L’oroscopo della settimana dall’11 al 17 aprile 2022: Acquario e Gemelli si godano le ultime energie Quanta spiritualità nell’oroscopo della settimana che va da lunedì 11 a domenica 17 aprile 2022. I tanti pianeti nel segno dei Pesci e la Luna piena di sabato saranno all’insegna del romanticismo. Ecco le previsioni astrali della settimana segno per segno!

Eccoci qui con l'oroscopo della settimana, che va da lunedì 11 a domenica 17 aprile, come da buona abitudine di ogni domenica pomeriggio. Nelle previsioni astrologiche per la prossima settimana, Pasqua compresa, troviamo fortissimo il desiderio di goderci il tempo libero grazie a Venere in Pesci, Mercurio in Toro e alla congiunzione fortissima tra Giove e Nettuno.

Oroscopo settimanale 11-17 aprile: le previsioni segno per segno

La settimana di Pasqua ha un oroscopo molto spirituale, mi sembra in sintonia! Questa congiunzione di Giove a Nettuno, Venere in Pesci e la romanticissima Luna piena del 16 aprile sono tutte nella direzione del volersi bene, approfittiamone!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Peccato per quel Mercurio che ti ha abbandonato che ti faceva sentire davvero sempre sul pezzo. Succede! In compenso però ricordati che questo momento è un'ottima occasione di rispolverare la spiritualità in ogni angolino. Anzi, vai proprio a prenderti quelle sensazioni profonde che troppo spesso eviti solo per pigrizia. Possibile che ti vedremo meditare all'alba perso nell'orizzonte.

Voto 7 per le nuove esperienze.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Il periodo non è dei migliori ma Mercurio nel tuo segno serve proprio a renderti più sensibile verso le cose da capire, da annusare, da scegliere e da decidere un po' così, senza grandi certezze ma con la possibilità di enormi esperienze. Non so se mi hai capito ma se sì dovresti aver già preso in mano un blocco degli appunti per decidere quale sia la tua prossima mossa.

Voto 7 e ho grandi aspettative.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Sfrutta per tutta la settimana Marte a favore prima che, nel weekend, passi a sfavore. Prendi ferie per andare in bicicletta, fare sesso, flirtare, divertirti come un matto. Poi, con Marte e Venere tutti e due a sfavore sarai intrattabile quindi potrai concentrarti sul lavoro da smaltire. Che ne dici, ti piace questo programma??

Voto 7 e mezzo ma solo fino a venerdì.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Meraviglioso, bellissimo, dolcissimo, sensibilissimo, persino simpaticissimo. Ho detto abbastanza issimo?? Bene, quindi sappi che questa è una settimana nella quale spingere sull'acceleratore come se fossi un pilota di formula uno al tuo ultimo giro di circuito e in testa. Hai ottimissime probabilità di finire sul podio applaudito!

Voto 9 e mezzo e collane di fiori per te.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Sai qual'è la caratteristica principale per la quale Saturno contro (cioè in opposizione) è ritenuto una vera scocciatuta?? Perché la sua arma principale con la quale ci fa capire che stiamo andando in una direzione sbagliata è la frustrazione. Maleducatissimo, insomma. Quindi con Saturno e Marte contro e Mercurio a sfavore direi che la sensazione di non capire davvero nulla di quello che stai vivendo sia costantemente in modalità ON.

Voto 4 e mezzo e cerca un oracolo.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Per fortuna torna Mercurio a favore e tu torni nel pieno delle tue facoltà intellettuali. Dico per fortuna perché tra Giove, Nettuno e Venere tutti a sfavore direi che la confusione regna sovrana nella tua testolina e persino nel tuo cuore. Preparati che dalla prossima settimana peggiora! (Ma io ti ho avvisata, eh??).

Voto 5 senza miglioramento in vista.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Quanta voglia hai di divertirti, Bilancina?! Non ti capitava da tempo e adesso non ti farai scappare nemmeno un minuto di balli, canti, feste e aperitivi con le amiche. Anzi, adesso che grazie a Mercurio è tornata anche la voglia di chiacchierare direi che le tue telefonate saranno lunghissime, quasi come un viaggio intercontinentale. Ma ci piacerà tantissimo ascoltarti.

Voto 8 per l'energia.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

A parte il fatto che vorresti essere da solo in tutto l'universo, per il resto direi che le cose sono andate anche peggio di così. Il problema sta proprio nel momento in cui ti tocca confrontarti con le persone che ti circondano delle quali pensi quasi sempre il peggio possibile. Colpa di Marte, Saturno e anche Mercurio tutti a favore che ti rendono stanco e irritabile come chi aspetta un treno con 3 ore di ritardo. Ho reso l'idea??

Voto 5 ma vedrai che le cose migliorano dal weekend.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Diciamo che se abbiamo bisogno di qualcuno che ci tiri su il morale con un po' di comprensione e dolcezza, tu non sarai certo la persona più giusta. Pur con tutto l'eventuale impegno, eh?? La dolcezza non fa parte del tuo bagaglio quotidiano e preferisci di gran lunga sport estremi che rimpolpino la tua adrenalina. Come darti torto??

Voto 6 scarso per la poca empatia.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

La vita continua a regalarti meravigliose sorprese e soprattutto a renderti attento e capace di godere di piaceri come l'amore, la gentilezza, l'empatia, la dolcezza e la gratitudine che di solito sarebbero stati un po' più in là nel tuo elenco di valori fondamentali della vita. Quindi potrebbe essere questo il momento in cui il Capricorno esce dal bozzolo per diventare farfalla!

Voto 8 e tanto amore.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Marte ti dona ancora moltissime energie e tu hai voglia di sfruttarle tutte per imprese quasi eroiche. Ho detto eroiche ma avrei anche potuto dire erotiche, quindi vedi tu! Di sicuro la contemplazione non fa per te che hai voglia di sudare, dentro o fuori dal letto. Beato chi ti sta attorno che ti avrà pieno di iniziative e di progetti!

Voto 8 e mezzo per la grinta.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

E' davvero il vostro momento Pesciolini e direi che ve lo meritate tutto ma soprattutto che sapete bene come sfruttare ogni singolo minuto in cui le stelle sono a vostro favore. Direi che anche questa settimana è fatta per amare ogni singolo pezzetto di natura che sia stata messa sulla Terra, dagli esseri umani ai fiori passando anche per le cimici che si piazzano sui panni stesi sul balcone. Quando si ama si ama fino in fondo.

Voto 10 e lode!