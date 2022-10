Lite in una scuola di Brindisi, studente aggredisce un compagno con delle forbici Lite in una scuola di Brindisi: un 19enne avrebbe aggredito un compagno di scuola, minorenne, con delle forbici. Ora è indagato mentre l’arma è stata sequestrata: nessun ferito grave.

Ancora un episodio di lite a scuola, un duro scontro avvenuto all'interno di un liceo si sarebbe potuto trasformare in tragedia nei giorni scorsi. Uno studente di 19 anni avrebbe minacciato con delle forbici un suo compagno minorenne. Il fatto è avvenuto in una scuola di Brindisi, in Puglia. Tra i corridoi dell'istituto superiore i due ragazzi, dopo un acceso diverbio, avrebbero iniziato a picchiarsi prima che comparisse una forbice con una lama di 21 centimetri, episodio che ha costretto l'intervento degli agenti della polizia del capoluogo pugliese. L'aggressione non ha riportato gravi conseguenze: dopo l'intervento della Squadra Mobile della questura locale l'arma con lame metalliche è stata sequestrata. L'aggressore ora è indagato.

Nessun ferito grave, il 19enne ora indagato per percosse

Uno studente 19enne in una scuola di Brindisi avrebbe aggredito un suo compagno di scuola con un paio di forbici. La Procura del capoluogo pugliese ha aperto ora un procedimento su un'aggressione avvenuta nei corridoi di un istituto superiore, durante un acceso diverbio. Non sono chiari i motivi della lite ma secondo i media i motivi sarebbero "futili", nonostante la situazione sia degenerata oltre misura. Gli agenti della polizia hanno sottoposto sotto sequestro le forbici, mentre il 19enne, difeso dall'avvocato Francesco Monopoli, si legge, ora sarebbe indagato per percosse con l'aggravante dell'utilizzo dell'utensile, per lo più in un luogo pubblico. L'altro ragazzo coinvolto, minorenne che frequenta la stessa scuola, non ha riportato ferite gravi.

Sono sempre più frequenti episodi simili nelle scuole: nell'ultimo mese a Parma un 14enne è stato vittima di bullismo e costretto alle cure in ospedale per un trauma cranico, poi ancora a Milano, dove due giovani avrebbero litigato furiosamente per una sigaretta elettronica.