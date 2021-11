L’oroscopo di oggi 16 novembre 2021, previsioni segno per segno: Bilancia e Cancro si sentono presi di mira Nell’oroscopo di oggi, martedì 16 novembre 2021, Ariete e Capricorno chiedono chiarezza soprattutto nei sentimenti. Ecco le previsioni astrali segno per segno.

Nell'oroscopo di oggi, martedì 16 novembre 2021, troviamo un bel trigono tra Venere e Urano mentre il Sole si quadra a Giove. Una grande determinazione quindi, qualche volta troppo tagliente, nel voler esprimere le sensazioni può crearci delle difficoltà nei rapporti con gli altri.

Venere trigono a Urano indica risolutezza nei sentimenti, anche quando prevedano dei tagli. Giove quadrato al Sole indica una minore empatia e qualche scivolone nel dialogo con le persone che ci circondano.

Con la Luna in Ariete, che non aiuta di certo l'empatia, come abbiamo detto nell'oroscopo della settimana, il segno zodiacale fortunato di oggi è il Leone che non vede l'ora di esprimere ciò che sente senza preoccuparsi troppo di ferire i sentimenti altrui. Il segno sfortunato per oggi invece è la Bilancia che ha proprio l'impressione che ci sia una cospirazione di crudeltà nei suoi confronti.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

YouTube nasconderà presto il numero dei dislike. Finalmente, come Instagram, anche la piattaforma di video più famosa del web è pronta ad essere meno “negativa” del solito e a lasciare che la gente esprima le proprie opinioni senza influenzare l’umore di nessuno! Soluzione perfetta anche se venisse applicata alla tua giornata, Ariete mio. Vivresti benissimo anche senza ricevere continuamente opinioni non richieste da tutte le parti, non è vero?

Amore: la Luna continua la sua traversata sul tuo segno. È un buonissimo modo per mantenere, ancora per un po’, qualche grammo in più di dolcezza!

Lavoro: qualche collega oggi potrebbe non sopportare la tua continua tendenza a dimostrare di aver ragione…

Salute: è sempre grazie alla Luna se riesci a non crollare in preda alla stanchezza!

Il consiglio del giorno: è quella giornata dell’anno in cui devi fregartene altamente di ogni regola del fashion o del bon-ton. Segui questa Luna a favore che ti trascina per la collottola senza farti troppe paturnie…

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Toro

È stato scoperto che i Condor della California sono in grado di riprodursi senza la presenza di un maschio che fecondi le uova… hai capito come funziona? Potrebbe essere la soluzione giusta anche per te, caro Torone. Proprio oggi che non hai assolutamente voglia di discorrere con nessuno per colpa di Mercurio opposto, la possibilità di non avere partner chiacchieroni al fianco sarebbe una bella opzione. Ovviamente, il partner non deve parlare ma le coccole te le deve fare.

Amore: devi tenere sotto controllo l’entusiasmo! È importante non svelare subito le proprie carte e giocare un po’ di più a sedurre l’altro!

Lavoro: Mercurio e Saturno preannunciano una giornata piuttosto difficile. Non calcare la mano se non ti senti sicuro!

Salute: Marte ti sfianca al punto che hai bisogno di almeno due o tre sveglie in contemporanea per farti alzare dal letto.

Il consiglio del giorno: per mostrare le proprie emozioni non c’è bisogno di parole, a volte basta la presenza e qualche coccola senza troppi fronzoli.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

C’è chi ha giudicato le luminarie di Napoli, già esposte, troppo kitsch ed appariscenti… questo perché non hanno visto quelle che avete comprato per abbellire casa vostra… Luna e Giove hanno intenzione di esagerare e voi, contenti come un bambino, avete già cominciato ad appendere ovunque lucine abbaglianti e Babbi Natale con l’orologio settato a qualche mese di anticipo. L’entusiasmo di oggi, davvero, non riuscirà a togliervelo nessuno.

Amore: ancora indecisi su chi invitare all’evento di Natale della vostra azienda… non avete le idee chiare (e i sentimenti ancora meno…).

Lavoro: dovete lavorare di più sulla precisione. Ultimamente vi mancano i dettagli!

Salute: tutto sommato Luna e Giove promettono una giornata positiva! Fidatevi di loro!

Il consiglio del giorno: posso concedervi le calze con Babbo Natale e le renne per oggi… ma il maglioncino con Ralph dal naso rosso lo eviterei…

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Venere opposta è un po’ come il prof di fisica di Venezia che ha imposto alle sue studentesse di non mettere il top perché, altrimenti, gli studenti maschi potrebbero venir distratti… Nel tuo caso il pianeta dell’amore fa di tutto per mettere a repentaglio la tua vita amorosa e non da nemmeno spazio all’erotismo di Marte a favore. C’è poco da fare, purtroppo… anche perché la Luna quadrata non fa che peggiorare la situazione in merito al tuo umore!

