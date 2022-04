L’oroscopo di oggi 13 aprile 2022: Gemelli e Sagittario non sanno quel che dicono L’oroscopo di oggi, mercoledì 13 aprile 2022, con la Luna nel segno della Vergine ci aiuta a riprenderci dalla confusione generata ieri dalla congiunzione netta tra Giove e Nettuno i cui influssi saranno sentiti ancora per un po’. Ecco le previsioni astrali segno per segno!

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sull'oroscopo di oggi, mercoledì 13 aprile 2022, non ho molto da dire… Sarà che ci dobbiamo riprendere dalla congiunzione di Giove a Nettuno nel cielo di ieri che ha decisamente portato confusione, ansie, insonnie o deliri onirici. Insomma un subbuglio nelle teste e nei cuori, che durerà fino a tutto il weekend. Oggi godiamoci almeno la Luna in Vergine che tenta di rimettere a posto le cose.

Quindi con la Luna nel segno della Vergine ma ancora una congiunzione potente in Pesci il segno fortunato oggi è lo Scorpione, anche se avrà ben poca voglia di rilasciare dichiarazioni. Il segno sfortunato è il Gemelli, perso senza trovare un'indicazione corretta su dove andare.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Oggi sei particolarmente dedito a stilare le buone regole a favore della comunità proprio grazie a Saturno in sestile. Infatti pare essere proprio uscito dai tuoi appunti il divieto delle sigarette nelle spiagge di Barcellona. Finalmente si potrà stendere la stuoietta per prendere il sole senza dover fare un’accurata pulizia di mozziconi che affiorano da sotto la sabbia. Bravo!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: vedrai che con i modi garbati e un po’ di sana galanteria riuscirai a far palpitare il tuo cuoricino e magari ci scappa un pudico bacetto. Ma proprio uno eh. Lavoro: il duro e costante lavoro mal si sposa al tuo entusiasmo. Più che dietro ad una scrivania vorresti zompettare da una pausa caffè all’altra. Salute: godi ancora in questa giornata con il buon Marte che ti carica meglio di un cioccolatino al caffè. Tra un paio di giorni cambia tutto. Il consiglio del giorno: dobbiamo tutti rivedere le nostre abitudini per cercare di tenere gli ambienti condivisi il più possibile puliti. Intanto per gli amanti del fumo, esistono simpatici portaceneri portatili. Se proprio non no si può resistere, sarebbe opportuno non gettare i mozziconi in ogni dove. Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Toro

Per la gioia dei tuoi occhi, del tuo palato e del tuo spirito, le vetrine dei negozi e delle pasticcerie di tutte le città sono piene di dolci e uova di cioccolato decorate per la Pasqua. Anche la Luna a favore oggi ti suggerisce che è arrivato il momento di festeggiare e di concederti ancor di più i piaceri della gola. Da uno a dieci quanto sei contento? Mille?

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore è concreto, affidabile, stabile e decisamente molto godurioso. Non puoi desiderare di meglio. Lavoro: sei finalmente il centro operativo di tutto l’ufficio, non va avanti nulla senza un tuo ok. Hai tutto sotto controllo. Salute: pregusti già l’arrivo di Marte a favore che ti aiuterà ad ingranare una marcia in più sia a livello fisico che mentale. hai già indossato la tuta da pilota come Valentino per fare le prove generali, vero? Il consiglio del giorno: la Pasqua o ai è dietro l‘ angolo ed è arrivato il momento di acquistare le uova di cioccolato. Da quelle artigianali ai classiconi del super mercato, hai solo l’imbarazzo della scelta. Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Dopo che avete appreso la notizia dell’esistenza di un museo dedicato agli influencer a Stoccolma con tanto di galleria dedicata ai selfie vorrete subito far approvare e realizzare una delle vostre strampalate idee. Vi avverto già che tra la Luna e Giove entrambi in quadratura come minimo vi dovrete destreggiare in una fitta pila di documenti burocratici da firmare tanto da farvi passare tutto l’entusiasmo. Sarebbe meglio rimandare.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: dovreste arrendervi al fatto che la realtà non corrisponde alle vostre fantasie. Il timido e imbarazzato sorriso del barista non è un invito a cena. Chiaro? Lavoro: dovreste unicamente affidarvi ai dati perché le vostre previsioni di crescita di fatturato probabilmente funzionano su un altro pianeta, non di certo qui sulla terra. Salute: state sovrastimando la vostra capacità di resistenza. Per cui non stupitevi se dopo una giornata a spostare mobili in casa da soli sareste sfiniti con tutto il soggiorno in totale soqquadro. Il consiglio del giorno: prima di lanciarvi in nuovi progetti e idee anche se ne siete completamente innamorati, un bel business plan per valutare la fattibilità è d’obbligo. Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Cancro

