Dramma in Salento, dove una coppia di turisti è uscita al largo a bordo di un gommone di piccole dimensioni per fare un bagno nella zona di Torre Pali, in provincia di Lecce, ma poco dopo se ne sono perse le tracce. È successo nella mattinata di oggi, mercoledì 24 luglio. Immediate sono partite le ricerche dei due dispersi, molto probabilmente un uomo e una donna, nello specchio d’acqua fra Torre Pali e Lido Marini, nel territorio di Salve. Sul posto stanno convergendo le motovedette della Guardia costiera, l'elicottero e gli ausiliari con le moto d'acqua. Al lavoro anche i sommozzatori dei vigili del fuoco, che sono pronti a intervenire. L'ultima volta che i due sono stati avvistati si trovavano a circa duecento metri dalla riva in difficoltà, poi sono scomparsi alla vista, come ha riferito una donna che ha lanciato l'allarme. A quanto pare, invece, il gommone è stato avvistato da una donna dopo che il forte vento di maestrale lo aveva disancorato dal fondale.

Un episodio simile si è verificato nei giorni scorsi a Salerno, dove domenica scorsa è stato lanciato l'allarme per la scomparsa di 4 persone a bordo di un gommone in mare, tra cui due adulti e due bambini. Le ricerche sarebbero ancora in corso, anche se non sarebbero state ancora trovata tracce dell'imbarcazione, anche se con il passare delle ore gli inquirenti hanno cominciato a vagliare la pista della falsa segnalazione.