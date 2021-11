L’oroscopo di oggi 10 novembre 2021, previsioni segno per segno: Cancro e Pesci non ve le mandano a dire Ancora nell’oroscopo di oggi, mercoledì 10 novembre 2021, Mercurio e Marte si trovano congiunti nel segno dello Scorpione. Lo Scorpione, il secondo dei segni d’acqua, è famoso per la capacità di arrivare nelle profondità dell’animo e del pensiero ma anche per la capacità, una volta approdato lì, di sferzare tagli arguti e affilatissimi. Per questo oggi colgo l’occasione per legare il segno zodiacale dello Scorpione al concetto di satira. Ecco le previsioni astrali per l’oroscopo di oggi per tutti i segni.

Con l'oroscopo di oggi, mercoledì 10 novembre 2021, voglio cogliere l'occasione per parlarvi della satira. Da sempre, tutto ciò che è satira, dalla satira politica al black humour, viene legato al segno dello Scorpione. Proprio oggi troviamo congiunti Mercurio, il pianeta del pensiero ma anche del dialogo e della parola, a Marte nel segno dello Scorpione. Chissà come evolverà fino alla fine della settimana. Questa congiunzione renderà ancora più affilato il pensiero è più pungente la battuta. Il segno fortunato di oggi è il Gemelli che adora qualsiasi genere di battibecco intellettuale mentre il segno sfortunato per oggi sarà il Leone che avrà l'impressione di non riuscire a trovare le parole per difendersi.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Recentemente è circolato un video di una dipendente cinese in un ristorante che, complici 20 smartphone accesi di fronte a lei, riusciva a rispondere e a gestire decine di profili e pagine diverse per la promozione dell’attività! Roba che ai social media manager nostrani apparirebbe arabo! La comunicazione, oggi, viene bene anche a te: Giove e un Mercurio non più opposto sono abili nel farti vendere un’immagine di te nuova e interessante! Chissà che tu non riesca a convincere pure Venere!

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: la Luna si sposta dalla quadratura: riuscirai a risultare meno scontroso del solito, ma, in quanto a risultati in amore, c’è ancora poco da sperare! Lavoro: idee pazze ti frullano per la testa: alcune potrebbero pure diventare dei progetti imprenditoriali!

Salute: il pianeta dell’amore non aiuta il benessere a pervadere corpo e mente… è una giornata un po’ in salita!

Il consiglio del giorno: Luna e Giove riescono ad alleggerire la pesantezza del pianeta dell’amore! Grazie a loro potresti sentirti sexy nonostante tutto!

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Toro

Peng Shuai, famosa tennista cinese, è stata oscurata a causa di alcune sue accuse contro Zhang Gaoli, ex vicepremier che sembra abbia abusato dell’atleta. Oggi anche a te i pianeti cercano di farti tacere: Mercurio ti impappina la lingua mentre la Luna ti fa sentire solo e distante da tutti. La cosa importante è non demordere, amico mio. Venere terrà duro per te e cercherà di farti arrivare a fine giornata illeso e ancora pimpante. Fidati del suo supporto!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: Venere crea occasioni di pasturare anche quando proprio non ti va… (dannata Luna quadrata che ti rende così ritroso oggi!).

Lavoro: la voglia di impegnarti oggi l’hai lasciata a casa accanto ai piatti da lavare!

Salute: giornata molto difficile da affrontare. Soprattutto per le posizioni di Marte e Luna: stortissime!

Il consiglio del giorno: se tutti ti criticano senza nemmeno aver capito le tue motivazioni, lasciali perdere: evidentemente ti stai confrontando con le persone sbagliate!

Voto 5

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

La startup italiana “Yocabè" ha ideato un sistema per tracciare una mappa di tutti i negozi online del mondo. “Dilettanti”, penserete. Con questo Giove a favore da una vita e mezza siete praticamente già informati sul tema e avete strisciato virtualmente la carta in tutti gli e-shop disponibili sull’internet! A voi l’unica mappa che servirebbe è quella che possa ricondurre a trovare la via d’uscita da tutte le promozioni alle quali avete aderito! Avete una casella di posta che sta letteralmente esplodendo per colpa delle newsletter!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: la Luna di oggi vi aiuterà a ritrovare un po’ di romanticismo in più!

Lavoro: precisi e in orario: merito di Saturno e Giove dalla vostra! Salute: le batterie si ricaricano grazie ad una Luna a favore: vi aiuterà a prendere tutto con filosofia!

Il consiglio del giorno: se proprio avete voglia di spendere, fatelo per i pensieri “necessari” di Natale! Non vorrei mai vi trovaste senza più idee (né pecunia!).

