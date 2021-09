L’oroscopo di oggi 10 settembre 2021: Scorpione e Cancro dalla lacrima facile È in arrivo nell’oroscopo di oggi, venerdì 10 settembre 2021, la Luna nel segno dello Scorpione che, a differenza della Luna in Bilancia, si sfrega le mani dal desiderio di sollecitare e movimentare i nostri sentimenti e le nostre emozioni. Tranquillità questa sconosciuta! Contemporaneamente, Chirone sarà opposto a Mercurio facendo tornare a galla un antico bisogno di essere compresi fino in fondo.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo di oggi, venerdì 10 settembre 2021, proprio durante la prima mattinata la Luna entrerà nel segno dello Scorpione che, rispetto alla Luna in Bilancia dei giorni scorsi, porterà il nostro satellite a renderci più sensibili, certo, ma anche decisamente più lunatici e pronti a mettere il muso, offenderci o arrabbiarci per cose di poco conto. Si sa, che quando abbiamo a che fare con una maggiore capacità di esplorare i nostri sentimenti e le emozioni, dobbiamo anche fare i conti con l'instabilità di queste, un po' come se stessimo su di una canoa in mezzo al mare ma ad ammirar le stelle.

Con oggi e nei prossimi giorni avremo nel cielo astrologico l'opposizione tra Chirone e Mercurio. Chirone non è un pianeta ma un planetoide che indica la nostra ferita di nascita, quella che in modo definitivo non si rimarginerà mai e quella che probabilmente lavoreremo tutta la vita per curare. L'opposizione di Mercurio a Chirone può riportare a galla, soprattutto ai segni cardinali (Cancro, Capricorno, Ariete e Bilancia) quella sensazione di non essere capiti, compresi e protetti come invece si avrebbe bisogno. E' necessaria un'overdose di coccole.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Mercurio quadrato ti preoccupa. Hai paura di dimenticare password, pin e codici di sicurezza e, ancor peggio, di poter far si che qualche malintenzionato possa scoprirli! Niente paura: hanno appena annunciato un prossimo smartphone a prova di ogni hacker dal nome tecnologico: “Nitro Phone 1”! Con lui sarai in una botte di ferro e nessuno potrà nuocerti! Visto!? Il fatto che la Luna si sia spostata potrebbe pure portare buone notizie, una volta tanto!

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: la Luna lascia l’opposizione permettendoti, almeno per un po’, di mostrarti meno scontroso e leggermente più affabile. È un buon punto di partenza, no?

Lavoro: per colpa di qualche piccola incomprensione, l’ordine che ti aspettavi fosse già in spedizione è ancora in magazzino…

Salute: spossatezza generale. Avresti bisogno, come minimo, di una ventina di giorni di ferie accessori!

Il consiglio del giorno: comprendo l’entusiasmo per una Luna non più arrabbiata con te ma non credo sia ancora arrivato il momento di prendere di petto qualche questione che non vedi l’ora di risolvere. Temporeggia ancora un paio di giorni e vedrai: sarà molto più facile affrontare chiunque!

Voto 6 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Fare marcia indietro a volte può anche essere sintomo di grande maturità. La Luna di oggi, opposta e antipatica, potrebbe indurti a ripensare ad alcune scelte fatte e a ritrattarle. Non prenderla come una sconfitta personale: può essere un’occasione di riparare i tuoi errori e rimettere le cose al loro posto! Pensa che anche il padre di Britney Spears ha deciso finalmente di rinunciare alla custodia sulla figlia lasciandola finalmente libera di fare la sua vita!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: il serbatoio del romanticismo si sta rapidamente svuotando.

Lavoro: devi fare i conti con imprevisti e colleghi che non hanno proprio voglia di seguire le istruzioni date! Solo la tua proverbiale pazienza può aiutarti.

Salute: umore a livello infimo e sprofondato. Questa Luna potrebbe darti problemi e toglierti pure l’allegria.

