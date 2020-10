Era andata a convivere con lui da poco, ma aveva dovuto accettare una strana condizione: consegnare le chiavi di casa e il telefonino al quarantaseienne e restare rinchiusa. Per questo, dopo una violenta aggressione avvenuta nel corso di quella che più che una convivenza era una carcerazione, una donna si è lanciata dalle scale del terrazzo lo scorso sabato in cerca di aiuto. Si è ritrovata in strada con il volto pieno di lividi e in stato di choc, dove è stata soccorsa da un automobilista di passaggio, che ha chiamato il 113. Lei si è salvata, il suo compagno L.S., 47enne leccese, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, è stato arrestato per sequestro di persona.

Vittima di questa terribile esperienza di segregazione, una donna di 37 anni che alla polizia ha rivelato i particolari degli ultimi 30 giorni. Porte e finestre sbarrate il cellulare sequestrato, insieme alle chiavi di casa dal ‘compagno'. Queste le condizioni in cui la vittima ha vissuto nell'ultimo mese e mezzo, prima di lanciarsi, disperata, dalle scale del terrazzo. Temeva di essere uccisa e a riprova dei pericoli che correva, nell'appartamento è stato trovato un bastone di ferro per tendaggi, con il quale si presume che il quarantaseienne avesse procurato alla donna le lesioni per cui è stata medicata all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Aveva lividi su volto, collo, schiena e ginocchia e perdeva grosse ciocche di capelli che, secondo il suo racconto, le erano state strappate dal suo aguzzino.

Nell'appartamento dell'orrore, la polizia ha trovato anche un curioso armamentario comprendente tre catane, una balestra con tre frecce, due fucili da softair privi di tappo rosso, con binocolo di precisione, quattro cellulari, una stella a tre punte shuriken e una targa di autoveicolo smarrita il 12 aprile scorso. Nel corso della perquisizione è stato trovato anche materiale per confezionamento di stupefacenti. Il 46enne, che ora si trova in carcere, è stato denunciato anche per ricettazione, detenzione di sostanza stupefacente e detenzione abusiva di armi.