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Cancro

La NASA ha informato l’intero pianeta di un piano che metterà in atto, non appena sarà possibile, per deviare un asteroide e la sua piccolissima luna da un impatto sicuro con la Terra. Come in un film di fantascienza, una delle più importanti compagnie spaziali ha già in mente diversi piani di difesa contro minacce aliene ed extra terrestri. Non ti senti più al sicuro così!? Ora nemmeno Venere opposta può più nuocerti… forse!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: Venere complica ancora le cose: non sei davvero disposto a lasciarti avvicinare dal primo che capita…!

Lavoro: Marte e Mercurio sono molto interessanti: ti aiuteranno a valutare alcuni passi importanti!

Salute: il pianeta delle energie è a tua completa disposizione! È grazie a lui se riesci a tirar dritto senza mollare un secondo!

Il consiglio del giorno: la questione non è avere paura degli altri e del fatto che si possano avvicinare a noi, ma è il come potersi interfacciare coi nostri sentimenti e le nostre sensazioni!

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Leone

Pechino ha chiuso autostrade e parco giochi a causa dello smog talmente imponente che ha annebbiato, in tutti i sensi, l’intera capitale. Nel loro caso, purtroppo, si tratta di una cattiva gestione dei processi produttivi e dell’uso sconsiderato del carbone… ma pure nel tuo non è che si stia proprio benissimo! Mercurio e Marte offuscano la vista e la capacità di ragionamento mentre la Luna, opposta, ti toglie tutta la fantasia di affrontare la giornata!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: ti appendi al collo un cartello con scritto: “guardare ma non toccare”. Poiché oggi ti va di essere osannato, ma non avvicinato da anima viva! Lavoro: perché ti disturbano ripetutamente mentre ti aggiusti la manicure in ufficio!?

Salute: non esattamente al top della forma: con Marte in questa posizione è tanto se trovi la forza per stringere la moka.

Il consiglio del giorno: pianifica la serata perfetta: tisanina calda, copertina ed un film mattone pieno di effetti speciali che solo a te potrebbe piacere! (…e ovviamente schiaccia play!).

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per la Vergine

A New York ha aperto un piccolo ristorante tutto ispirato alla Milano degli anni ’60 con un menu a base di cotoletta e osso buco e richiami stilistici a Enzo Mari e Bruno Munari. Ti vedo già, cara Verginella, seduta al tavolo di questo piccolo gioiellino della grande mela a ritrovare un pezzo di stile tutto italiano per appagare questa Venere a favore che ti vuole sensuale e amante di tutto ciò che è bello! Meglio ancora se ti porti dietro il partner per rendere il momento super indimenticabile!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: il pianeta dell’amore ti riempie il cuoricino di sentimenti dolcissimi! Riesci persino a non gridare più contro chi fa errori madornali!

Lavoro: Mercurio è in pole position per aiutarti. Grazie a lui organizzarti e portare avanti la giornata lavorativa sarà una passeggiata!

Salute: nulla da segnalare: Marte e Venere sono ancora decisi a farti da scorta!

Il consiglio del giorno: gioca sui dettagli. Dal vestiario al profumo, ricerca le note giuste con le quali incantare chi per te è davvero importante!

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Non vorrei allarmarti ma Mariah Carey sembra aver già pronto il nuovo singolo per quest’inverno! Se anche tu, come me, non hai assolutamente intenzione di farti prendere dal ritmo di canzoni strappalacrime e piene di romanticismo inutile (che a Venere quadrata proprio non vanno giù!) ti conviene bloccare tutti quanti i social a sfondo musicale per non beccarlo! Già abbiamo Adele, un'altra che canta roba romantica e zuccherina anche no eh!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: il pianeta dell’amore complica le cose: vorresti buttarti e conoscere gente ma i tuoi sentimenti sono confusi e poco chiari!

Lavoro: Saturno e Luna ti impegnano. Hai gli occhi fissi sull’obiettivo e non hai intenzione d mollare!

Salute: la Luna riesce a tenerti attenta e sul pezzo! Nulla di preoccupante da segnalare!

Il consiglio del giorno: per evitare di sentire tutte quelle canzoncine natalizie che già riempiono l’aria metti su un concerto live degli AC/DC con il mega impianto del tuo soggiorno. Vedrai come ti passa la paura…!

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

L’ultima intervista di Madame a “Le Iene” l’ha mostrata sotto un altro aspetto. Determinata e coraggiosa nell’affrontare tutte le sue debolezze, si è rivelata una vera e propria eroina o, in altro senso, un esempio da seguire! Nemmeno tu sei da meno comunque. Affronti ogni difficoltà con un coraggio che, al confronto, gli Avengers della Marvel sono delle mammolette! Così nemmeno la Luna di oggi può far nulla per metterti in difficoltà (merito di Marte e Mercurio a favore!).

