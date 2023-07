L’impianto musicale non funziona, lo steward canta durante il volo: il video è virale Su un volo della Air Asia tra Cambogia e Vietnam un assistente di volo ha preso l’interfono e si è messo a cantare per sostituire l’impianto musicale guasto.

A cura di Giusy Dente

Pop star per un giorno: un assistente di volo si è trasformato in un idolo dei social, grazie alla sua performance canora diventata virale su TikTok. L'uomo ha improvvisato un'esibizione su un volo della sua compagnia aerea, per sostituire l'impianto musicale non funzionante. Non si è perso d'animo e l'intrattenimento lo ha offerto lui, impugnando l'interfono a mo' di microfono e usando l'aereo come fosse un palcoscenico.

Da steward a star di TikTok

Sui social tutto è possibile, anche diventare famosi a propria insaputa per un'impresa nata quasi per caso. È il caso dell'assistente di volo protagonista di una clip diventata in poco tempo virale sui social. L'uomo è stato immortalato in un momento curioso: quello in cui si cimenta in una performance canora.

Tutto è avvenuto a bordo di un volo della Air Asia, nella breve tratta tra la Cambogia e il Vietnam. A un tratto l'impianto musicale ha smesso di funzionare, forse a causa di un guasto. A quel punto l'assistente di volo ha preso in mano la situazione e ha trovato la soluzione, senza battere ciglio. Senza farsi troppi problemi si è messo in gioco in prima persona ed è diventato lui stesso l'intrattenitore musicale!

Il video sta facendo il giro del mondo. Al momento la performance risulta vista da 2 milioni di utenti su TikTok. È stata realizzata da una delle persone a bordo dell'aereo, una ragazza australiana: "Non sono mai stata così confusa e così felice allo stesso tempo" ha commentato divertita. E in effetti, si è trovata davanti a una scena davvero bizzarra!

Lo steward si è esibito sulle note di Perfect, nota canzone di Ed Sheeran, cantando attraverso l'interfono. Una scelta anche piuttosto coraggiosa, data la natura non proprio semplice del brano. Difatti il risultato non è stato forse tecnicamente perfetto, ma ha certamente superato la prova simpatia.