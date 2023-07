L’emergenza caldo fa esaurire le scorte, all’ospedale arriva il ghiaccio dalla pescheria Tra temperature record e colpi di calore, all’ospedale di Lecce le scorte di ghiaccio erano andate esaurire. Una ditta della zona ha fatto recapitare gratuitamente sei sacchi di ghiaccio da dieci chili l’uno.

A cura di Antonio Palma

L'emergenza caldo aveva fatto esaurire le scorte di ghiaccio usate per abbassare le temperature dei pazienti con febbre e così in aiuto all'ospedale di Lecce è arrivato il ghiaccio dalla pescheria. È accaduto venerdì scorso al pronto soccorso all'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce dove, tra temperature record per l'emergenza caldo e un eccesso di pazienti che non rispondeva alle cure per temperature elevate, erano andate esaurire le scorte di ghiaccio.

In quelle ore e nell'intero weekend infatti il Pronto Soccorso dell'ospedale "Vito Fazzi" ha dovuto gestire decine di codici rossi contemporaneamente, fra i quali ben sei pazienti con colpo di calore e febbre fino a 42 gradi. Le scorte di ghiaccio usate in simili occasioni quindi sono andate esaurite durante la giornata di venerdì e l'ospedale ha rischiato di non averne per le ore successive. Ecco così che una dottoressa in servizio al Pronto Soccorso nella tarda serata ha contattato un superiore della direzione spiegando il problema e da qui l'idea di contattare una ditta della zona che si occupa di prodotti ittici per sopperire alla carenza di ghiaccio.

La società si è subito messa disposizione e poco dopo ha fatto recapitare gratuitamente sei sacchi di ghiaccio da dieci chili l'uno che aveva nei suo depositi. Un gesto di generosità molto apprezzato dai medici e pazienti visto che, grazie alla tempestività della consegna del ghiaccio, al Pronto Soccorso di Lecce sono stati messi in campo centinaia di interventi nelle ore successive dell'infuocato weekend.

"Per il protrarsi delle elevate temperature corporee e dopo aver constatato insieme ai rianimatori l'inefficacia della sola terapia medica, una dottoressa del Pronto Soccorso ha interpellato il medico di turno della Direzione medica facendo presente la necessità di un ulteriore quantitativo di ghiaccio per ridurre la temperatura dei pazienti che non rispondevano alle cure" ha spiegato il direttore generale della Asl, Stefano Rossi, aggiungendo: "La pescheria ha provveduto alla consegna rapida e gratuita di sei sacchi di ghiaccio da dieci chili".