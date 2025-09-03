Linea ferroviaria Milano-Bologna interrotta, treni cancellati e deviati per guasto a Piacenza

Attualità
La circolazione ferroviaria è sospesa oggi pomeriggio in prossimità di Piacenza per un inconveniente tecnico alla linea elettrica. Numerosi treni sulla linea Milano – Bologna convenzionale subiscono ritardi e cancellazioni coinvolti treni Alta Velocità, Intercity e Regionali.
A cura di Antonio Palma
Numerosi treni sono stati cancellati o deviati oggi sulla linea ferroviaria Milano – Bologna convenzionale a causa di un problema tecnico all’infrastruttura all'altezza di Piacenza. Il guasto è scattato poco prima delle 18 di mercoledì quando in prossimità di Piacenza si è registrato un guasto alla linea elettrica. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire ritardi  perché lungo il trafficato tratto ferroviario la circolazione è stata sospesa e ha avuto pesanti ripercussioni sui convogli.

Sul posto stanno operando i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana per ripristinare la linea nel più breve tempo possibile. "Dalle ore 17:55 sulla linea Milano – Bologna convenzionale la circolazione ferroviaria è sospesa in prossimità di Piacenza per un inconveniente tecnico alla linea elettrica. In corso l'intervento dei tecnici di RFI. I treni potranno subire limitazioni e cancellazioni" comunica Rfi.

Al momento si registrano ritardi già di decine di minuti per diversi convogli ferroviari. Trenitalia comunica che Treni Alta Velocità e Intercity oggetto di provvedimento sono:

  • FR 8823 Milano Centrale (17:50) – Pescara (23:05) è instradato sulla linea AV e non ferma a Piacenza.
    I passeggeri da e per Ferrara possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.
  • FR 8825 Milano Centrale (18:35) – Ancona (22:42) è instradato sulla linea AV e non ferma a Piacenza. I passeggeri da e per Ferrara possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.
  • IC 590 Salerno (8:58) – Milano Centrale (21:30) termina la corsa a Bologna Centrale.
    I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno FR 9652 Napoli Centrale (15:50) – Milano Centrale (20:30).
  • EC 156 Pisa Centrale (13:20) – Chiasso – Zürich Hauptbahnhof (23:27) non ferma a Piacenza.
    I passeggeri da e per Piacenza possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

A complicare la situazione del nodo di Bologna la circolazione sospesa tra Padova e Abano Terme sulla Linea Venezia – Bologna per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria dopo l'investimento di una persona. I treni Alta Velocità possono essere instradati sul percorso alternativo via Verona e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti.

