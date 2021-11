L’oroscopo della settimana dal 15 al 21 novembre 2021: Scorpione e Capricorno si sentono super potenti L’oroscopo per la settimana da lunedì 15 a domenica 21 novembre 2021 vedrà la Luna piena tra Toro e Scorpione. Tra Capricorno e Scorpione c’è un’ottima intesa.

Nell'oroscopo di questa settimana che va da lunedì 15 a domenica 21 novembre 2021 troveremo una importante Luna piena, il 19 novembre, tra i due segni zodiacali di Toro e Scorpione che sarà anche eclissi di Luna. L'eclissi di Luna, ovviamente, può avvenire soltanto nel momento di Luna piena quando quindi la Terra si frappone tra Sole e Luna oscurando quest'ultima. L'eclissi di Luna del 19 novembre sarà la più lunga degli ultimi 100 anni.

Oroscopo settimanale 15 – 21 novembre 2021: le previsioni segno per segno

Mentre l'asse tra Toro e Scorpione, che è l'asse dei beni personali versus i beni comuni, viene messo in discussione, Marte resta nel segno dello Scorpione insieme a Mercurio e Venere si gode il suo lungo soggiorno nel segno del Capricorno dove, te l'ho raccontato la settimana scorsa, sosterà fino a marzo 2022.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Diciamoci la verità, caro Ariete: Venere è un pianeta che di natura ti piace sempre piuttosto poco ma, in questo periodo, sembra proprio che le sue caratteristiche di armonioso compromesso e dolce accettazione anche di ciò che proprio non ti piace siano così lontane da te da rendertele inconcepibili. Praticamente non prendi nemmeno in considerazione l'ipotesi di ascoltare qualcuno che ha delle opinioni diverse dalle tue perché sai bene che il tuo umore potrebbe soltanto cambiare dal non essere d'accordo al volergli mettere le mani al collo.

Voto 6 meno meno se mantieni la calma almeno apparente.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Marte e Mercurio continuano ad essere in opposizione al tuo Sole e tu hai come l'impressione che qualcuno venga a disturbare il tuo sonnellino pomeridiano… Proprio adesso che avevi voglia di coccole, da fare e da farti, di dolcezza e di spensierata leggerezza ci si mette questo pianeta malefico a riempirti l'agenda di impegni e soprattutto a limitare ogni tua capacità di mantenere la concentrazione per più di sette secondi di fila. Vedi di sfoltire gli impegni.

Voto 5 e mezzo perché tu stressato sei insopportabile.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Hai presente, caro Gemelli, quelle persone che, qualsiasi sia l'argomento, hanno sicuramente qualcosa da dire perché l'hanno letto, studiato, visto, visitato o hanno un parente che ha fatto una di queste cose? Ecco, quella persona per questi giorni sarai proprio tu! La tua testolina viaggia così velocemente che nemmeno tu riuscirai a fermarla tanto che spesso ti troveremo a intrattenere diverse conversazioni contemporaneamente con diversi mezzi di comunicazione: sguardi, social, linguaggio del corpo e comunicazione tradizionale saranno usati tutti fumanti.

Voto 7 per l'allenamento intellettuale.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Sai che cosa sia, caro Cancro, la "sordità selettiva"? È quello che ti consiglio di mettere in atto per questa prossima settimana quando Venere in opposizione ti renderà assolutamente impossibile sorridere dolcemente a chiunque ti faccia innervosire e farti innervosire sarà davvero questione di un attimo. In compenso, tutte le energie che risparmerai da discussioni evitate attraverso la sordità selettiva, potranno essere utilizzate per del sano e soddisfacente sesso. Mi pare un ottimo compromesso.

Voto 6 per il sesso come compromesso.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Sarà meglio darti ragione fin da subito perché proprio non sopporterai di dover perdere tempo prezioso per spiegarci quanto siamo irrimediabilmente in torto. Che poi, spessissimo ti troverai nella situazione di voler dire un sacco di cose ma non trovare le parole, un po' come le chiavi nella borsa quando sei davanti al portone. Il miglior consiglio che io ti possa dare è di mantenere la calma e soprattutto darti alla lettura serale dato che di sesso non se ne parla.

