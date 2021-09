L’oroscopo della settimana dal 6 al 12 settembre 2021: Vergine e Bilancia ancora molto fattive Un altro oroscopo della settimana perfetto per chi ha voglia di mettere mano all’elenco dei buoni propositi e alla lista di cose da fare. Nella settimana che va da lunedì 6 a domenica 12 settembre 2021 Marte, Venere e Mercurio continuano a dividersi tra Vergine e Bilancia, due segni zodiacali che non amano rimandare a domani quello che si può fare oggi.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo della settimana che parte lunedì 6 settembre e finisce domenica 12 settembre 2021 sembra proprio indicarci immediatamente il bisogno di essere organizzati, pronti, decisamente sul pezzo. Proprio martedì 7 settembre infatti ci sarà la Luna nuova nel segno della Vergine che porterà grande fattività principalmente per i segni di terra ma non solo.

Ancora per tutta la parte lavorativa di questa settimana (weekend escluso) saranno la Vergine e la Bilancia ad ospitare i pianeti veloci. Marte resta nel segno della Vergine, Mercurio in Bilancia e Venere in Bilancia ma soltanto. appunto fino a venerdì. Tenetevi pronti con carta e penna a prendere appunti su quello che c'è da fare. Senza rimandare!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Ancora per qualche giorno, se possibile, sarà meglio starti alla larga… Addirittura ti consiglio di metterti al collo un cartello con scritto "attenti all’Ariete" (a al posto di attenti al cane). Certo, lo so bene che tu sei uno che abbaia ma non morde ma con tutti i pianeti in opposizione spesso non troverai delle parole per esprimerti e quindi probabilmente userai i gestacci con una certa abbondanza di enfasi… Giusto per essere sicuro che il messaggio arrivi forte e chiaro!

Voto 5 se fai il bravo!

Toro (21 aprile – 20 maggio)

C’è anche la Luna Nuova a tuo favore proprio ad inizio settimana quindi non avrai più scuse e dovrai rimboccarti le maniche e alzare le chiappette per fare tutto quello che prima dell’estate avevi rimandato dicendo “ci pensiamo a settembre”. Adesso non è proprio il caso, anche per colpa di Saturno contro, di dire “ci pensiamo con l’anno nuovo”. Guarda che ti vedo!

Voto 7 se fai il tuo dovere.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Mamma mia Gemelli se non vorrete far sfigurare tutti i vostri colleghi e anche i partner dei vostri amici sarà bene che teniate la bocca chiusa dato che ogni volta che la aprirete saranno colpi di genio divertenti e coinvolgenti che renderanno assolutamente impossibile resistervi. Si sa che voi siete tipi che per conquistare sfoderano la battuta pronta e un modo di fare giocoso ma questa volta potreste davvero esagerare!

Voto 10 ma state lontano dal mio di partner.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Hai presente, caro Cancro, quando pensi intensamente una cosa, fai anche le prove nel tuo cervello di come verrebbe espressa e poi quando la dici davvero ad alta voce è una gaffe assicurata?? Bene, se non l'avessi presente diciamo che in questa settimana ti renderai conto di che cosa stia dicendo quindi se vuoi un consiglio da amica (oltre che da astrologa) qualora ti venisse in mente di esprimere un parere, taci e sorridi.

Voto 6 scarso ma prova a comunicare soltanto con lo sguardo.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Qualsiasi siano i tuoi programmi per il mese di settembre direi di accelerarne la realizzazione a questa settimana quando ancora ti sentirai leggero come sul materassino in piscina e soprattutto paziente e pacato come quando il tuo unico pensiero in vacanza era quale aperitivo ordinare al bar della spiaggia. Questo mood di relax sembra essersi appiccicato a te come l’abbronzatura ma sfruttalo subito prima che se ne vada, come l'abbronzatura appunto, quando fai la prima lezione di nuoto nella piscina comunale.

Voto Ultimo 7 del mese: goditelo.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Dormi pure sonni tranquilli cara Verginella perché continui ad essere una delle star dello zodiaco più fotografate e applaudite, un po’ come sta succedendo alle dive del cinema a Venezia. Il bello è che in questi giorni avrai la sensazione di poter fare tutto, di riuscire a fare tutto, di saper fare tutto… Anzi no, quest’ultima l’hai sempre avuta… E' l’ottimismo ad essere decisamente in crescita.

Voto 9 per la voglia di non vedere ostacoli.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Almeno fino alla fine di questa settimana lavorativa, weekend escluso, Venere continua a gironzolare nei tuoi gradi e tu sai sfoggiare un fascino acqua e sapone anche appena sveglia e contemporaneamente una battuta di spirito e un bacio sulla guancia da far girare la testa a tutti intorno a te: dal partner al cane, dei follower di Instagram ai vicini di casa che sbirciano.

Voto 9 ma chiudi bene le finestre.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Sguazzi nei pensieri profondi e ti senti come uno che nuota a rana nello stagno delle contorte elucubrazioni mentali: se qualsiasi altro segno zodiacale sarebbe spaventato dalle mie parole, tu ti stai già sfregando le mani e mettendo lo status “impegnato, non disturbare” su tutti i tuoi account social e chatting. In compenso direi che quando arriverà Venere ad addolcirti sarai prontissimo a scioglierti come il burro nel pentolino a bagno maria. Ma ne riparliamo nel prossimo oroscopo.

Voto 7 ma cerca di spiegare una parte di quello che senti anche a chi ti circonda.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

I tuoi sbadigli potrebbero sembrare quelli di un ippopotamo in fase digestiva ma, in compenso, i tuoi baci saranno dolci come quelli di un cucciolo di koala. Potrai contare su un sacco di pazienza e su di un meraviglioso carattere reso quasi perfetto da un intelletto vivace e saltellante… Ma di prendere l’iniziativa o di tirare fuori la tua famosa grinta da segno di fuoco, non se ne parla proprio.

Voto 8 perché questo equilibrio mi piace molto.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Diciamo che anche in questa settimana avrai decisamente bisogno di primeggiare. Non voglia, non desiderio, proprio bisogno! Sei rigidissimo con te stesso e pretendi di dare il meglio in qualsiasi campo dal fitness al business plan, dall’ottimizzazione dello spazio nel frigorifero a quella dell’investimento del budget nella nuova collezione moda nei negozi. Sei qui solo per essere il migliore! Qualche volta però tutta quest’ansia da prestazione potrebbe farti dimenticare di sorridere.

Voto 6 se inizi la giornata facendoti l’occhiolino allo specchio del bagno.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Hai come l’impressione che il tuo cuoricino sia circondato da una corazza morbida come i vestiti di carnevale da supereroe con i muscoli imbottiti. Tutto quello che succede intorno a te infatti ti rimbalza e tu giri con un sorriso stampato in faccia che non ti toglierà nemmeno il traffico in città o la sfuriata del capo. Nel tuo cervello si svolgono continuamente dibattiti molto calorosi che hanno il principale scopo di trovare il modo migliore per investire le ore della tua giornata. Intorno a te si gode di buonumore come di luce riflessa.

Voto 8 e mezzo per il desiderio di condividere anche la felicità.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Vi sentite così stanchi che il vostro primo pensiero al ritorno in ufficio anche questo lunedì sarà andare dalle risorse umane cercando di impietosirle e farvi concedere qualche giorno di vacanze extra. Avete decisamente bisogno di essere coccolati ma guardate chiunque si avvicini a voi come un coccodrillo al quale spuntano soltanto le narici dall’acqua del fiume paludoso. Diciamo che non invogliate!

Voto 6 ma non mordetemi, ok??