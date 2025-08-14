Ferma l’auto in salita, scende e viene travolto dalla vettura: morto 58enne, dramma a Favara

Ha lasciato la sua auto in salita per andare a chiudere il cancello di casa ma la vettura è scivolata e lo ha travolto. Così è morto Domenico Pitruzzella, 58 anni. Il fatto è accaduto a Favara, in provincia di Agrigento. Sul posto sono rapidamente intervenuti i Carabinieri, i Vigili del fuoco e un’ambulanza del 118 ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Così è morto Domenico Pitruzzella, 58 anni, ex proprietario di una palestra di Favara, in provincia di Agrigento. Il fatto è accaduto in contrada Crocca, lungo la strada provinciale 3 che collega il centro abitato con il Villaggio Mosé.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, che nei mesi scorsi aveva perso la moglie, sarebbe rimasto schiacciato tra il cancello della sua abitazione e la propria automobile, lasciata incustodita.

Sul posto sono rapidamente intervenuti i Carabinieri della Tenenza di Favara, insieme alla sezione Radiomobile della Compagnia di Agrigento, i Vigili del fuoco e un'ambulanza del 118.

Purtroppo, i soccorsi sono stati inutili, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Non è chiaro se il 58enne abbia dimenticato di inserire il freno a mano o se ci sia stato un guasto all'impianto frenante.

La tragedia ha scosso profondamente la comunità di Favara dove l'uomo viveva, era conosciuto e apprezzato.

"Un incidente terribile ha portato via una persona apprezzata da tutti e amante della vita, che ora ha raggiunto l’amata moglie. A nome dell’amministrazione comunale, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia", ha scritto su Facebook il sindaco Antonio Palumbo.

Tantissimi anche i messaggi sui social di amici e conoscenti. "Voglio ricordarti così, vita ingiusta. Riposa in pace, amico mio", scrive un utente condividendo una foto insieme al 58enne.

"Oggi è una giornata molto triste per la nostra famiglia. La vita è assurda ed imprevedibile. Sei stato un grande uomo, una roccia, hai lottato insieme alla zia Liliana per tanti anni, che ora raggiungi. – è il commento di un parente – Dedito alla famiglia e al lavoro. Ci siamo voluti molto bene. A Dio, ciao, zio Mì".

"Oggi Favara piange la perdita di un uomo straordinario. – lo ricorda un amico – Mimmuzzu, sempre pronto ad aiutare, con un sorriso e una parola buona per tutti. Un amico vero, speciale, che non meritava una fine così crudele. Il vuoto che lasci è immenso, ma il ricordo di te vivrà per sempre nei nostri cuori. Ti voglio bene, riposa in pace".