Voto 6 e mezzo per le letture serali.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

L'ordine è un aspetto fondamentale della tua vita perché, quello che spesso al di fuori viene considerato un maniacale bisogno di tenere tutto sotto controllo, è in realtà la tua modalità di placare ogni genere di ansia e paura nell'organizzazione di ciò che ti circonda. L'intelligenza, che detieni in grande quantità, ti aiuta ad organizzare pensieri e progetti proprio come faresti nella tua nuova libreria. Ti sembra davvero di essere nel periodo più fruttuoso della (tua) storia.

Voto 9 e mezzo e se vuoi ci sarebbe anche il mio studio da mettere in ordine.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Hai come la sensazione di vivere una vita che non ti appartiene: un total black decisamente poco ragionato e poco accessoriato nell'outfit, un pranzo arrangiato e magari addirittura riscaldato senza nemmeno la tovaglietta all'americana e uno scarsissimo desiderio di accogliere il bello attorno a te. Quasi quasi ti dà fastidio anche cambiare l'acqua ai fiori o rispondere "buongiorno" al portinaio che ti tiene aperta la porta d'ingresso.

Voto 6 scarso ma non ci guardare con sufficienza, ok??

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Occhio Scorpionaccio! Tutte queste energie a tuo favore potrebbero, ogni tanto, sfuggirti decisamente di mano. Si sa che per uno Scorpione le infinite sfumature di grigio non esistono e che, tra il bianco e il nero, preferisci decisamente il nero: più sexy e molto più intenso. Per questo, quando anche Marte si trova nel tuo segno zodiacale, come in questa settimana, sarà impossibile trattenerti dal testare, fino a stressarle, tutte le situazioni intriganti e piccanti che riuscirai a trovare.

Voto 9 per il checking di situazioni hot.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Quanto ti piace quando le cose vanno tutte secondo i tuoi gusti! Anzi, invece di sentirti il solito segno di fuoco che domina con proposte fattive e certezze infallibili, dedicherai la prossima settimana a studiare, imparare, addirittura metterti in discussione. Ti piacerà tantissimo sentirti quasi come se fossi ritornato ai tempi dell'università quando il mondo là fuori era ancora un immenso territorio tutto da scoprire. Ti brillano gli occhi e stai ad ascoltare chi ti circonda: miracolo!

Voto 7 e mezzo per l'apprendimento veloce.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Sembra proprio che i tuoi valori personali, la tua scala delle priorità, il tuo modo di suddividere il tempo tra piaceri e doveri abbiano subìto una grande rivoluzione. Venere si è ormai sistemata nel tuo segno zodiacale come si fa nella casa di città quando si torna dal mare per svernare al calduccio. Ecco, anche tu, non vedrai l'ora di infilarti in situazioni confortevoli: dal divano alle coccole, dal piacere di cucinare tutto il pomeriggio per qualcuno al desiderio incontenibile di veder sorridere chi ami. Mi starai mica diventando un romanticone!?

Voto 8 e mezzo per il romanticone (in realtà mi piace).

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Al primo amico che ti ripropone una delle frasi di incoraggiamento cariche di ottimismo e di visione illuminata del cosmo che cospira per aiutare ogni singolo essere umano, sei pronto a tirare un pugno! Non che tu abbia perso la tua spiritualità ma, piuttosto, per colpa di Marte e Mercurio insieme a sfavore sei pronta a trovare un difetto anche nel monaco zen giunto all'ascetismo più totale. Consiglio poche attività ma molto pratiche.

Voto 5 per l'insofferenza (cosmica anche quella).

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Non hai davvero nessuna intenzione di scendere da quella mongolfiera che, galleggiando lassù tra le nuvole, ti fa stare proprio dove vuoi stare. Con tutti questi pianeti a favore tenere i piedi ancorati per terra sarebbe davvero uno spreco! Invece tu hai voglia di darti alla creatività, agli ideali, ai grandi progetti, agli amori sconfinati anche se esistessero solo nel perimetro della tua testolina. Chi ami si sentirà come scritturato tra i protagonisti di una commedia d'amore con inattesi risvolti piccanti.

Voto 10 e se c'è un posto sulla mongolfiera vengo anche io.