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: più peperino del solito. Oggi ti sei svegliato con la voglia di mettere alla prova chi dice di amarti alla follia!

Lavoro: potresti dover ritentare più e più volte prima di riuscire: Luna e Saturno quadrati sono un ostacolo duro da aggirare!

Salute: umore non proprio al top: guardi tutti in cagnesco sperando di tenerteli alla larga!

Il consiglio del giorno: quando capitano giornate impegnative come queste ricorda un vecchio detto: “un mare tranquillo non ha mai fatto buoni marinai!”.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Non sei come l'automobilista in viaggio sulla Torino-Savona che ha incrociato un tir che viaggiava in autostrada in senso opposto di marcia sulla corsia opposta! Le occasioni che capitano a te, oggi, sono molto diverse e più "speciali"! Grazie a Luna e Giove a favore i colpi di fortuna potrebbero sprecarsi e tu hai il compito di renderli concreti e usufruibili grazie a Saturno a favore! Non fartene scappare nemmeno una e ricordati di osare!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: più espansivo del solito: la Luna ti regala una parlantina invidiabile che ti permette di attaccare bottone con chiunque!

Lavoro: Saturno ti tiene impegnato su alcuni progetti a lungo termine che hai deciso di seguire!

Salute: Luna e Giove rendono la giornata più lieve: sarà facile arrivare a sera soddisfatto e sereno!

Il consiglio del giorno: trova un nuovo posto perfetto dove fare aperitivo e invita tutti gli amici! Giove ti invoglierà a far baldoria!

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Sei sempre più preso ed innamorato come Alex Belli e Soleil Sorge! I due, al Grande Fratello, sembrano aver preso davvero una grossa cotta l’uno per l’altra e, probabilmente, anche per loro Venere sta facendo grosse magie! Il pianeta dell’amore sta elargendo batticuori fortissimi anche a te, caro Capricorno. È merito suo se vedi possibili reazioni ovunque e con chiunque! Lascia stare le persone già accompagnate però! Tutti sanno che ami le cose complicate…

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: fra Marte e Venere a favore si preannuncia una giornata romantica e sensuale come non se ne vedevano da mesi!

Lavoro: Mercurio aiuta le questioni professionali a scivolare lisce come l’olio… anche con l’aiuto di un Marte deciso che ti fa tirare dritto per la tua strada!

Salute: non temi raffreddori né influenzine stagionali: sei sano come un pesce!

Il consiglio del giorno: comprendo che il “must” del giorno sia un vestito con uno spacco inguinale e vertiginoso ma non dimenticarti di coprirti bene quando esci di casa! Marte a favore aiuta ma da solo non basta!

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Ariana Grande, da sempre fan dei film sul Mago di Oz, ha fatto sapere che è stata scritturata per partecipare a Wicked, la prossima pellicola ispirata alle vicende della famosa storia! A volte, i sogni, si avverano per davvero e oggi, grazie alla Luna che è entrata prepotentemente nel tuo cielo, puoi davvero star pronto a gridare dalla felicità! Magari potresti ritrovare quei cinquanta euro dimenticati nella tasca del cappotto l’inverno scorso! Chi lo sa?!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: a tratti romantico ma mai troppo irruento. Sicuramente non sarai tu a fare la prima mossa oggi!

Lavoro: riesci a distrarti con un nonnulla! Nascondi il cellulare in qualche cassetto per evitare di passarci tutta la giornata!

Salute: non sprizzi esattamente energia da tutti i pori: faresti volentieri a meno di andare al lavoro per passar un po’ di tempo in più a casa, accoccolato sul divano!

Il consiglio del giorno: non lamentarti perché non vinci mai niente alla lotteria! Prova a comprarlo un biglietto ogni tanto!

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Secondo i social stanno aumentando vertiginosamente le fake news in merito al riscaldamento climatico e, dopo i terrapiattisti e i NoVax, sono sicuramente la tendenza del momento! Voi, però, non avete problemi a smascherare immantinente ogni post farlocco che vi capita fra le mani! Mercurio a favore è meglio di Sherlock Holmes e vi aiuta a trovare la pista giusta per arrivare alla verità! Potreste addirittura aprire un’agenzia investigativa!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: Venere e Marte rendono la vostra giornata più “piccante” del solito! Tenete sott’occhio Whatsapp: potrebbe arrivarvi qualche messaggino molto interessante!

Lavoro: Mercurio, congiunto a Marte, parla di decisioni da prendere in fretta e con determinazione. Siate pronti!

Salute: il pianeta dell’amore e quello delle energie sono fondamentali per il mood di oggi: vi rendono determinati, solidi e incapaci di sentire stanchezza!

Il consiglio del giorno: osate con un lucidalabbra un po’ più cool del solito. Venere a favore vi vuole vedere un po’ più in tiro…!

Voto 8 +