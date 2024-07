video suggerito

Lecce, 12enne investito da una fiammata mentre si pulisce con l'alcol: gravi ustioni su metà corpo Sembra che il bambino si fosse sporcato con della colla all'altezza del torace e si stesse cercando di pulire con un asciugamano imbevuto di alcol quando è stato investito da una fiammata.

A cura di Davide Falcioni

Un grave incidente domestico è avvenuto ieri in una casa dell’hinterland leccese. Un ragazzino di 12 anni si è seriamente ustionato dopo essere stato raggiunto da una fiammata mentre era intento a rimuovere della colla che gli era rimasta addosso.

L’accaduto, le cui cause e dinamica sono in fase di accertamento da parte dei carabinieri, risale al tardo pomeriggio di ieri. Stando a una prima ricostruzione, ancora parziale e frammentaria, sembra che il bambino si fosse sporcato con della colla all’altezza del torace e si stesse cercando di pulire con un asciugamano imbevuto di alcol. Non è escluso che a imbrattarlo sia stati gli amici.

D’un tratto, una scintilla, poi una fiammata che avrebbe investito il 12enne, provocandogli gravi ustioni. I sanitari del 118 giunti sul posto l’hanno trasportato d’urgenza presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, in codice rosso, ma a stretto giro il ragazzino è stato dirottato alla volta del policlinico di Bari.

Le ustioni riportate sarebbero di primo e secondo grado, su oltre la metà del corpo. La sua prognosi è riservata. Sulle circostanze dell’accaduto sono in corso le verifiche dei militari, a lavoro per comprendere cosa possa essere successo al ragazzino.