L’amore avvolge tutto con una bellissima luce rosa proprio grazie ai buoni influssi di Venere. Sei così positivo sui sentimenti che alla notizia del fidanzamento ufficiale dei Bennifer stai già immaginando il meraviglioso abito da sposa e la cerimonia piena di promesse d’amore strappalacrime. Spero proprio tu abbia ragione.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: sei più corteggiato di Edwina Sharma, perché come lei sei il diamante della stagione. Lavoro: la fortuna continua a favorirti, già che ci sei una puntatina al casinò sarebbe d’obbligo per rimpolpare le tue finanze. Salute: non hai nulla da invidiare ai divi sulle copertine dei magazine. Venere ti illumina meglio di un flash del fotografo. Il consiglio del giorno: bisognerebbe saper vedere il mondo sotto una luce positiva sempre, anche quando il bicchiere è mezzo vuoto. Ricordatelo! Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Sarai felice di sapere che da oggi c’è un modo per evitare le chiamate dai call center. Invece di sbattere il telefono rischiando di romperlo puoi iscrivere il tuo numero ad uno specifico registro. Purtroppo con Mercurio che non ha alcuna intenzione di aiutarti in questa impresa non sono sicura che saprai bene da che parte iniziare. Non ti inalberare subito perché potrai tranquillamente aspettare e fare questa procedura quando il pianeta del pensiero tornerà a tuo favore, a breve.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: fino a quando non imparerai come sia più conveniente flirtare il tuo destino resta un bel due di picche. Dovresti prendere spunto dal savoir faire di Anthony Bridgerton, chiaro?Lavoro: tutto torna a essere lento e burocratico peggio di quando si fa la richiesta della carta d’identità digitale presso il comune di Roma. Salute: sai già di non splendere per forma fisica e buon carattere ma almeno hai iniziato ad ammetterlo. Chi ben comincia… Il consiglio del giorno: cerca di non prendere tutto sul personale. Alzare la voce e agitarti come in una tragedia greca non porta da nessuna parte. Voto 5

L'oroscopo di oggi per la Vergine

So bene che ami stare nell’ordine e nel pulito e sei informata su tutte le novità del momento. Anche lo spray ai funghi che pulisce l’aria di New Delhi per te non è l'ultima scoperta della scienza perché lo conoscevi già. Con Mercurio dalla tua sei un passo avanti a tutti.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: puoi sopperire al tuo scarso sex appeal usando sapientemente le parole. Ricorda che anche il cervello vuole essere sempre stimolato, non solo le parti basse… Lavoro: la tua avanzata verso una carriera luminosa è lenta ma sicura. Ad ogni tuo passo parte subito un applauso. Salute: oggi potresti prenderla proprio comoda e saltare l’immancabile appuntamento in palestra, per la gioia dei tuoi muscoli sfiniti. Il consiglio del giorno: per avere un mondo più pulito dobbiamo tutti contribuire, dalla raccolta differenziata a consumi più coscienziosi e magari, quando si può tornare a spostarsi a piedi. Più facile a dirsi che a farsi. Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Nonostante tu sia l’incarnazione delle buone maniere e del galateo, con Venere che non è proprio dalla tua potresti cadere in fallo. Come il cameriere a ‘Che tempo che fa’ che si è talmente emozionato alla vista di Sabrina Ferilli che l'ha annaffiata con del prosecco. Saper controllare le emozioni è un’arte tutta da imparare.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: l’educazione prima di tutto. Chiedere ‘permesso’ prima di un amplesso passionale per te è d’obbligo. Lavoro: anche se da una parte tutto questo controllo e prevedibilità ti piace perché finalmente riesci ad organizzarti, in realtà sei in preda ad una noia mortale. Salute: forma e prova costume non ti temo. Forse è un tantino presto per cantar vittoria. Ne riparliamo dopo l’imperdibile pranzo di pasqua e pasquetta. Il consiglio del giorno: le emozioni non si possono controllare e questo è proprio il bello. Dov’è finita tutta la tua spontaneità? Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Di recente si è scoperto che il prezzo dei voli tra Italia e USA è più caro, fino ad un trenta per cento, se i biglietti sono acquistati dall’Italia. Se non avessi Mercurio in opposizione secca sono certissima che troveresti subito il modo per aggirare la situazione. Purtroppo ora non è possibile fare affidamento sulle tue rinomate qualità di smanettone. Per programmare le vacanze estive bisogna aspettare il mese prossimo.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: c’è una fioca luce in fondo al tunnel ma non sufficientemente visibile per farti muovere di un solo passo, anzi, giri la coda e continui tranquillamente a startene nella tua adorata tana. Lavoro: ti senti come Asterix e Obelix che devono superare la prova negli uffici burocratici dell’antica Roma. Invece di sotterrarti sotto la pila di scartoffie prendi coraggio e inizia a fare domande di chiarimento su qualsiasi punto. Non devi mica fare tutto tu, giusto? Salute: stare tranquillo in silenzio sul divano per te è davvero libidinoso. Soprattutto se da solo. Il consiglio del giorno: siamo quasi al dunque per prenotare le vacanze estive, anche se la vedo durissima trovare delle interessanti offerte. Rimanere nella nostra bella Italia, non sarà poi tanto male. Voto . 5 +

