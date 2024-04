video suggerito

L’oroscopo della settimana dal 22 al 28 aprile 2024: Mercurio libera Cancro e Ariete L’oroscopo di questa settimana che va da lunedì 22 a domenica 28 aprile 2024 ospiterà la Luna piena in Scorpione potentissima: dopo i subbugli della settimana scorsa adesso siamo decisissimi su quello che vogliamo. E non solo, se ne va anche Mercurio Retrogrado in Ariete! Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La buona notizia nell’oroscopo della settimana che va dal 22 al 28 aprile 2024 è che ci leviamo dalle scatole Mercurio retrogrado. Dici poco! Era in Ariete, quindi rompiscatole e cocciuto! Dal 25 siamo liberi. Per il resto attendiamo la Luna piena in Scorpione del 23 aprile, che sarà il vero scontro tra benefit e desiderio.

Oroscopo settimanale 22 – 28 aprile 2024: le previsioni segno per segno

Ecco l'oroscopo della settimana e le previsioni per tutti i segni zodiacali dal 22 al 28 aprile 2024.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Adesso pare che tutti i tuoi pensieri si allineino in un filo logico che ultimamente era un po’ troppo intricato. E se i pensieri e anche i ripensamenti sentimentali sono stati un po’ turbolenti non temere: dove c’é dubbio prima o poi arriva una certezza e credo che tu ci sia vicinissimo. Bravo ad aver lasciato spazio al caos, vero incubatore di verità!

Voto 7

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Mentre attendi Venere che arrivi a portarti amore diciamo che ti godi ancora questa sensazione di essere aperto alle novità e alle stimolazioni dell’universo grazie a Giove e Urano. Non ti vedevo così carico di adrenalina e disposto al cambiamento da tantissimo tempo. Goditi tutto e non temere dubbi e preoccupazioni!

Voto 8

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Promettimi che ancora per questa settimana ti terrai lontano da mattane. Vero che Saturno ti vuole risolutivo ma con maturità e Marte contro ti innervosisce troppo. Per fortuna il pianeta del pensiero ricomincia a darti una mano e la tua lingua si scioglie, tornando come sempre.

Voto 6

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Quanto ti innervosiscono le persone che non sanno che cosa vogliono o che tirano tardi anziché mettersi al lavoro. Di solito quel qualcuno eri tu ma adesso (e da un bel pezzo) la sinfonia é cambiata. Ci sarebbe bisogno di un po’ di equilibrio tra la determinazione assoluta e le coccole. Cioé ci manca il tuo essere sempre disponibile ai grattini sul divano.

Voto 6

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Le pazzie d’amore sono il tuo forte almeno finché Mercurio non tornerà a viaggiare in moto diretto. Anche se le idee fossero confuse tu non ti prenderesti certo tempo per pensarci bene. Vuoi tutto e subito e non contempli l’idea di sbagliare. Va così con tutto quel fuoco che hai dentro!

Voto 6 e mezzo

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Sei stanca e questo potrebbe farti apparire anche delusa o disillusa. In realtà lo sei solo in parte perché anche se in questi giorni sembra andare tutto storto e nessuno ti fa i complimenti che meriti tu sei sempre convintissima di meritarteli. E questo é un gran bene. La sindrome dell’impostore é solo temporanea!

Voto 5 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Sei stanchissima di questa settimana soprattutto perché i pianeti in Ariete non accennano a lasciarti in pace. Tutto quello che ha a che fare con la convivialità e la socievolezza ti sta davvero stretto come i jeans del liceo ma in questo caso non ti farai ripetere due volte di prendere decisioni drastiche. Chi non ami sarà immediatamente radiato dalla tua agenda.

Voto 5

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Sarai tu il protagoniosta di questa Luna pienissima proprio nel tuo segno subito dopo le sollecitazioni di Urano congiunto a Giove della settimana scorsa. Sembra proprio che tutte le certezze che hai visto barcollare la settimana scorsa adesso abbiano trovato una soluzione. Anche se questa soluzione non fosse facile tu comunque sarai disposto a tutto perché, si sa, sei un segno passionale e istintivo che non scende certo a troppi compromessi con il materialismo produttivo e conveniente.

Voto 7 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Questa luna piena potrebbe essere addirittura risolutiva per te che in questo periodo hai capito come l'amore, le emozioni e tutte le energie sentimentali siano davvero la luce giusta per illuminare la strada che vuoi prendere. Dove Saturno e Marte ti stanno mettendo ancora in difficoltà saranno le relazioni più strette a riscaldarti il cuoricino. La luna piena ti farà capire ancora meglio quanto siano davvero per te importanti.

Voto 7

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

È davvero difficile per la tua dolce metà starti vicino in questi giorni perché tu ringhi e sei sempre pronto a graffiarci come un gattone selvatico. Tutta colpa di Venere ancora a sfavore ma soprattutto di Mercurio che, retrogrado o diretto, resta comunque in una posizione difficile che ti confonde le idee e soprattutto non ti fa esprimere come vorresti. E la cosa ti innervosisce parecchio!

Voto 6

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

La tua famosa socievolezza potrebbe aver subito un brutto colpo in questi giorni dalla congiunzione di Giove e Urano ma sono sicura che questa luna piena anche se non sarà morbida e dolce nei tuoi confronti, ti aiuterà a finire di dire tutto quello che hai nel cuoricino.e si sa che tu non hai certo paura delle conseguenze! Sarai risoluto anche se ogni tanto un pochino troppo tagliente.

Voto 6

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Niente sembra scuoterti più del dovuto e soprattutto ti godi l'ultima settimana piena di Marte nel tuo segno zodiacale. Forse non sei sempre stato a tuo agio con tutte queste energie dirompenti, sensuali e completamente fuori controllo ma la sensazione di buttarti come col paracadute ti piaciuta parecchio. C'è ancora qualche giorno di energia che ti attende, pur sempre sostenuto da Saturno che ti vuole saggio.

Voto 8