Il consiglio del giorno: evita in tutti i modi di metterti a riordinare casa. Potrebbe coglierti un momento di atavica furia da sfogare tutta sui tuoi conviventi lanciando piatti e ciabatte. (E Marte potrebbe aiutarti persino a mirare bene sul bersaglio!).

Voto 6 –

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Si dice che fra Anna Wintour e Will Naghy si sia riacceso il sacro fuoco della passione! Magari anche lei sente ancora gli influssi di questa Venere come li sentite voi! Anche se molto lontani da giochini erotici in camera da letto, a causa di questo Marte opposto, avete ancora una mezza Ida di scrivere un messaggino fintamente equivoco a quel collega carinissimo che è appena entrato nel vostro team! Chissà… magari il pianeta dell’amore va la manda buona!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: perdete un po’ di entusiasmo: Venere sta per fare le valigie e lasciare che siate voi a portare avanti le vostre conoscenze!

Lavoro: spronati a dare il tutto per tutto. Ci sono interessanti risvolti e proposte che non vedere l’ora di raccogliere per mettervi alla prova.

Salute: le energie fisiche sono da trattare come una dispensa quasi vuota in cucina: con parsimonia e ottica del risparmio.

Il consiglio del giorno: ripartite il lavoro fra voi e i vostri collaboratori. Non avete di certo le energie per accollarvi tutti i compiti ma siete abilissimi con l’organizzazione! Chiedete consiglio a Mercurio e sarete a cavallo!

Voto 7 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Un po’ confuso, un po’ stizzito e, se vogliamo, anche leggermente ironico. Come Lino Banfi si fa strada fra le accuse del Moige per il suo “porca pu*ena” del famoso spot televisivo, anche tu oggi affronti gli ostacoli con un mezzo sorriso stampato in bocca! Sei convinto che un po’ di ironia, unita a della buona empatia, possa aiutarti a superare anche le critiche più dure che ti vengono mosse… Gioca tutte le tue carte: la Luna sembra sapere quello che fai ed è pronta a sostenerti!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: terremoti emotivi che, finalmente, lasciano intravedere la soluzione per qualche tuo dramma personale. Tieni duro: siamo quasi arrivati alla fine di questo difficile periodo!

Lavoro: non fidarti di parole volanti dette di straforo. Chiedi mail scritta e ben chiara.

Salute: Mercurio mina alla base la tua attenzione e la tua capacità di concentrazione… ma, per la prima volta dopo tanto tempo, oggi riesci a preoccupartene di meno del solito!

Il consiglio del giorno: ascolta qualche timido impulso a coccolarti che potrebbe balenarti in testa oggi. La Luna riuscirà sicuramente a convincerti a prendere almeno un dolcino al super mercato da gustarti come premio! È la ricompensa giusta per essere quasi uscito illeso dal periodo trascorso!

Voto 7

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Avresti bisogno di uno dei parcheggi costruiti a Monaco recentemente. Uno di quelli dove le auto vengono rifornite e pure lavate nello stesso momento. Certo, potresti anche optare per una ultra tecnologica SPA dove poter ricaricare le batterie! Oggi che la Luna torna a farsi quadrata sembra davvero difficile mantenere la concentrazione e dare il meglio! Non temere: almeno Mercurio è dalla tua e riuscirà, in qualche modo, a darti supporto sufficiente!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: inizia a salutare tutti i tuoi contatti ancora aperti sulle chat di incontri. Avvisali che stai per prenderti una vacanza…

Lavoro: idee geniali e progetti imbattibili… ma devono prima passare per il nulla osta del boss che sembra essere particolarmente pignolo ultimamente.

Salute: l’umore si guasta come un pomeriggio col pic-nic al parco improvvisamente rovinato da un temporale… colpa della Luna!

Il consiglio del giorno: rimani ligio ai tuoi programmi e non improvvisare! In giornate come queste è meglio non convincersi di essere in grado di fare più di quanto ci si è ripromessi… il rischio è quello di non concludere nulla di concreto.

