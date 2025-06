video suggerito

Garlasco, nuovo sopralluogo dei Ris nella villetta dove è morta Chiara Poggi: usati droni e scanner Nuovo sopralluogo dei Ris con droni, laser e scanner a casa di Chiara Poggi, uccisa nell'estate del 2007 a Garlasco. Lo scopo sarebbe quello di ricostruire la traiettoria delle tracce di sangue trovate nella villetta dopo il delitto.

A cura di Gabriella Mazzeo

I Ris, incaricati dalla Procura di Pavia, sono in questo momento nella villetta dei genitori di Chiara Poggi con laser, scanner e droni. Gli inquirenti vorrebbero riprodurre in 3D l'interno e l'esterno della casa dove nel 2007 fu uccisa la giovane per ricostruire la traiettoria delle tracce di sangue trovate nell'abitazione dopo il delitto e la dinamica dell'omicidio.

Il sopralluogo punta alla ricostruzione di tutte le stanze in 3D e, stando a quanto riferito da fonti informate a Fanpage.it, è stato effettuato con decreto di ispezione e notificato alle parti già da tempo.

L'operazione arriva dopo la rivelazione da parte dei media dell'esistenza della cosiddetta "traccia 33", un'impronta palmare individuata già nel 2007 ma allora non attribuita a nessuno perché priva di creste. A distanza di 18 anni gli inquirenti ritengono che sia di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima oggi indagato con l'ipotesi di omicidio in concorso con ignoti o con Alberto Stasi, l'allora fidanzato di Poggi e unico condannato.

Va detto che l'impronta potrebbe essere precedente al delitto e che la sua esistenza possa essere stata messa in risalto dalla ninidrina, agente chimico che reagisce al sudore e che, tra le altre cose, è in grado di far emergere anche le impronte più vecchie.

Secondo la difesa di Sempio, l'impronta trova una spiegazione nella frequenza con la quale l'indagato visitava casa Poggi. Le scale sulle quali è stata trovata la traccia e dove nell'agosto del 2007 morì Chiara conducevano a uno scantinato nel quale la famiglia conservava i giochi da tavolo con i quali Marco Poggi e l'amico erano soliti giocare. L'impronta sarebbe stata lasciata, secondo la difesa di Sempio, proprio mentre i due si recavano a prendere un gioco per trascorrere il pomeriggio.