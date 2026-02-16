Attualità
L’Ema ordina il ritiro immediato di farmaci con levamisolo: “Possibili danni al cervello dopo un solo utilizzo”

L’Ema ha deciso il ritiro dei farmaci con levamisolo dall’Ue dopo una revisione sulla sicurezza: il rischio di gravi danni al cervello supera i benefici del farmaco.
A cura di Maria Neve Iervolino
Immagine

Tutti farmaci a base di levamisolo verranno ritirati dal mercato europeo. La raccomandazione arriva dal Prac (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee), il comitato per la sicurezza dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema), l'ente regolatore che si occupa della valutazione e dell'immissione in commercio dei farmaci all'interno dell'Ue.

A seguito di una revisione della sicurezza, gli esperti dell'Ema hanno concluso che i benefici di questi medicinali non superano più i rischi. Ogni farmaco comporta effetti collaterali negativi, ma se questi sono considerati di entità superiore agli effetti positivi la commercializzazione può essere rivista, come avvenuto in questo caso.

Per il levamisolo l'effetto negativo è legato dal rischio di sviluppare leucoencefalopatia, un insieme di patologie che colpiscono la sostanza bianca del cervello, cioè le fibre nervose rivestite di mielina, fondamentali per la trasmissione degli impulsi nervosi. Si tratta di un effetto collaterale raro, ma grave, soprattutto considerato l'uso che si fa del lavamisolo.

L'allarme dell'Ema: "Leucoencefalopatia rara, ma grave"

Il levamisolo, infatti, è utilizzato per il trattamento di lievi infezioni da vermi parassiti, ma a fronte dei possibili danni al cervello l'Ema ha scelto di raccomandare il ritiro dei farmaci che lo contengono. "Le informazioni esaminate hanno mostrato che i sintomi di leucoencefalopatia possono manifestarsi dopo una singola dose di levamisolo e possono svilupparsi entro un giorno o diversi mesi dal trattamento", si legge nella nota ufficiale diffusa sul sito dell'Agenzia. "Nel complesso, il rapporto beneficio/rischio di questi medicinali è stato considerato negativo, e per questo verrà ritirato dal mercato in tutta Europa", conclude l'Ema

L'Ente ha pubblicato anche una lista aggiornata con tutti i farmaci che contengono levamisolo, e che quindi a breve non saranno più disponibili in Europa.

