L’oroscopo di domani, venerdì 26 aprile 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, venerdì 26 aprile 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Lasciamo la congiunzione tra Giove e Urano per entrare in quella tra Marte e Nettuno. Non c’è pace! I sogni saranno ancora piuttosto agitati: il segno fortunato è l’Ariete e il segno sfortunato i Gemelli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo di domani, venerdì 26 aprile 2024, mentre Giove si sta allontanando dalla congiunzione con Urano, c'è Marte che si avvicina a Nettuno. Questa congiunzione è più veloce, dura solo pochi giorni, stimola nel profondo le nostre emozioni, agita i sonni e anche i mari. Con la Luna in Sagittario, in fase oramai calante, il segno fortunato è l'Ariete e il segno sfortunato i Gemelli, davvero stanchissimi.

Ariete

Amore: la tua preda non ha proprio scampo.

Lavoro: sai sempre cosa sia i buonsenso.

Fortuna: risiede tutta nella gentilezza.

Il consiglio del giorno: regala un sorriso per strada a uno sconosciuto, è un bellissimo gesto.

Voto: 8 adorabile.

Toro

Amore: piaci proprio a tutti.

Lavoro: l’importante è metterci sempre il tuo tocco unico.

Fortuna: è indaffarata a far lievitare il tuo business.

Il consiglio del giorno: look street che è sempre vincente.

Voto 7 grintosissimo.

Gemelli

Amore: estremo bisogno di coccole.

Lavoro: preferite ritmi lenti e senza alcuno stress.

Fortuna: vi consiglia una remise en forme per l’estate.

Il consiglio del giorno: riposate almeno otto ore per combattere la stanchezza.

Voto 5 e mezzo stanchi.

Cancro

Amore: qui dai sempre il massimo.

Lavoro: ti tocca metterti sotto.

Fortuna: funziona a singhiozzo.

Il consiglio del giorno: ripasso dei fondamenti di grammatica italiana.

Voto 6 e mezzo tutta forza e poco intelletto.

Leone

Amore: sai perfettamente com renderlo felice.

Lavoro: sei un vero mago dell’organizzazione.

Fortuna: hai sempre un ombrello a portata di mano per combattere la nuvoletta di Fantozzi.

Il consiglio del giorno: organizza un viaggetto con i tuoi cari.

Voto 7 voglia di condividere.

Vergine

Amore: per conquistarti ci vogliono promesse consistenti.

Lavoro: sei a disposizione solo per questioni serie. Con te non si scherza.

Fortuna: ti regala tutta la carica per un allenamento super performante.

Il consiglio del giorno: alterna il broncio a qualche sorriso di convenienza.

Voto 5 irritata.

Bilancia

Amore: vuoi fare indigestione.

Lavoro: sai come convincere i colleghi a darti una mano.

Fortuna: elisir per il tuo buonumore.

Il consiglio del giorno: guarda ‘Striscia la Notizia’ per grasse risate.

Voto 6 e mezzo allegra.

Scorpione

Amore: sei molto hot.

Lavoro: non vedi l’ora di scattare.

Fortuna: la sai sfruttare al massimo.

Il consiglio del giorno: prepara le ciaspole per una gita in montagna.

Voto 7 caloroso.

Sagittario

Amore: avventuroso.

Lavoro: riesci perfettamente a controllare tutto ‘da remoto’.

Fortuna: prontissima a darti sempre una gran mano.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di danza moderna.

Voto 7 e mezzo pimpante.

Capricorno

Amore: tutto istinto.

Lavoro: hai sempre qualche cosa da puntualizzare.

Fortuna: troppo indaffarato per seguire buoni consigli.

Il consiglio del giorno: ricorda la tua solita sessione in palestra.

Voto 6 – troppo reattivo.

Acquario

Amore: condivisione di menti e di idee.

Lavoro: sei un nomade digitale che comunica e lavora ovunque nel mondo.

Fortuna: preparati a piacevoli sorprese.

Il consiglio del giorno: chiacchiere per ore con argomenti a caso.

Voto 8 parole a fiumi.

Pesci

Amore: niente legami importanti.

Lavoro: niente paletti.

Fortuna: al momento non viene calcolata

Il consiglio del giorno: preparate la schiacciata del pranzo a casa.

Voto 5 infastiditi.