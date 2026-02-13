“L’ho accoltellata perché non ha ricambiato il mio sguardo”: 52enne arrestato per tentato omicidio a Palermo

È stato arrestato per il tentato omicidio della donna che ha accoltellato in pieno centro a Palermo. L’uomo, un 52enne noto nel quartiere per i problemi psichiatrici, è in carcere, la vittima è ancora in rianimazione.

L'uomo che nella serata di ieri ha accoltellato una donna in una delle vie centrali di Palermo avrebbe ammesso alla Polizia di averlo fatto perché lei non ne ha ricambiato lo sguardo. L'ammissione sarebbe arrivata durante l'interrogatorio con gli agenti che intanto sono entrati in possesso anche dell'arma.

L'uomo, secondo quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Al momento per lui è stata disposta la custodia in carcere. La vittima invece è ricoverata nel reparto di rianimazione all'ospedale Villa Sofia. Le condizioni sono gravi ma stabili.

L'aggressore è un 52enne con problemi psichiatrici già noto alle forze dell'ordine per piccoli precedenti non legati però a episodi di violenza.

Secondo le ricostruzioni, l'aggressione si sarebbe consumata mentre la donna, 56enne, stava uscendo dal parrucchiere. L'uomo, senza motivo apparente, dopo averla incrociata l'avrebbe raggiunta alle spalle con un coltello, colpendola più volte con tale forza da fratturarle una vertebra, oltre a provocarle svariate lesioni, tra cui una al polmone.

Dopo la violenta colluttazione, la donna si è rifugiata nel negozio di parrucchiere, ed è qui che ha ricevuto i primi soccorsi. All'inizio la donna era sotto shock, tanto da non rendersi conto dell'entità delle ferite, secondo le dichiarazioni del titolare del negozio riportate dall'Ansa: "Non riusciva a respirare. Era piena di sangue, la ferita proprio nella schiena. Ma lei non si è resa conto neanche di quello che le era successo. Anche lei pensava di avere subito un colpo e basta".

Lì poi la donna è stata raggiunta dal personale del 118 per un trasporto d'urgenza in ospedale, mentre gli agenti della squadra mobile della Questura di Palermo si sono messi sulle tracce del 52enne, fermato poco dopo.