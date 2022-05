Lecce, bimbo di 2 anni resta con la testa incastrata sotto il tavolo: salvato dai vigili del fuoco L’episodio nel quartiere Salesiani. Il bambino era finito con la testa nell’intelaiatura di un tavolo e non riusciva più ad uscirne. Provvidenziale l’intervento dei pompieri: “Gli abbiamo fatto credere che fosse un gioco”

A cura di Biagio Chiariello

Stava giocando nel salone di casa, quando è rimasto incastrato con la testa nell’intelaiatura di un tavolino in ferro battuto, tanto da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarlo. Si sono vissuti momenti di paura ieri sera, domenica 29 maggio, a Lecce nell’abitazione di una famiglia residente in Zona Salesiani. I genitori, infatti, intorno alle 20.30, si sono accorti che il loro bambino di 2 anni, mentre era intento a giocare nel salotto di casa, era finito nella struttura del tavolino artigianale e non riusciva più ad uscirne.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

I genitori del piccolo sono stati quindi costretti a richiedere l’intervento del 115.

Dopo un lungo intervento i vigili del fuoco sono riusciti prima a tranquillizzare il bimbo, che piangeva disperatamente, facendogli sembrare tutto come se fosse un gioco, poi on un seghetto e con estrema precisione e calma, hanno provveduto a tagliare la struttura del tavolino, riuscendo infine a disincastrare il bimbo.

Bimbo salvato, poi la foto coi suoi eroi

Nessuna conseguenza per il bimbo che alla fine ha anche giocato con i suoi eroi: ancora molto spaventato per l’accaduto, il bimbo è stato tranquillizzato dai pompieri, che lo hanno poi fatto salire sul loro mezzo, scattando infine una foto ricordo davanti al camion.