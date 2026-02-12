Attualità
Donna accoltellata in centro a Palermo: colpita alle spalle appena uscita dal parrucchiere

Una donna è stata accoltellata in via Libertà a Palermo. Sul posto i sanitari del 118 e la polizia.
A cura di Giorgia Venturini
Tragedia nella centralissima via Libertà di Palermo. Una donna è stata accoltellata. La dinamica dell'accaduto non è ancora chiara, sul posto subito si sono precipitati i sanitari e gli agenti di polizia.

Dalle prime informazioni, la vittima era appena uscita da un negozio di parruccheria e sarebbe stata colpita alle spalle da un uomo. La donna poi avrebbe cercato rifugio nel negozio.

Subito si sono attivati i soccorsi: la vittima ora, una 56enne, si trova all'ospedale Villa Sofia dove è arrivata in codice rosso. Sarebbe gravissima: ha una ferita alla scapola che forse le ha perforato un polmone. I sanitari l'hanno trovata dentro il negozio di parrucchieri che si trova di fronte Villa Zito: purtroppo perdeva già molto sangue.

Attraverso le telecamere di video sorveglianza si cerca l'aggressore.

Articolo in aggiornamento 

