in effetti, sembra proprio che i colpi di genio non siano affatto previsti per oggi…!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: chiedi scusa al partner già di prima mattina. Informalo che, con una Luna del genere, ti verranno facili dei momenti da “drama queen”.

Lavoro: Mercurio e Luna quadrati sono il cocktail perfetto… in negativo. Non solo il telefono in ufficio fa i capricci ma imposta il vivavoce da solo in momenti non proprio propizi!

Salute: umore nero e poca voglia di fare qualsiasi cosa. Il vostro sport preferito di oggi sarà lo sbuffare in faccia alla gente.

Il consiglio del giorno: se non hai nulla da dire, che possa cambiare le cose, limitati a fare la comparsa! Mercurio e Luna sono in posizione pessima per darti supporto e cambiare le cose…!

Voto 5

L'oroscopo di oggi per il Leone

A Londra il principe William ci è andato pesante. Con un laconico: “è meglio salvare il nostro pianeta che andare alla ricerca di nuovi mondi col turismo spaziale” ha lasciato poco ad intendere e si è detto contrario a tutte le attenzioni che esulano dal salvaguardare la Terra. Come lui, anche tu oggi parli chiaro. Forse è grazie a Mercurio o, più probabilmente, è per via della Luna ma non hai alcuna intenzione di stare a sentire Saturno per oggi: tu, le verità scomode, le dici eccome!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: appassionato e davvero innamorato. Ti stai finalmente godendo il momento senza pensare troppo al futuro!

Lavoro: trovi tutti i modi possibili per sbolognare i compiti più ardui ai colleghi… sgamato!

Salute: Marte e Luna a favore sono lo “zoccolo duro” della giornata. Non scenderai mai sotto una soglia minima di energie… nemmeno se ti dovesse venire in mente di andare a far jogging sulla Grande Muraglia!

Il consiglio del giorno: oggi puoi persino concederti di dire a mamma che l’ultimo taglio di capelli che si è fatta la fa sembrare più vecchia. Aldilà della possibile ciabattata che ti arriverà, puoi sempre dire di aver detto solo la verità!

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Non tutte le sensazioni negative sono un male, sai? Durante l’annuncio dell’ultimo volo di Alitalia, la voce della hostess rotta dall’emozione è stata accompagnata da applausi e da un velo di tristezza. Impara anche tu a conoscere meglio te stessa e il caos che ti si anima dentro, accettando anche i momenti meno facili. Venere quadrata non è arrivata soltanto per romperti le uova nel paniere ma anche per farti comprendere meglio tutte le sfumature che possono far parte della tua vita.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: non sei disposta a lasciarti andare né, tantomeno, ad impegnarti seriamente. Non è il periodo propizio per relazioni di successo.

Lavoro: meglio di ieri… almeno oggi non prendi a male parole tutti quelli che ti passano davanti (postino incluso).

Salute: Venere drena le tue sicurezze lasciandone poche… hai mai pensato che il tuo malumore di questi giorni è proprio dovuto al fatto che ti senti più vulnerabile del solito?!

Il consiglio del giorno: inizia a pensare alle soluzioni dei problemi all’atto pratico senza polemizzare troppo sugli errori o su chi li ha commessi!

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Forse è colpa della Luna opposta… o forse di Saturno che ci tiene che tu faccia le cose per bene. Fatto sta che non hai assolutamente intenzione di startene in silenzio, in un angolo, a far finta che nulla sia successo. Fai come Ambra e Ilary Blasi che hanno fronteggiato Valerio Staffelli chiedendogli perché il tapiro d’oro vada sempre e solo alle donne e mai ai loro compagni. Pretendi risposte chiare e coincise e non hai alcuna intenzione di scendere a compromessi.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: desisti dall’idea di spiare nel cellulare del partner. Se la gelosia si trasforma in possessivi potresti avere dei problemi di coppia!

Lavoro: perfezionista… al limite della decenza! Le tue discussioni al telefono coi fornitori che non ti hanno mandato esattamente quello che hai chiesto stanno diventando dei meme…

Salute: un po’ arrabbiata col mondo. È proprio il caso di dire che ti sei alzata con la Luna storta…

Il consiglio del giorno: evita di sindacare proprio su tutto! Ogni tanto, per salvaguardare anche il tuo benessere puoi allenarti a “lasciar correre” qualcosa!

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Sono stati presentati alcuni progetti in merito alle “navi del futuro”. Ad impatto zero sul pianeta, con sistemi capaci di non creare inquinamento, e soprattutto dotate di pilota automatico sarebbero perfette se fossero già a tua disposizione! Con Saturno quadrato che continua a infierire contro di te e una Luna che si avvicina pericolosamente all’opposizione, dovresti andare sul sicuro e cedere il controllo della situazione a qualcun altro, non credi!?

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: sei ancora in cerca del compagn* perfetto per questo periodo. Prima di legarti a qualcuno ci pensi tanto… persino troppo!

