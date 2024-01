Lido di Venezia, auto d’epoca finisce in laguna dopo una sbandata: annega automobilista 81enne L’incidente in riviera Santa Maria Elisabetta: la vittima è Enrico Magliocco. C’era lui alla guida della Lancia Fulvia Coupé inabissatasi. Inutili i soccorsi: l’anziano è rimasto intrappolato nella vettura e non è riuscito a salvarsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Ha perso improvvisamente il controllo della sua Lancia Fulvia Coupé, la sua auto d’epoca, finendo nelle acque della Laguna di Venezia: è morto così Enrico Magliocco, 80enne veneziano. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, da Bologna è arrivato un elicottero con sub, ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare.

L'incidente è avvenuto intorno alle 11 di ieri mercoledì 10 gennaio, sotto gli occhi di numerose persone, tra residenti e turisti. Magliocco si trovava al volante della sua auto d'epoca, quando all'improvviso ha perso il controllo del mezzo – forse a causa di un malore – ed è precipitato in acqua all'altezza della Riviera San Nicolò.

Finito prigioniero dell’abitacolo, non è riuscito a mettersi in salvo: la Lancia è stato inghiottita delle acque in pochissimo tempo, trascinandolo con sé.

Sul posto, di fronte al Tempio votivo della Pace, in Riviera Santa Maria Elisabetta, sono arrivati i pompieri insieme ai soccorritori del 118. All’arrivo della squadra del distaccamento del Lido il veicolo si era già completamente inabissato.

I sommozzatori hanno prima recuperato 80enne, il cui decesso è stato dichiarato dal medico del 118 intervenuto. Successivamente è stata agganciata l’auto che è stata issata con l’autogrù. Sarà la polizia locale di Venezia a ricostruire cosa sia accaduto. Intanto la salma di Magliocco è a disposizione delle indagini.

Enrico Magliocco era stato commerciante e aveva gestito il bar ‘Al parco' a Sant’Elena. Avevo perso alcuni anni fa la moglie dalla quale aveva avuto tre figlie. "Mi unisco al dolore della famiglia, reduce dal lutto, per la scomparsa del presidente Roberto Magliocco", presidente di Ascom Confcommercio di Venezia, scomparso appena un mese e mezzo fa al Lido, ha detto l’assessore al Commercio, Sebastiano Costalonga.