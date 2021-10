L’oroscopo della settimana dal 18 al 24 ottobre 2021: state lontani da Cancro e Capricorno L’oroscopo della settimana che va da lunedì 18 a domenica 24 ottobre 2021 riserva solo due novità ma, direi, di una certa importanza. Mentre Mercurio trona in moto diretto smettendo di terrorizzare tutti gli ex fidanzati che non vogliono cadere nella fregatura di riscrivere all’amato, si prepara la Luna piena di mercoledì. Sarà Luna piena in Ariete molto ma molto potente. Occhio!

L'oroscopo della settimana che va da lunedì 18 a domenica 24 ottobre vede ancora i segni di fuoco particolarmente innamorati, soprattutto Sagittario e Leone. Marte e Mercurio invece rendono creativi, vitali e molto coinvolgenti i segni d'aria… Anche se non ce ne sarebbe stato bisogno dato che sono i segni della socievolezza per eccellenza.

Oroscopo settimanale 18-24 ottobre: le previsioni segno per segno

Da segnalare questa settimana dal punto di vista astrologico c'è la Luna piena di mercoledì 20 ottobre: una Luna molto potente perché sarà piena e contemporaneamente nel segno di fuoco dell'Ariete ma anche opposta a Marte. Insomma possibile che i nostri nervi non si riescano a tenere al guinzaglio!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Diciamo che sarà meglio starti lontani perché potresti trasformarti in un lupo mannaro con questa Luna piena che ti stimola parecchio. In compenso però anche tu sei stanco di avere Marte a sfavore e quindi viri sull'essere stremato e qualche volta abbandonare la presa piuttosto che sul restare incorruttibilmente inca***to. Gli sbalzi d'umore saranno incontrollabili anche da una postazione meteo della Nasa: dagfli occhi dolci al ringhio feroce è davvero questione di pochi secondi e nessun evento significativo.

Voto 5 e mezzo perché fai tutto da solo quanto a sbalzi d'umore.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Le cose fgilano lisce e tu non è che te ne la,enti, sia chiaro. Anzi, non vedi l'ora di avere del tempo per te e soprattutto di perderlo, il tempo. Perché si sa che come te nessuno è capace di oziare! Che poi, dall'ozio incontrollato nascono sempre grandi idee, sia chiaro! Anche in amore averti senza pensieri è davvero una meraviglia, tutto concentrato su come far stare bene il partner.

Voto 8 per l'invidia (mia)

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

E' una dura lotta tra forze contrarie: Venere a sfavore vi rende insofferenti ma Marte a favore vi fa venire voglia di stringerci forte e, se possibile, andare anche molto oltre. Certo Marte e Mercurio vi rendono vitali, energici, pieni di cose da dire e di idee da mettere in pratica … Quindi per l'amore e pure per il sesso non è che vi rimanga tutto questo tempo, eh?? Diciamo che sarà più facile vederti scaricare i nervi giocando a paddle!

Voto 6 perché comunque trovate il modo di farvi sempre perdonare.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Tocca ancora predirti una settimana con poche gioie, Cancretto mio! Anche la Luna piena ci si mette a romperti le scatole e tu davvero chiedi aiuto anche agli dei pagani pur di riuscire a trovare un po' di pace e di pazienza per non dire tutto quello che pensi a chi ti circonda. Sarebbe sconveniente in effetti! Ovviamente i piaceri si tengono accuratamente lontani da te.

Voto 4 ma non avermene!

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Non è che tu abbia bisogno di trasfusioni di autostima, eh?! Nemmeno quando hai Saturno contro (come per tutto il 2021). Quindi direi che anche questa settimana ti senti come un ballerino di salsa quando c'è la serata del latino americano: tutto si incastra alla perfezione e soprattutto non ti tiri indietro nè dal divertimento nè dalle prestazionin erotiche. Ottimo!

Voto 8 perché riesci a trovare spazio e tempo per tutto.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Se qualcuno dovesse fare, dire o anche solo pensare qualcosa che non ti piaccia non ti tratterrai dal dirglielo. E se dovesse offendersi gli farai notare che lo fai solo per il suo bene, per la sua crescita personale alla quale anche lui dovrebbe tendere. Insomma inattaccabili quanto a voglia di rompere le scatole! Venere è in quadratura e tu una viperetta.

Voto 6, lo sai che "viperetta" te lo dico sempre con amore, neh??

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Dovrebbero darti un assegno comunale dato che grazie a te buona parte della popolazione sarà decisamente più felice. E non fai nemmeno alcuno sforzo! Il bello è che fare del bene alle persone che ti circondano ti ricaricherà di energie… Altro che karma! Ovviamente per chi ami in un'accezione più biblica ci sono delle sessioni d'amore private e decisamente più piccanti. Beati!

Voto 9 e mezzo per la felicità che emanate come uno zampirone.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Quanto ti fanno innervosire le persone superficiali! Proprio non le sopporti e credi davvero che chiacchierare con loro sia uno spreco di tempo. Non hai mezze misure come al solito e le chiacchiere sul tempo sono il tuo incubo peggiore. In compenso tu leggi anche solo una frase del tuo libro della buonanotte e parti con pensieri profondi da far invidia a Goethe.

Voto 7 perché comunque così paranoico ci piaci.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Prendi pure tutti gli impegni che vuoi perché tanto sarai così fico che quasi quasi guadagnerai il dono dell'ubiquità. E di sicuro se proprio all'ubiquità non ci dovessi arrivare sappi che avrai comunque modo di farti perdonare. Quindi va bene comunque. In compenso non ti accontenterai di una normale vita sociale perché tu ti senti come una rock star. E Vasco scansati!

Voto 9 per le energie!

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Contenere la tensione nonn sarà sempre facile, soprattutto considerando che anche la Luna piena ci si mette a provocarti. Ecco, diciamo proprio che ti senti provocato, stuzzicarto, come quando c'è una zanzara nella stanza e tui credi che sia lì apposta solo per non farti dormire. In compenso le energie sono pochissime e quindi le comunicazioni telegrafiche. E taglienti. Vabè.

Voto 4 e mezzo perché ti voglio bene.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Sei felice e non hai paura di niente… Anche se, ricordatelo, un po' di incertezza fa bene a mantenere sempre accese la coscienza e l'empatia. Comunque tu te ne freghi perché ti senti strapotente e, in effetti, lo sei. Anche la Luna piena ti carica e senti di poter conquistare qualsiasi cosa. Le tue idee folli saranno incontenibili ma geniali.

Voto 10, senza paura!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Venere resta a sfavore e voi davvero non sapete bene come comportanrvi perché a fare i rompiscatole proprio non ci riuscite. Quindi optateb ancora per la soluzione di lamentarvi insistentemente ma silenziosamente lanciando occhiatyacce che, spesso, vedete solamente voi. La cosa vi fa arrabbiare ancora di più! Insomma è bene comunque che i fidanzati di ogni genere si tengano ben lontani.

Voto 5 perché cerchi di controllarti comunque.