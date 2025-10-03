Attualità
Litiga con il fidanzato, si getta dall’auto in corsa e batte la testa: 19enne ricoverata in gravi condizioni

Una ragazza di 19 anni nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 3 ottobre, è stata trasporta in elisoccorso dall’ospedale di Piazza Armerina, in provincia di Enna, al Sant’Elia di Caltanissetta per una grave emorragia cerebrale ed è stata portata in sala operatoria. La 19enne si sarebbe gettata da un’auto in corsa durante un litigio con il fidanzato. Indagini in corso.
A cura di Eleonora Panseri
Una ragazza di 19 anni nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 3 ottobre, è stata trasporta in elisoccorso dall'ospedale di Piazza Armerina, in provincia di Enna, al Sant'Elia di Caltanissetta per una grave emorragia cerebrale dovuta a un trauma cranico.

La giovane è stata portata in sala operatoria per un intervento di neurochirurgia. Secondo le prime informazioni riportate dai quotidiani locali, la ragazza si sarebbe gettata da un'auto in corsa durante un litigio con il fidanzato. Stando a quanto ricostruito, avrebbe improvvisamente aperto lo sportello lanciandosi sulla strada dal veicolo.

L'incidente sarebbe avvenuto in una strada del quartiere Casalotto. La ragazza, studentessa e figlia di un operaio, è stata accompagnata all’ospedale Chiello da Polizia e Carabinieri che sono intervenuti in via Silvi, poco dopo le 14. La giovane aveva alla testa una ferita lacero contusa, secondo quanto si legge sul quotidiano La Sicilia.

Dopo un primo passaggio nell'ospedale ennese, considerate le gravi condizioni della paziente, i medici hanno deciso di trasferirla con l'elisoccorso nel nosocomio di Caltanissetta e di sottoporla all'operazione.

A quanto si apprende, il fidanzato della giovane, 20 anni, sarebbe stato sentito dalla polizia che sta cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Secondo il racconto del 20enne, i due avrebbero litigato in automobile, la ragazza avrebbe detto di voler scendere dall'auto ma lui le avrebbe risposto: "no, ti accompagno a casa".

In quel momento, con il veicolo ancora in movimento, la diciannovenne avrebbe aperto lo sportello e si sarebbe gettata sull'asfalto sbattendo violentemente la testa. La sua versione è attualmente al vaglio delle forze dell'ordine.

