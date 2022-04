La congiunzione Giove-Nettuno in Pesci torna nel 2022 dopo 166 anni: ecco cosa significa Nel periodo tra l’8 e il 12 aprile, Giove e Nettuno si congiungono nel segno dei Pesci dopo 166 anni. Questa congiunzione sarà molto potente e porterà grande emotività ma anche il rischio di paure e ansie amplificate.

Giove e Nettuno si congiungeranno a 23 gradi del segno dei Pesci tra l'8 e il 12 aprile 2022 dopo 166 anni. Questo evento è molto importante tanto che, possiamo dire, influenzerà buona parte del primo semestre del 2022, andando ben oltre il momento specifico della congiunzione.

Giove è il pianeta dell'abbondanza, della convivialità, del benessere anche economico, dell'accumulo dei beni, dell'ottimismo e della sicurezza oltre che della parola. È un pianeta "benefico" nel senso che le sue caratteristiche sono quasi tutte buone, favorevoli. Nettuno è il pianeta dell'idealizzazione, della fantasia, dell'amore cosmico, della spiritualità, legato ai sogni ma anche alle illusioni, alle vie di fuga dalla realtà.

La congiunzione di Giove a Nettuno potrebbe portare ad un'esplosione creativa, come ad esempio è successo nella letteratura francese del 1856, appunto 166 anni fa con la scorsa congiunzione dei due pianeti in Pesci. Questa congiunzione può portare anche ad una grande movimentazione ideologica, espressione empatica, compassionevole e umanitaria. La nostra parte psichica profonda è molto sollecitata. A livello economico è un aspetto legato all'inflazione.

Giove congiunto a Nettuno nel segno dei Pesci: sensibilità sconfinata

Facciamo chiarezza: Giove e Nettuno si congiungono una volta ogni 13 anni circa il che, capirete bene, astrologicamente parlando è una distanza temporale davvero breve. Il punto è che adesso si congiungono nel segno dei Pesci dove sia Giove sia Nettuno sono molto potenti. Ovvero le loro caratteristiche sono esaltate e quindi si esperimono al meglio di sé.

I Pesci sono un segno zodiacale legato a tutto ciò che è spirituale, dalla filosofia alla religione, dalla creatività all'empatia fino all'immaginazione spinta e all'introspezione profonda (è un segno d'acqua). Queste caratteristiche quindi saranno particolarmente stimolate con la congiunzione di Giove e Nettuno. Aspettiamoci un periodo nel quale i sogni saranno più intensi, in cui perdere il controllo sul reale amplificando le emozioni, la creatività e le illusioni. In questo periodo rischiamo di "gonfiare" i sentimenti in ogni direzione, allo stesso modo però il distacco dai binari del reale è utile per inventare cose nuove, per interrogarci sui nostri veri bisogni esistenziali, per ascoltare la parte profonda del nostro io.

Gli effetti sull'oroscopo della congiunzione Giove-Nettuno in Pesci

La congiunzione tra Giove e Nettuno avviene a 23 gradi del segno dei Pesci quindi ad esserne coinvolti "positivamente" saranno i nati nella terza decade di Toro, Cancro, Scorpione, Capricorno e Pesci stessi. Oppure chi, nel proprio tema natale, ha pianeti personali importanti intorno al grado 23 dei segni citati. Chi ha questo transito può contare su una maggiore sensibilità, emotività, immaginazione ma anche su un'amplificazione delle paure, delle illusioni (mettendosi quindi a rischio delusione). È un transito ottimo per dedicarsi un momento di solitudine e di ascolto profondo magari usando anche tecniche come la meditazione, lo yoga, il reiki o simili.

Questa congiunzione invece solleciterà in modo più sfidante e difficile la terza decade di Gemelli, Vergine e Sagittario ma anche chi nel proprio tema natale ha pianeti personali importanti intorno al grado 23 di questi segni. In questo caso c'è un momento di confusione, proprio di perdita del controllo e delle certezze, un momento di insicurezza, con la sensazione di allontanarci dalle cose e dalle persone che amiamo. Giove e Nettuno a sfavore non sono buoni per gli affari e la sfera economica in generale e possono portare a rimettere in discussione i nostri valori principali. Anche prendere decisioni importanti con questi pianeti a sfavore è rischioso perché possiamo non vedere le difficoltà reali oppure farci prendere dalle ansie più del dovuto.