Voto 6 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Ad Israele è stato tentato, ed è riuscito, uno degli interventi di chirurgia infantile più difficile mai tentati! Una coppia di gemelle siamesi sono state separate con successo permettendo ad entrambe di sopravvivere e di vivere l’inizio di una vita stupenda! Per affrontare prove del genere ci vuole il pelo sullo stomaco e tanto tantissimo coraggio! Grazie a Marte, questa verve è già in tuo possesso e riesci senza problemi a far fronte a qualsiasi ostacolo… anche il più complesso!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: non vorrei dirlo troppo forte ma sembra che ci sia in programma un revival di questa estate per te! Prepara il tuo intimo migliore!

Lavoro: dai ascolto alle tue percezioni e abbandona, per un momento, calcoli e previsioni sui grafici: anche sul lavoro potrebbe esserti utile andare “a sentimento” ogni tanto!

Salute: ben supportata da pianeti importanti: è impossibile scalfirti!

Il consiglio del giorno: regalati un libro di cucina macrobiotica! Potrebbe essere il tuo nuovo hobby in cucina in grado di farti anche riprendere il controllo della tua linea!

Voto 7 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Poco importa se Chan Hong Meng, celebre ristoratore ambulante di Singapore insignito fino a pochi giorni fa della stella Michelin, ha perso il titolo della famosa guida! Il valore del suo piatto di noodle di pollo rimane invariato e tutti continuano comunque a chiedergliene una porzione una volta che passano vicino al suo negozio! A te, come a lui, questa Luna che se ne è andata non fa poi così effetto: rimangono sempre altri pianeti pronti a sostenerti e a renderti super speciale!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: leggero calo di tensione emotiva nei tuoi rapporti. Tranquilla: è solo Venera che sta allentando la presa.

Lavoro: Mercurio in baldanza ti aiuta a trovare idee e soluzioni vincenti!

Salute: nulla di cui lamentarsi! Giornata solo un po’ più rilassata e serena delle precedenti.

Il consiglio del giorno: giornata perfetta per scegliere di riordinare casa e/o l’ufficio! Hai la concentrazione giusta e l’inclinazione corretta per ridisporre gli spazi e renderti tutto più funzionale!

Voto 8

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Attendevi questa Luna a favore come gli scienziati stanno aspettando che Rochette arrivi sulla Terra in diretta dallo spazio. Chi è Rochette? Ma è la prima roccia prelevata da Marte e pronta per essere studiata! Nel tuo caso, l’astro a favore ti carica di buonumore, energia e pure voglia di fare! Grazie al suo aiuto riesci persino a concederti qualche grammo in più di ottimismo e a combattere finalmente quella sensazione poco piacevole che Saturno continua a metterti addosso… come se non riuscissi mai a fare del tuo meglio!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: senti già nell’aria il profumo di nuove attrazioni e di sentimenti intensi! La Luna te ne sta già dando un assaggio!

Lavoro: qualche piccolo intoppo di percorso nella giornata. Nulla che tu non possa risolvere con un po’ di attenzione in più.

Salute: Marte supporta ancora la durata delle tue “batterie”. Non c’è bisogno di preoccuparsi!

Il consiglio del giorno: hai già iniziato a pensare per i prossimi festeggiamenti di Halloween!? Quest’anno devi vincere (nuovamente) il premio come costume più spaventoso! Ed è già il momento giusto per pensarci!

Voto 7 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Varie inchieste ed analisi di mercato hanno messo alla gogna le multinazionali americane. Proprio loro, in grado di fatturare miliardi, non si stanno assolutamente preoccupando per la salvaguardia del clima e dell’ambiente (roba che Greta Thunberg potrebbe dare giustamente di matto!). Il loro comportamento ti deprime e svilisce: vorresti tanto fare qualcosa di utile su suggerimento di Mercurio e Venere ma Marte non ti da gli strumenti… ti senti un po’ con le mani legate…!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: meglio non forzare la mano: se vedi che non c’è trippa per gatti, passa oltre!

