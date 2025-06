Lascia solo il figlio di 3 anni, il bimbo si sveglia e la va a cercare per strada: mamma rischia il processo

video suggerito

A cura di Susanna Picone

Una giovane mamma in Puglia rischia un processo per un episodio registrato la sera dell’ultima Epifania, il 6 gennaio scorso. La donna, una ventiquattrenne, avrebbe lasciato in casa da solo il figlioletto di tre anni che stava dormendo e che a un certo punto è uscito andandosene in giro per il centro della città.

È accaduto a Taranto e fortunatamente per il piccolo non ci sono state conseguenze gravi – quella sera di gennaio era stato infatti trovato e riportato a casa – ma appunto adesso la mamma che lo ha lasciato solo rischia il processo.

Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, intorno alle 21 della sera del 6 gennaio scorso la donna aveva deciso di uscire senza il bambino che stava dormendo ma il piccolo, non trovando la mamma al suo risveglio, era riuscito ad aprire la porta dell’abitazione e aveva iniziato a camminare pericolosamente per strada.

Fortunatamente un passante si accorse di lui e, dopo aver chiamato la polizia, restò con il bambino e se ne prese cura fino all’arrivo degli agenti. La mamma venne rintracciata poco dopo ma la vicenda non si è chiusa lì perché per la donna è scattata la denuncia. Ora il pm Francesco Sansobrino ha appunto chiesto il rinvio a giudizio per abbandono di minore aggravato. L'ultima parola spetta al gup Francesco Maccagnano.