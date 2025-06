L’avvocato di Andrea Sempio sull’ispezione a casa Poggi: “Siamo stati informati solo ieri, sempre più basito”

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

"Siamo stati informati solo ieri tramite una pec, sono sempre più basito". Commenta così a Fanpage.it Massimo Lovati, l'avvocato difensore di Andrea Sempio, l'ispezione di questa mattina da parte dei carabinieri di Milano nella villetta di Garlasco dove il 13 agosto del 2007 è stata uccisa Chiara Poggi. Il nuovo sopralluogo rientra nelle indagini aperte nei mesi scorsi su Andrea Sempio, l'amico del fratello della vittima accusato di omicidio in concorso con ignoti o con Alberto Stasi, ovvero l'unico condannato per il delitto della sua fidanzata.

Oggi arriva la notizia dell'ispezione dopo le perquisizioni nelle scorse settimane a casa dell'indagato e dei suoi genitori, oltre che nell'abitazione degli altri amici della compagnia di Marco Poggi. Quello che sta accedendo in queste ore non è ancora chiaro. Al momento si sa – come svelano fonti investigative a Fanpage.it – che si tratta di un sopralluogo del Ris e del Bucleo investigativo dei carabinieri di Milano: "Attività effettuata con decreto di ispezione e notificata alle parti già da tempo".

La mattina del 9 giugno 2025 davanti la villetta dei Poggi a Garlasco quando è in corso un sopralluogo dei carabinieri

Il via libera all'ispezione è stato dato dalla Procura di Pavia diretta da Fabio Napoleone. Gli inquirenti ritengono che si debbano "accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato": il sopralluogo quindi rientrerebbe nell'attività di nuova analisi delle traiettorie delle tracce di sangue e di ricostruzione della dinamica dell'omicidio. Ecco quindi la decisione di procedere – dopo anni e anni – con una nuova ispezione della villetta di Garlasco. Si sta lavorando "effettuando misurazioni presso l'immobile con l'utilizzo di apposita strumentazione tecnica", come laser scanner e droni. E anche con "rilievi fotografici dei luoghi".

Sul posti è presente anche l'altra avvocato difensore di Andrea Sempio, ovvero Angela Taccia: la difesa dell'attuale indagato sarebbe sul posto per poter intervenire qualora fosse necessario.