Lavoro: propositivo e pieno di idee! Condividile e cerca di convincere anche il tuo team del loro valore!

Salute: neanche oggi sei abbastanza in forma per correre una maratona! Pazienza: ci si proverà fra qualche tempo!

Il consiglio del giorno: la chiave per superare la giornata è non puntare troppo in alto: Marte rilascia energie un poco alla volta ed è sempre meglio che tu ti adatti al ritmo per non trovarti, improvvisamente, in riserva! Vai piano!

Voto 6 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Coraggioso, scapestrato e testardo… ma soprattutto valoroso! Come la giovane milanese di 20 anni, di nome Clelia, anche tu ti butteresti volentieri in sfide mozzafiato come quella di percorrere tutta l’Islanda, da est a ovest in bicicletta! In un tripudio di energie fornite da Luna e Marte, l’idea di un viaggio sfiancante ma, al contempo, rigenerante come questo potrebbe davvero fare al caso tuo! Gonfia le ruote e prepara lo zaino! Ti passo a prendere all’uscita dal lavoro!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: incredibile ma vero: hai già una decina di match su Tinder! E Venere non si è ancora ufficialmente mossa a tuo favore!

Lavoro: sembra tu faccia fatica a farti capire mentre parli con qualcuno. Mandagli una mail scritta in carattere 16. Vedrai che non avrà più problemi.

Salute: meno teso di ieri: la Luna aiuta a prendere le cose con più filosofia!

Il consiglio del giorno: riallaccia qualche rapporto che avevi lasciato raffreddare per qualche tempo: è il momento giusto per iniziare a riscoprire affetti perduti.

Voto 7

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

La notizia di un reality seguito sui social sulla vita privata della sindaca Raggi non ti fa né caldo né freddo! Non si tratta soltanto del topic, che lascia anche me abbastanza intoccata, ma è anche questa Luna quadrata a risucchiarti un po’ di entusiasmo dal corpo e a lasciarti indifferente! Provi entusiasmo solo per questioni lavorative e professionali e non riesci minimamente a lasciarti andare… oggi va così! Cerca di non essere troppo scontroso col partner, almeno!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: transizione immediata: passi da essere l’animo della festa, sempre pronto a farti aventi ad un’improvvisa clausura in cameretta…

Lavoro: meno collaborativo del solito: pretendi che le cose vengano fatte come dici tu altrimenti non ti ci impegni nemmeno!

Salute: nervoso e poco incline al dialogo rilassato: il cambio di Luna, questa volta, è potente!

Il consiglio del giorno: evita di aprire tutti i commenti sotto ai post che ti capitano a tiro. Rischi di perdere le staffe per qualcosa di poco conto e di rovinarti ancora di più la giornata!

Voto 6 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Trepidanti e in attesa. A voi la Luna a favore non basta e volete qualcosa di più! Un po’ come tutti i fan della Apple aspettano il 14 settembre per vedere i nuovi iPhone in diretta dalla presentazione di Cupertino, voi aspettate che la Venere torni a vostro favore per tornare, finalmente, a sguazzare nei vostri sentimenti come salmoni in risalita della corrente! Andateci piano Pesciolini: sono certa che presto riceverete belle sorprese! Non c’è bisogno di tutta questa fretta!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: più inclini a credere che, alla fine, esista una favola speciale anche per voi!

Lavoro: arrivate in ufficio un po’ più motivati dal solito! È una giornata dal mood diverso!

Salute: vi svegliate con un po’ più di ottimismo! Magari oggi riuscirete persino a non tornare a casa imbronciati!

Il consiglio del giorno: concedetevi un momento solo per voi dopo la fine dell’orario di lavoro. Una passeggiata al parco, una passeggiata in centro… rinfrancate la mente uscendo dalla routine!

Voto 7 –