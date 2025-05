video suggerito

Minacce di morte a Sempio e alla sua avvocata (con tanto di foto): “Vi uccido entrambi col mio fucile a pompa” L’avvocata di Andrea Sempio, Angela Taccia, si è presentata dai carabinieri perché ha ricevuto due minacce di morte via email: “Sei morta” e “Ucciderò te e Sempio”. La minacce sono arrivate via email con tanto di foto in cui si vede un fucile a pompa, delle pinze, un martello e dei guanti. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Giorgia Venturini

274 CONDIVISIONI condividi chiudi

Andrea Sempio

L'avvocata di Andrea Sempio, indagato dalla Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi in concorso con ignoti o con Alberto Stasi, si è presentata dai carabinieri dopo che ha ricevuto una minaccia di morte via email. Anzi più email sarebbero state inviate all'avvocata Angela Taccia: in una l'oggetto è "Sei morta", in un'altra è "Ucciderò te e Sempio". I due messaggi – i cui contenuti sono identici – sono arrivati a distanza di un minuto. E con tanto di una foto in allegato: nell'immagine si vedono alcuni oggetti su un tavolo. Ovvero: un fucile a pompa, delle pinze, un martello e dei guanti. Il contenuto del messaggio invece – che Fanpage.it ha potuto visionare – per ora non lo rendiamo noto perché i carabinieri stanno procedendo ancora con la querela. Certo però è che ha subito spaventato i diretti interessati che si sono recati immediatamente nella caserma di Abbiategrasso.

Chi manda l'email non svela tutto il suo nome ma spiegherebbe di aver inviato questa email e questa minaccia di morte perché riterrebbe Andrea Sempio l'assassino di Chiara Poggi. Ad oggi però la verità giudiziaria vede Alberto Stasi unico colpevole – con una sentenza in via definitiva – per il delitto.

L'avvocata Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi, mostra solidarietà alla collega vittima di minacce e spiega: "Questo clima d'odio deve finire, non è accettabile, sembra che la situazione stia sfuggendo di mano e bisogna mettere un limite a tutto questo. Siamo molto dispiaciuti ed esprimiamo la massima solidarietà alla collega". E ancora: "Sono cose che non devono mai accadere e invitiamo tutti al massimo rispetto e alla massima calma. Speriamo che l'attenzione mediatica cali su questa vicenda". Infine: "Non devono succedere, a prescindere dal merito colpevole-innocente" e, invece, pare che la "situazione stia sfuggendo di mano e a questo punto va messo un limite a tutto questo".

L'email di minaccia arrivano dopo un'accelerata degli ultimi giorni sull'indagato: sarebbero state fatte perquisizioni a casa sua, sarebbe stato chiamato in procura a Pavia per essere interrogato (poi lui non si è presentato) e prima ancora era stato chiamato in caserma per sottoporsi a un test salivare e al prelievo delle impronte. Tutto in vista del prossimo incidente probatorio che inizierà il 17 giugno. Andrea Sempio in 18 anni è stato indagato tre volte, nelle precedenti due si è provveduto all'archiviazione nei suoi confronti.