Amore: non ci siamo Cancretto. Devi rientrare a contatto con il tuo cuoricino…

Lavoro: Mercurio è in combutta con Nettuno: ci sono grandi progetti che bollono in pentola!

L'oroscopo di oggi per il segno del Leone

Salute: Luna quadrata e Venere opposta… un’accoppiata che sa tanto di influenza e copertina tirata fin sopra al naso!

Il consiglio del giorno: ci vorrebbe dell’attività fisica in completa solitudine. Magari una corsetta con solo la musica a farti compagnia potrebbe essere la soluzione che cerchi.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Leone

Elon Musk ha dovuto vendere azioni per 1,1 miliardi di dollari. Una scelta oculata e intelligente per aprire qualche nuova attività visionaria? No purtroppo: solo improntata a pagare le svariate tasse sul conto del magnate. Purtroppo è tempo di pagare imposte, metaforiche o meno, anche per te, caro Leone. Per colpa di Saturno, Giove e Mercurio storti, la giornata potrebbe essere pesante e poco proficua… goditi almeno qualche raggio di Luna benefico per il tuo umore.

Amore: Luna a favore ma Marte quadrato: se continui a rimanere sulla tue senza farti avanti lei potrebbe non accorgersi mai di te! Lavoro: sembra solo a me o le pratiche sulla tua scrivania si moltiplicano in partenogenesi!?

Salute: più stanco del solito ma è grazie alla Luna se oggi hai qualche chance in più di non addormentarti sulla scrivania!

Il consiglio del giorno: non è il momento giusto per i grossi acquisti. Con la fortuna che ti ritrovi potresti persino trovare della merce fallata da dover poi rispedire indietro…

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Un curioso studio sulle amebe ha dimostrate come gli organismi solitari e “introversi” potrebbero salvare il mondo… Cavolo! Proprio ora che Venere si era messa d’impegno per farti aprire i battenti alle nuove frequentazioni, si scopre che i migliori sono quelli che si fanno i cavoli propri… Fregatene degli studi scientifici e fai man bassa di cuoricini su Instagram e di like su Facebook (prima che diventi Meta). Al resto, ci penseranno i posteri mentre leggeranno dei tuoi amori intensi e tormentati.

Amore: sono momenti interessanti per l’amore. Sei finalmente riuscita ad uscire dal guscio e ti guardi attorno con curiosità! I sentimenti non ti fanno più paura!

Lavoro: momento proficuo: dalla tua postazione partono mail precise e che incrementano il fatturato fino alle stelle!

Salute: Marte e Venere a favore sono di grande aiuto! Puoi dimenticarti persino gli integratori per oggi!

Il consiglio del giorno: la bellezza non si impara, la si sente addosso. Coltiva il tuo charme con tutti i piccoli trucchi in merito a makuep e hairstyle che il pianeta dell’amore ti spinge a scoprire nei tutorial su internet!

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

C’è chi, per scaricare la propria carica sensuale, ha deciso di esperire le coccole con un sex-robot… ma siamo veramente sicuri che un algoritmo possa sostituire appieno le attenzioni di un altro essere umano? Nel tuo caso, purtroppo, Venere è talmente storta che nemmeno Alexa o Siri riescono a starti vicino senza perdere interesse… Purtroppo devi metterti il cuore in pace: la tua stagione degli amori è stata rimandata a data da destinarsi.

Amore: guardare le foto degli altri, postate sui social, dove partecipano a matrimoni o fanno vacanze di coppia non mi sembra un buon modo per migliorarti l’umore… soprattutto se li compari al tuo status amoroso…

Lavoro: Saturno batte il ditino sul tavolo per scandire il tempo. Grazie a lui sei sempre responsabile e in orario anche a costo di grande stress.

Salute: Luna e Venere sfiancano più del necessario. A fine giornata potresti avere un forte mal di testa a tuonare nel tuo cervello…

Il consiglio del giorno: la Luna opposta cercherà di fare di tutto per tenerti lontano dall’allegria… dimostrale che ci si può divertire anche da soli, sul divano di casa, guardando la tua serie preferita o leggendo un libro!

Voto 5 –

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Un recente studio scientifico ha mostrato che, nonostante la cessazione del traffico e la limitazione dei gas emessi dalle fabbriche durante il periodo di lockdown, il livello generale di CO2 non è assolutamente calato nell’atmosfera. “Ci vuole ben più di un lockdown per risolvere i nostri problemi” hanno tuonato gli specialisti. Eh sì, ci vorrebbe l’intervento di uno come te che, con Mercurio a favore, riuscirebbe a trovare la soluzione in men che non si dica!

Amore: non ti tiri indietro di fronte alla proposta di un appuntamento. Per te le persone sono diventati mondi da scoprire e da apprezzare a fondo!

