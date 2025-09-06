L’auto in discesa inizia a muoversi e tenta di bloccarla: uomo muore schiacciato tra la vettura e un albero

Un uomo di 82 anni è morto nel tentativo di bloccare la sua auto che si stava muovendo in discesa ma è rimasto schiacciato tra la portiera della vettura e un albero. Il fatto è avvenuto a Troia, in provincia di Foggia, lungo la strada provinciale 109, nel tardo pomeriggio di venerdì 5 settembre. Inutile l’intervento dei soccorritori che hanno potuto solo constatarne il decesso.

Immagine di repertorio.

Il fatto è avvenuto nella campagne alla periferia di Troia, in provincia di Foggia, lungo la strada provinciale 109, nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 5 settembre.

Stando a una prima ricostruzione fornita dai quotidiani locali, l'82enne sarebbe sceso dall'automobile, una Renault, quando, per cause ancora in via di accertamento, forse il terreno in pendenza o un malfunzionamento del freno, il mezzo ha iniziato a muoversi in retromarcia.

L'uomo avrebbe cercato di raggiungere lo sportello nel tentativo di bloccare il veicolo, ma è rimasto schiacciato tra l'auto e un albero. A lanciare l'allarme e a richiedere l'intervento dei soccorritori sul posto pare siano stati i familiari della vittima che, non vedendolo tornare a casa, hanno temuto il peggio.

Immediatamente sono quindi scattate le ricerche. Il corpo dell'82enne è stato rinvenuto nel terreno agricolo di famiglia. Purtroppo, per lui non c'è stato nulla da fare: a quanto si apprende, l'uomo è deceduto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Al lavoro insieme al personale sanitario, anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

Soltanto un mese fa un episodio simile era avvenuto a Favara, in provincia di Agrigento. Un uomo di 58 anni, Domenico Pitruzzella, era stato travolto dalla sua auto dopo averla lasciata in salita per andare a chiudere il cancello di casa.

La vettura però era scivolata e lo aveva schiacciato, uccidendolo. Sul posto erano rapidamente intervenuti i Carabinieri, i Vigili del fuoco e un’ambulanza del 118 ma per l’uomo, anche in questo caso, non c’era stato nulla da fare.