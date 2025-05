video suggerito

Lite a Catania, posteggiatore abusivo accoltella un 30enne e lo uccide Un posteggiatore abusivo ha accoltellato un giovane dipendente di una nota pasticceria di Catania. Il 30enne è deceduto in ospedale mentre l'uomo è stato arrestato.

A cura di Gabriella Mazzeo

immagine di repertorio

Un uomo, posteggiatore abusivo a Catania, ha ferito mortalmente a coltellate un dipendente di una pasticceria molto nota a Catania, colpendolo a braccia, tronco e addome. La vittima, che aveva 30 anni, è morta dopo il trasferimento nell'ospedale Cannizzaro. L'aggressione si è verificata sul lungomare Ognina. Il posteggiatore ha tentato la fuga, ma è stato bloccato dalla polizia in flagranza di reato per omicidio aggravato. Il diverbio non sarebbe nato a causa dell'attività illegale dell'uomo arrestato, ma gli accertamenti sull'accaduto sono ancora in corso.

Secondo quanto confermato a Fanpage.it da fonti investigative, le prime fasi dell'aggressione sarebbero avvenute nei pressi di piazza Mancini Battaglia. Alcune tracce di sangue sono state trovate dalla polizia e dalla squadra della scientifica nella traversa che conduce al pontile nautico privato. Chi indaga è al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti anche grazie alle testimonianze dei passanti che potrebbero aver assistito alla lite in strada. Stando a quanto finora noto, il posteggiatore arrestato avrebbe colpito il 30enne deceduto con più fendenti su braccia, tronco e addome.

La gravità delle ferite riportate ha portato al decesso del giovane. Le sue condizioni sarebbero apparse difficili fin dall'inizio e nonostante l'impegno profuso dai medici per salvare la vita al 30enne, del quale non è al momento nota l'identità, per lui non vi è purtroppo stato niente da fare. Poco dopo l'ingresso in ospedale con l'ambulanza, la vittima è purtroppo deceduta. L'aggressore è invece stato arrestato in flagranza di reato mentre tentava la fuga. L'uomo sarà comunque sentito nelle prossime ore dalle autorità in merito a quanto accaduto e alla lite scoppiata in strada prima dell'accoltellamento.