Lavoro: Mercurio ti dona intuizioni splendenti. Peccato che poi ci sia sempre qualche detrattore che prova a screditarle…

Salute: carico a molla! Solo a fine giornata potresti aver bisogno di rallentare un po’…

Il consiglio del giorno: non aver paura di sottoporre le tue idee a chicchessia: che siano amici in cerca di un’idea per il weekend o di capi al lavoro bramosi di nuovi modi per fatturare, le tue parole potrebbero essere una vera manna.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Ciò che è giusto, è giusto. Tu sei un grande fautore della giustizia quando necessaria. Alla notizia che un infermiere di Roma è stato licenziato per aver girato di TikTok poco carini riferendosi alle condizioni dei pazienti, non puoi che aver annuito. Super responsabilizzato come sei da questo Saturno a favore, oggi assomigli molto al compagno di classe spione che non fa altro che fare soffiate alla maestra su chi ha fatto più rumore durante l’intervallo.

Amore: Giove e Luna sono amici: sono loro a spingerti a chiedere di uscire alla tizia che hai conosciuto sui social…!

Lavoro: il tuo entusiasmo mi piace ma dovresti tenere sotto controllo i piccoli aspetti che spesso ti sfuggono!

Salute: ottima, vedi di dar fondo a tutte le tue energie!

Il consiglio del giorno: compra una nuova borsa, super spaziosa ed organizzata, per tenere in ordine tutto il tuo armamentario. Sei nel mood giusto per rivoluzionare qualcosa della tua quotidianità!

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Un messaggio d’amore da Don Ottaviani, il parroco di Lucca, che ha scelto di aprire il cuore della sua fede anche ai membri LGBT. A suo dire “Dio non fa distinzione fra i suoi figli”. Un messaggio importante e pieno di sentimento… che tu oggi non puoi che condividere. Venere a favore ti aiuta ad esprimere amore anche quando la Luna si mette di traverso come oggi. Sei sempre più convinto che, in fondo, basta un abbraccio stesso per far sparire ogni malumore!

Amore: un po’ permaloso… ma oggi ti comporti così solo perché vorresti più attenzioni!

Lavoro: Mercurio e Marte ti fanno alzare la voce quando sai di aver ragione… ed oggi la alzerai spessissimo!

Salute: un po’ nervoso per colpa della Luna! Non stressarti più del necessario per questioni che, alla fine, non valgono molto…

Il consiglio del giorno: lascia perdere le preoccupazioni inutili. Prova piuttosto a trovarti attorniato da persone che ti amano: a quel punto ogni ostacolo ti sembrerà minuscolo!

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

È stato recentemente venduto il primo prototipo di computer Apple, chiamato Apple-1. Il prezzo battuto è quello di 400.000 dollari americani… e se pensi che, probabilmente, è rimasto nascosto nella cantina di qualche palazzo per diversi anni, potrebbe venirti voglia di andare alla ricerca di oggetti perduti anche negli anfratti della tua magione. Chissà che Luna e Giove non ti facciano rinvenire la collezione completa delle figurine dei calciatori di qualche anno fa. Roba che, sul mercato dell’internet, potrebbe valerti milioni…

Amore: non è che sei freddo… è che Marte è talmente storto che non ti viene naturale lasciarti andare alle coccole!

Lavoro: perennemente con la testa da un’altra parte. La giornata potrebbe concludersi con un nulla di fatto…

Salute: per fortuna c’è la Luna! È l’unica ad aiutarti in questa giornata super complessa e stancante…

Il consiglio del giorno: non scoraggiarti per gli ostacoli di Mercurio e Marte: possono poco contro la fortuna che Giove di porta… devi soltanto crederci un po’ di più.

Voto 5 +

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Il Papa, parlando alla Polonia e citando Wojtyla, ha sentenziato: “il mondo ha bisogno di uomini dal cuore grande”… e sta praticamente parlando di voi. Con Venere a favore e Marte a farle da spalla, le emozioni che spandete nello spazio attorno a voi sono fatte di vibrazioni super positive che non potete far altro che condividere con tutti quelli che amate! Oggi fare delle buoni azioni non solo vi riuscirà semplice ma sarà quasi impossibile smettere.

Amore: Venere e Marte vi rendono piccanti e vi danno una marcia in più!

Lavoro: Mercurio e Venere sono talmente supportivi che vi danno l’occasione di dimostrare le vostre doti concilianti durante le riunioni di reparto. Potreste essere degli “spin doctor” perfetti per far virare gli investimenti dell’azienda dove volete voi!

Salute: ottima! Senza contare che in serata migliorerà anche il vostro umore!

Il consiglio del giorno: dovete assolutamente concedervi un vassoio di pasticcini ed una tazza di cioccolata calda con panna. Meglio se condivisa con qualcuno che vi fa battere il cuore.

Voto 8 +