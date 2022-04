Lecce, 17enne partorisce in casa e nasconde feto in un armadio: due condanne a 14 anni L’infanticidio commesso a Squinzano nel 2017. Una neonata nata morta fu avvolta in una busta e chiusa in un armadio dopo essere stata partorita dalla madre, appena 17enne…

Due persone sono state condannate a 14 anni di carcere per un infanticidio commesso a Squinzano, in provincia di Lecce, nel 2017. Si tratta della sorella e del cognato della 17enne che all'epoca partorì un bimbo morto per poi nasconderlo nell’armadio di casa. La giovane finì in ospedale a causa di una emorragia e da lì si scoprì l'accaduto, maturato in un contesto di forte degrado sociale. I familiari della giovane sono accusati di infanticidio e occultamento di cadavere. Meno pesante la pena per la giovane mamma: un anno e due mesi di messa alla prova. La sentenza è stata emessa dai giudici della Corte d’Assise del Tribunale di Lecce. Il pm Donatina Buffelli aveva chiesto quindici anni a testa per i due imputati, rispettivamente di ventisette e di quarantasei anni ed entrambi di Squinzano, mentre la difesa aveva chiesto l’assoluzione.

I fatti risalgono al febbraio 2021, quando la minorenne fu costretta a recarsi presso l’ospedale ‘San Giuseppe da Copertino' per una forte emorragia. I medici si accorsero subito che aveva partorito da poco. Informati i carabinieri della stazione di Squinzano, nell’abitazione che la ragazza condivideva con la sorella e il cognato fu trovato il corpicino senza vita del neonato, venuto al mondo alla 35esima settimana. Era in una busta di plastica, nascosto in un armadio. Secondo quanto emerso dopo l’autopsia, il piccolo sarebbe rimasto soffocato dal cordone ombelicale, di lunghezza anomala. La sorella e il cognato dichiararono di non essere a conoscenza che la minore fosse incinta. Ma secondo l’accusa entrambi sapevano della gravidanza della ragazza.