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Vorresti tanto accompagnare il bel Alberto Angela sui luoghi del Titanic per ristudiare le dinamiche del famoso incidente. Con la Luna e Giove che ti annebbiano la mente peggio della notte in cui il panfilo si schiantò contro l’Iceberg, non sei la persona giusta per dare man forte ad una spedizione scientifica. Devi ammettere l’evidenza.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: sei come un giocatore che non conosce le regole e fa mosse a caso. Un vero disastro. Lavoro: credo che non riuscirai a stare fermo ancora per molto. Rischi davvero di morire di noia. Salute: hai ancora un buon livello di energie ma al momento non sai bene come usarla. È un vero spreco. Il consiglio del giorno: per far parte di un gruppo di studi non basta essere simpatico e di buona compagnia. Ahimè, ci vogliono le competenza. Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Questo è un ottimo periodo per riportare alla gloria le tue grandi idee proprio grazie a Mercurio. Allo stesso modo anche Renato Zero ha deciso di ravvivare la sua amatissima Roma con una serie di concerti al Circo Massimo al motto di ‘Roma ai romani’. I sorcini della capitale sono tutti in fermento.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: sei in una vera luna di miele dove ogni giorno c’è una bella sorpresa, oggi in programma c’è il riscaldamento muscolare direttamente sotto le coperte. Non male vero? Lavoro: se qualcuno crede di potersi approfittare di questo tuo momento di bontà si sbaglia di grosso perché quando si parla di numeri e di soldi diventi una macchina da guerra. Salute: sei tronato più bello e attraente del più bello tra i divi del cinema. Vedo già il tuo petto che inizia a gonfiarsi, vero? Il consiglio del giorno: il tuo obiettivo è portare valore e prestigio e per una volta pensi che ne debbano godere prima gli altri che te stesso. Sono piacevolmente stupita. Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Sei così confuso e poco perspicace a causa di Mercurio in quadratura che anche tu ti sei unito alla folla impazzita a Times Square per lo scoppio di tre tombini. Sei così disorientato che potresti fare la fine di Giovanni senza Paura che una sera guardando la sua ombra muore per lo spavento.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: non credi nelle favole anzi, quando tutto diventa troppo impegnativo e tradizionale, teli a gambe levate. Lavoro: cogli questa occasione per partire alla ricerca di te stesso e di quello che vuoi fare. Mi sembra un’ottima idea. Salute: Marte ti favorisce ancora, puoi tranquillamente bighellonare fino a tarda notte senza alcuna fatica. Il consiglio del giorno: nei momenti di emergenza avere il sangue freddo e capire che cosa stia realmente succedendo non è da tutti, quindi ascolta il tuo bell’intuito e mettiti a correre a gambe levate. Alla Forest Gump per intenderci. Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Chissà se il nuovo osservatorio che si è posto come obiettivo di dare una forma all’universo riuscirà in questa impresa impossibile. Voi l’universo lo vedere senza forma e senza confini e con Giove congiunto a Nettuno la sensazione che sia immenso e non definibile è ancora più forte. Questa necessità di dover quantificare tutto non è per nulla affine ai vostri principi.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: non è da voi fare un nome e una forma ai vostri sentimenti neanche quando è proprio la Luna a chiedervelo. Su certe cose siete irremovibili. Lavoro: state mettendo mattoni no su mattoncino come se fosse un bel Lego, al momento non è molto chiaro il risultato. bisogna attendere che la costruzione sia finita. Salute: le vostre sinapsi lavorano a pieno ritmo, possono reggere ore di fitta e concentratissima attività mentale. Il consiglio del giorno:: lasciare qualche mistero irrisolto per voi è fondamentale perché dare limiti e definizioni è come togliere il ‘sale’ dalla vita. Voto 8 –