Lavoro: intimorito da Saturno. Prima di mettere in campo grandi cambiamenti tasta bene il terreno…

Salute: annoiato. Giove riempie di “niente” le tue giornate. Vorresti qualche stimolo in più.

Il consiglio del giorno: non fare il “solito” alternativo e fidati di chi ti vuole bene e ti da consigli spassionati! Potrebbe essere il modo giusto per sopravvivere ad una giornata come questa!

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Matteo Maestrini, all'età di 13 anni, salvò il padre da un infarto grazie ad un massaggio cardiaco effettuato a regola d’arte. Lo stesso Matteo oggi è testimonial e promulgatore della formazione sui posti di lavoro e scuola del personale addetto al primo soccorso. Quella che è una volta è stata una pronta reazione oggi è diventata una missione da continuare a perseguire per salvare altre vite. Anche tu oggi sei coscienzioso e impegnato come lui: la Venere a favore, in combutta con Mercurio, ti rendono un perfetto angelo custode!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: Venere scoppietta come un ceppo acceso a Natale. Sei caloroso, dolce e pronto a ricevere tutte le emozioni da questa giornata!

Lavoro: Mercurio è rapido e fulmineo. Ti dona intuizioni immediate e vincenti! Seguilo nei suoi ragionamenti!

Salute: aiutato da Luna e Venere: la sensazione di benessere è diffusa e persistente. Come se ti trovassi perennemente in un hammam a farti i cavoli tuoi…

Il consiglio del giorno: le tue ramanzine ai colleghi sono sempre sensate e mai pesanti. Lo sanno che se dici loro di non dondolare sulla sedia lo fai per il loro bene!

Voto 9

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

L'itinerario del Tour de France 2022 è già stato deciso e, come è stato reso noto, sono previsti ben cinque arrivi in salita! Tu però non sei un atleta del tour de France, anzi a dirla tutta con la bicicletta nemmeno te la cavi benissimo, e per questo non mi è chiaro perché tu debba per forza renderti la vita più complessa di quanto già non sia! La Luna quadrata, oggi, ti fa già capire che la giornata deve essere presa con la marcia scalata! Non chiedere troppo a te stesso… potresti arrivare a fine giornata col fiato corto!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: non rispondi nemmeno ai messaggini del buongiorno della tua dolce metà… sei proprio inavvicinabile!

Lavoro: arrivi in ufficio sbattendo borsa, chiavi e cellulare sul tavolo. Fai capire a tutti il tuo umore in tre semplici mosse.

Salute: arrabbiato col mondo. Se non trovi un momento per rilassarti ti finirà tutta come tensione sull’intestino.

Il consiglio del giorno: sei davvero convinto di voler discutere col partner, a fine giornata, per scaricare la tensione? Ci sono altri modi per rilassare i nervi… lo sapevi!?

Voto 5 –

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

In Gran Bretagna è scandalo per il numero assolutamente fuori controllo dei container lasciati nei depositi senza che nessun autotrasportatore sei andato a recuperarli! Per risolvere questa enorme crisi ci vorrebbe uno come te: con Mercurio e Luna a favore riusciresti a risolvere ogni problema in un batter d’occhio! Investi bene tempo ed energie: oggi potresti davvero far svoltare la giornata a qualcuno piazzando la parola giusta al momento giusto!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: Venere e Luna sono alleate preziose: è grazie a loro se riesci a trovare il regalo giusto per il vostro anniversario!

Lavoro: Mercurio e Luna sono piuttosto interessanti. Ti aiuteranno a prendere col giusto distacco le questioni da risolvere facendoti trovare gli escamotage giusti!

Salute: coccolato dai pianeti. Non devi temere nemmeno un semplice raffreddore.

Il consiglio del giorno: proponiti come assistente personale (a pagamento) per risolvere i cruciverba che nessuno riesce ad ultimare! Qualcosa mi dice che faresti bei soldoni!

Voto 9 +

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Conor McGregor, l’atleta marziale più conosciuto e pagato al mondo, è stato accolto da una folla numerosissima durante la sua ultima visita a Roma. Acclamato dai fan che hanno cercato in ogni modo di ottenere le sue attenzioni, l’irlandese ha pure postato delle storie sui social dove si è detto contento di questi “crazy italian” fan. Nel vostro caso, l’ultima cosa che vorreste è un bagno di folla: Venere quadrata previene ogni vostro tentativo di stare in mezzo alla gente! Meglio starsene tranquilli nella vostra cameretta, in solitaria!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: le romanticherie la lasciate agli Harmony. Voi oggi siete drammatici come un racconto di Kafka.

Lavoro: siete l’emblema della “non-voglia” di entrare in ufficio… capita a tutti, tranquilli!

Salute: vessati da Venere. Vi impone una sensazione di leggero disagio che farete fatica a scacciare durante la giornata.

Il consiglio del giorno: per quanto indimenticabile sia la festa organizzata dalla vostra amica voi avete tutto il diritto di dirle che, per stasera, avete altro da fare! Tutte quelle puntate in replica di Game of Thrones non si guardano mica da sole!

Voto 6 –